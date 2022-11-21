Бывший чиновник МинЖКХ пойдет под суд за мошенничество с капремонтом домов на 900 тысяч

В Новосибирске в суд передадут дело в отношении
По данным следствия, с сентября по ноябрь 2020 года эксперт управления жилищной политики и развития получил деньги от предпринимателя. Чиновник обещал оказать помощь в заключении договоров на капитальный ремонт домов, а также в приемке этих работ. Как сообщил источник НГС, обвиняемого зовут Олег Бызов.
— Эксперт получил от предпринимателя денежные средства в размере 900 тысяч рублей, которые похитил и распорядился ими по своему усмотрению. В действительности полномочиями в решении этих вопросов он обладал, в связи с чем предприниматель обратился в правоохранительные органы, — сообщили в Прокуратуре Новосибирской области.
Обвиняемый не признал вину, его уволили из Министерства. Дело направили в Дзержинский районный суд для рассмотрения по существу.
В октябре в Заельцовском районном суде начался процесс по делу бывшего заместителя министра ЖКХ Новосибирской области Владимира Нормайкина. Его обвиняют в получении взяток.