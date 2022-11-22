На главу Сузунского района Лилию Некрасову завели второе уголовное дело

После проверки прокуратуры в Новосибирской области возбудили второе уголовное дело на главу Сузунского района Лилию Некрасову. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По данным ведомства, прокуратура Сузунского района проверила расходование бюджетных денег проекта «Чистая вода» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015–2022 годах».
— Установлено, что в рамках указанной государственной программы в рабочем поселке Сузун осуществлялось строительство канализационных очистных сооружений. При этом строительство производилось с нарушениями строительных требований, о чем главе Сузунского района было известно, однако никаких мер в связи с этим она не предприняла, — отметили в прокуратуре.
В результате здание канализационных очистных сооружений разрушилось, причинив ущерб более 29 миллионов рублей. После передачи материалов расследования в следственные органы на главу Сузунского района возбудили уголовное дело по
Напомним, Лилию Некрасову задержали
Ранее в Заельцовском районном суде Новосибирска прошел процесс по делу бывшего заместителя министра ЖКХ Новосибирской области Владимира Нормайкина. Его обвиняют в получении взятки при заключении договора на строительство водозаборной скважины в селе Нижний Урюм Здвинского района.