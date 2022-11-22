20idei
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 8/10
usd 60.74
eur 62.12
СрочноНовое уголовное дело главы Сузунского района
Все новости
Все новости

На главу Сузунского района Лилию Некрасову завели второе уголовное дело

Чиновницу подозревают в халатности при строительстве очистных сооружений

872

Ущерб составил более 29 миллионов рублей

Поделиться

После проверки прокуратуры в Новосибирской области возбудили второе уголовное дело на главу Сузунского района Лилию Некрасову. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, прокуратура Сузунского района проверила расходование бюджетных денег проекта «Чистая вода» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015–2022 годах».

— Установлено, что в рамках указанной государственной программы в рабочем поселке Сузун осуществлялось строительство канализационных очистных сооружений. При этом строительство производилось с нарушениями строительных требований, о чем главе Сузунского района было известно, однако никаких мер в связи с этим она не предприняла, — отметили в прокуратуре.

В результате здание канализационных очистных сооружений разрушилось, причинив ущерб более 29 миллионов рублей. После передачи материалов расследования в следственные органы на главу Сузунского района возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность».

Напомним, Лилию Некрасову задержали 24 октября. После обыска в доме сотрудники регионального управления ФСБ отвезли главу Сузунского района в Следственный комитет. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

Ранее в Заельцовском районном суде Новосибирска прошел процесс по делу бывшего заместителя министра ЖКХ Новосибирской области Владимира Нормайкина. Его обвиняют в получении взятки при заключении договора на строительство водозаборной скважины в селе Нижний Урюм Здвинского района.

По теме

Уголовное делоПрокуратураЛилия Некрасова
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2