Главе Сузунского района Лилии Некрасовой продлили арест по делу о мошенничестве

Дзержинский районный суд Новосибирска продлил срок содержания в следственном изоляторе для главы администрации Сузунского района Лилии Некрасовой. Чиновницу обвиняют в крупном мошенничестве и превышении должностных полномочий.
— Продлен срок содержания под стражей в отношении Некрасовой Л. В., предусмотренный ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 286 УК РФ, до 23 февраля 2023 года, — сообщили в суде, подчеркнув, что постановление в законную силу еще не вступило.
Лилию Некрасову задержали 24 октября. Тогда в доме чиновницы провели обыски, затем ее вместе с супругом отвезли в Следственный комитет.
По версии следствия, глава Сузунского района поспособствовала фиктивному трудоустройству своего супруга на различные должности в муниципальные учреждения. Мужчина фактически не исполнял никакие обязанности, но исправно получал зарплату. В результате было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Изначально обоих супругов отправили в следственный изолятор, но впоследствии мужчину отпустили под домашний арест. В ноябре стало известно, что на Некрасову хотят завести еще одно уголовное дело — о халатности при строительстве очистных сооружений. Однако в свежем постановлении Дзержинского суда упоминания ст. 293 УК РФ «Халатность» нет.