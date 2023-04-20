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Экс-главу Сузунского района Лилию Некрасову выпустили из СИЗО под домашний арест

Действия чиновницы принесли ущерб району на сумму более 29 миллионов рублей

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Ее супруг тоже находится под домашним арестом

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Бывшего главу Сузунского района Новосибирской области Лилию Некрасову отпустили под домашний арест из СИЗО. Информация об этом появилась на сайте Ленинского районного суда.

Напомним, в октябре 2022 года Некрасова была задержана по подозрению в мошенничестве вместе с супругом. По данным следствия, чиновница незаконно трудоустроила своего супруга в органы муниципальной власти. Экс-главу обвиняют в крупном мошенничестве и превышении должностных полномочий.

Ранее прокуратура Сузунского района проверила расходование бюджетных денег проекта «Чистая вода» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015–2022 годах». Выяснилось, что ремонт канализационных очистных сооружений не проводился, о чём главе Сузунского района было известно. В итоге произошло разрушение здания канализационных очистных сооружений. Ущерб составил 29 миллионов рублей.

Лилии Некрасовой грозит до семи лет лишения свободы. Ее супруг Дмитрий Некрасов тоже находится под домашним арестом.

Ранее в Новосибирске директора «Метро МиРа» Александра Мысика выпустили из СИЗО под домашний арест. В отношении его возбуждены два уголовных дела.

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Экс-чиновникЛилия НекрасоваСузунский район
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