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Кресло-убийца и резня в шиномонтажке: топ-10 самых громких преступлений Новосибирска за 2022 год

Ушедший год также запомнился арестом депутата-наркомана и единороссом, переехавшим ребенка

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Год был полон криминальных событий

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2022 год оказался похож на подборку криминальных фильмов самых разных жанров — от эксцентрической комедии в виде неудачного ограбления до душераздирающей драмы о смерти несчастной 14-летней школьницы. Редакция НГС собрала 10 самых громких преступлений, совершенных в ушедшем году.

Неадекватный ревнивец

Ровно год назад накануне праздников в подъезде дома на улице Печатников было обнаружено тело 23-летней девушки. Наталью Аполонскую зверски убили, изрезав ножом. Под подозрение попал 25-летний бывший сожитель погибшей Семен Марамзин. Сразу после трагедии он уехал из Новосибирска в один из районов области. Близкие девушки практически сразу назвали молодого мужчину убийцей. Спустя несколько дней он вернулся в город, якобы намереваясь проститься с экс-возлюбленной. Марамзина арестовали: его сдала полицейским родная мать, которая испугалась, что с ее сыном расправятся родственники погибшей.

Семен Марамзин раньше уже бывал в колонии, после освобождения он стал жить с девушкой, которую впоследствии убил

Семен Марамзин раньше уже бывал в колонии, после освобождения он стал жить с девушкой, которую впоследствии убил

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Выяснилось, что Наталья и Семен долгое время встречались, но девушка раз за разом пыталась разорвать отношения, поскольку возлюбленный злоупотреблял алкоголем, запрещенными веществами, постоянно ревновал и поднимал на нее руку. Под новый 2022 год Наталья ушла от сожителя, съехала на съемную квартиру, храня адрес в тайне. Марамзин выследил ее и жестоко зарезал. В момент убийства он был пьян. В июле 2022 год суд приговорил его к 11 с половиной годам колонии строгого режима.

Кресло-убийца

Утром 3 марта 80-летней пенсионерке, вышедшей погулять с собакой, на голову упало кресло, которое выкинули из окна седьмого этажа. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте. Полицейские задержали двух студентов-квартирантов, которые заявили, что с утра пораньше решили избавиться от ненужной мебели. Романа Белозерова и Камилу Сарсекееву задержали и отправили в следственный изолятор.

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Трагедия попала на видео

Видео: читатель НГС

Сначала на них возбудили дело по статье о причинении смерти по неосторожности, но некоторое время спустя обвинили в убийстве, совершенном группой лиц. Тем не менее перед отправкой дела в суд следователи сообщили, что поступок молодых людей квалифицирован по более мягкой статье — причинение смерти по неосторожности (109 УК РФ). Решения суда обвиняемые дожидались на свободе. В результате Белозерова и Сарсекееву приговорили каждого к 1 году исправительных работ.

Страх и ненависть депутата

Весной на имя депутата Совета депутатов Буготакского сельсовета Романа Янова пришла посылка с наркотиками. Запрещенные вещества обнаружили сотрудники Новосибирской таможни в почтовом отделении. 32-летнего депутата задержали и обвинили в контрабанде наркотиков и покушении на их приобретение.

После инцидента с посылкой Романа Янова лишили депутатского мандата

После инцидента с посылкой Романа Янова лишили депутатского мандата

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По версии следствия, в феврале 2022 года Янов нашел в интернете предложение о покупке лизергиновой кислоты (LSD) и оплатил поставку 0,0055 грамма запрещенного вещества. Покупка обошлась депутату в 206,70 евро, или 18 758 рублей. Продавец, личность которого правоохранителям установить не удалось, отправил посылку из Германии на имя Янова.

В настоящее время уголовное дело рассматривает Калининский районный суд Новосибирска. По статье о контрабанде Янову грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

Я тебя породил...

В апреле в Кольцово нашли труп 42-летнего местного жителя. Его тело было обмотано скотчем и лежало в картонной коробке, заваленной снегом. Силовики быстро вышли на след убийцы — им оказался 69-летний отец погибшего. Пенсионер признался, что решился на отчаянный поступок, устав от постоянных пьянок и «аморального поведения» собственного сына. Он убил мужчину, когда тот спал, забив его топором до смерти. Затем вынес тело в ближайший лог.

Пенсионер не смог вытерпеть издевательства со стороны собственного сына

Пенсионер не смог вытерпеть издевательства со стороны собственного сына

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Во время расследования пенсионер-убийца находился под домашним арестом. Он во всем признался и в подробностях рассказал, как убивал родного сына. В декабре на приговор пенсионер пришел самостоятельно, а из зала суда его увезли в колонию, где он проведет ближайшие 6 лет.

Очень странный детектив

В апреле новосибирские силовики заявили о спецоперации, проведенной в Самаре. Правоохранители задержали целую семью — хозяйку дома, ее брата, сожителя и 73-летнюю мать: их обвинили в похищении 19-летней студентки. По версии следствия, в марте родственники силой вывезли из Новосибирска дочь главной обвиняемой и заставляли ее отказаться от доли в квартире. Позиция обвиняемых — девушка якобы внезапно прервала общение с семьей после знакомства со взрослой женщиной, с которой стала впоследствии жить. От студентки требовали объяснений. В результате четверо человек оказались в СИЗО, в том числе и новосибирский частный детектив, который помогал жителям Самары вычислить, где в столице Сибири живет их родственница. Бабушка якобы похищенной девушки находится под домашним арестом.

Адвокаты обвиняемых уверяют, что при встрече с семьей девушка повела себя неадекватно: накинулась на мать с кулаками, брызнула в нее из перцового баллончика. Студентку посадили в машину и увезли в родительский дом в Самару. Ее, по словам адвокатов, никто насильно не удерживал. Через несколько дней студентка снова сбежала в Новосибирск, и только через месяц в дом ворвалась группа захвата. Сейчас обвиняемые знакомятся с материалами дела. В скором времени оно должно быть передано в суд.

Невыдуманный триллер

В ночь на 27 июля на дороге в Нижней Ельцовке была зверски убита 17-летняя девушка. Трагедия попала в объектив регистратора, установленного в машине случайного свидетеля: на кадрах было видно, как мужчина догоняет свою жертву, валит на асфальт, несколько раз бьет ножом, а затем скрывается в лесополосе. От полученных травм девушка скончалась на месте.

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Молодой человек расправился со своей жертвой на глазах у нескольких свидетелей

Видео: АСТ-54 Black

На поимку преступника были ориентированы все полицейские Новосибирска. Наутро подозреваемого задержали. Им оказался 27-летний бывший возлюбленный погибшей, уроженец одной из соседних республик Хушнуд Хамроев. После убийства он пытался выехать из города, но его вовремя заметили автоинспекторы. Позже стало известно, что мать погибшей девушки несколько раз жаловалась в полицию на преследование дочери со стороны Хамроева, однако правоохранители не приняли никаких мер. В результате мужчину обвинили в убийстве, на полицейских завели дело о халатности. Оба расследования еще не закончены.

Резня в шиномонтажке

Еще одна резня произошла несколько дней спустя. Рано утром в Ленинском районе в шиномонтажку зашел мужчина и попросил рабочего разменять купюру номиналом 5 тысяч рублей, шиномонтажник отказался. Незваный гость ушел, но через несколько минут вернулся, вооруженный ножом. Незнакомец накинулся на рабочего и нанес ему 12 ударов. Превозмогая боль, мужчине удалось вытолкнуть нападавшего из помещения и закрыться. Агрессор сбежал с места преступления.

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Нападение зафиксировала камера наблюдения

Видео: читатель НГС

Пострадавший сам смог добраться до ближайшей больницы, где, едва переступив порог приемного покоя, потерял сознание. Полицейские приняли у мужчины заявление, но, учитывая, что тот отказался от госпитализации, квалифицировали преступление как причинение легкого вреда здоровью. Подозреваемого задержали — им оказался рецидивист, ранее судимый за грабежи и разбои, затем его отпустили. После того как изрезанный шиномонтажник увидел своего обидчика разгуливающим на свободе, он обратился в редакцию НГС.

После общественного резонанса, вызванного публикацией, дело было переквалифицировано на статью «Покушение на убийство», нападавшего арестовали спустя месяц после преступления. Сейчас дело о резне в шиномонтажке находится в суде.

Неудача года

В сентябре двое новосибирцев напали на местного предпринимателя и пытались украсть у него сумку с 2-миллионной выручкой. Их отбил случайный прохожий.

Инцидент произошел этим летом. 47-летний бизнесмен нес мимо здания ж/д вокзала Новосибирск-Восточный сумку с выручкой. В этот момент на него напали двое мужчин — они два раза выстрелили и распылили газовый баллончик. Выхватить сумку из рук предпринимателя им не удалось, потому что случайный прохожий помог бизнесмену отбиться.

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Это надо видеть

Видео: пресс-служба ГУ МВД по НСО

Подозреваемых задерживали с помощью ОМОНа. Ими оказались четверо местных жителей в возрасте от 23 до 42 лет. По версии следствия, мужчины более двух недель следили за потерпевшим и разрабатывали план нападения, который, очевидно, оказался неудачным.

Расследование самоубийства

10 октября под окнами дома на Вокзальной магистрали было обнаружено тело 14-летней школьницы. Тело девочки имело травмы, характерные для самоубийства. Следователи предположили, что гибель школьницы могла быть спровоцирована поведением других людей. Правоохранители возбудили уголовное дело о доведении до суицида.

Место, где было обнаружено тело школьницы

Место, где было обнаружено тело школьницы

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Впоследствии выяснилось, что погибшая жаловалась на травлю со стороны сверстников в школе, а также на отца, который якобы притеснял ее излишним родительским контролем. Оказалось, что школьница ранее стояла на учете у медиков из-за попытки свести счеты с жизнью. Перед смертью девушка разослала сообщения сверстникам, мальчики из параллельного класса записку высмеяли. В результате четверых из них старшие друзья погибшей после трагедии отвели к ее отцу и заставили извиняться. Известно, что в ночь перед гибелью школьница активно переписывалась со своим молодым человеком, который впоследствии все переписки стер.

Расследование дела продолжается.

Приз за равнодушие

30 октября в Татарске произошло ДТП, в котором пострадал 6-летний мальчик. Ребенок искал во дворе свою кошку, внезапно из-за угла дома вылетел внедорожник, сбил малыша и переехал его. За рулем оказался депутат местного совета, единоросс Сергей Мамонтов. Мужчина вышел из салона, посмотрел на пострадавшего мальчика, сел в автомобиль и... уехал.

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Записи с камер объективно подтверждают вину экс-депутата

Видео: АСТ-54

Мамонтова задержали. В отношении него было возбуждено два административных дела по статьям 12.24 и 12.27 КоАП РФ, а также одно уголовное за оставление в опасности. Рассмотрев административные дела, суд лишил депутата водительских прав на полтора года и назначил ему 11 суток ареста. Уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон. Прокуратура подала апелляцию на решение суда. В региональном отделении партии «Единая Россия» с Мамонтова сняли депутатский мандат и исключили его из политического объединения.

Мальчик, к счастью, серьезных травм не получил. В настоящее время ребенок проходит реабилитацию.

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