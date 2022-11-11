Мужа главы Сузунского района выпустили из СИЗО — чиновница продолжает оставаться в изоляторе
Лилию Некрасову и ее супруга обвиняют в мошенничестве
Апелляционная инстанция Новосибирского областного суда оставила в силе решение об аресте главы Сузунского района Лилии Некрасовой. Ее мужу Дмитрию меру пресечения изменили на домашний арест.
— Защита ходатайствовала об освобождении Некрасовой из-под стражи под домашний арест. Однако доводы апелляционной жалобы оставлены без удовлетворения. Мера пресечения оставлена без изменения, — сообщил НГС прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Сергей Мельниченко.
Лилию Некрасову задержали 24 октября. После обыска в доме сотрудники регионального управления ФСБ отвезли главу Сузунского района в Следственный комитет. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».
По версии следствия, Некрасова фиктивно трудоустраивала своего супруга Дмитрия на различные должности в муниципальные организации: сначала он числился сотрудником одного из предприятий системы ЖКХ, затем — корреспондентом районной газеты.
Фактически мужчина не исполнял обязанности, но зарплату получал исправно, уверены силовики. Общий ущерб от действий четы Некрасовых, по данным источника НГС в органах власти, составил более 500 тысяч рублей.
25 октября Лилия и Дмитрий Некрасовы были арестованы. В тот же день их поместили в следственный изолятор.