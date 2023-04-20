Экс-главу Сузунского района Лилию Некрасову выпустили из СИЗО под домашний арест

Бывшего главу Сузунского района Новосибирской области Лилию Некрасову отпустили под домашний арест из СИЗО. Информация об этом появилась на сайте Ленинского районного суда.
Напомним, в октябре 2022 года Некрасова была задержана по подозрению в мошенничестве вместе с супругом. По данным следствия, чиновница незаконно трудоустроила своего супруга в органы муниципальной власти. Экс-главу обвиняют в крупном мошенничестве и превышении должностных полномочий.
Ранее прокуратура Сузунского района проверила расходование бюджетных денег проекта «Чистая вода» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015–2022 годах». Выяснилось, что ремонт канализационных очистных сооружений не проводился, о чём главе Сузунского района было известно. В итоге произошло разрушение здания канализационных очистных сооружений. Ущерб составил 29 миллионов рублей.
Лилии Некрасовой грозит до семи лет лишения свободы. Ее супруг Дмитрий Некрасов тоже находится под домашним арестом.
Ранее в Новосибирске директора «Метро МиРа» Александра Мысика выпустили из СИЗО под домашний арест. В отношении его возбуждены два уголовных дела.