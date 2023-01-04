Кресло-убийца и резня в шиномонтажке: топ-10 самых громких преступлений Новосибирска за 2022 год

2022 год оказался похож на подборку криминальных фильмов самых разных жанров — от эксцентрической комедии в виде неудачного ограбления до душераздирающей драмы о смерти несчастной
Неадекватный ревнивец
Ровно год назад накануне праздников в подъезде дома на улице Печатников было обнаружено тело
Выяснилось, что Наталья и Семен долгое время встречались, но девушка раз за разом пыталась разорвать отношения, поскольку возлюбленный злоупотреблял алкоголем, запрещенными веществами, постоянно ревновал и поднимал на нее руку. Под новый 2022 год Наталья ушла от сожителя, съехала на съемную квартиру, храня адрес в тайне. Марамзин выследил ее и жестоко зарезал. В момент убийства он был пьян. В июле 2022 год суд приговорил его к 11 с половиной годам колонии строгого режима.
Кресло-убийца
Утром 3 марта 80-летней пенсионерке, вышедшей погулять с собакой, на голову упало кресло, которое выкинули из окна седьмого этажа. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте. Полицейские задержали двух студентов-квартирантов, которые заявили, что с утра пораньше решили избавиться от ненужной мебели. Романа Белозерова и Камилу Сарсекееву задержали и отправили в следственный изолятор.
Сначала на них возбудили дело по статье о причинении смерти по неосторожности, но некоторое время спустя обвинили в убийстве, совершенном группой лиц. Тем не менее перед отправкой дела в суд следователи сообщили, что поступок молодых людей квалифицирован по более мягкой статье — причинение смерти по неосторожности (109 УК РФ). Решения суда обвиняемые дожидались на свободе. В результате Белозерова и Сарсекееву приговорили каждого к
Страх и ненависть депутата
Весной на имя депутата Совета депутатов Буготакского сельсовета Романа Янова пришла посылка с наркотиками. Запрещенные вещества обнаружили сотрудники Новосибирской таможни в почтовом отделении.
По версии следствия, в феврале 2022 года Янов нашел в интернете предложение о покупке лизергиновой кислоты (LSD) и оплатил поставку 0,0055 грамма запрещенного вещества. Покупка обошлась депутату в 206,70 евро, или
В настоящее время уголовное дело рассматривает Калининский районный суд Новосибирска. По статье о контрабанде Янову грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.
Я тебя породил...
В апреле в Кольцово нашли труп
Во время расследования пенсионер-убийца находился под домашним арестом. Он во всем признался и в подробностях рассказал, как убивал родного сына. В декабре на приговор пенсионер пришел самостоятельно, а из зала суда его увезли в колонию, где он проведет ближайшие
Очень странный детектив
В апреле новосибирские силовики заявили о спецоперации, проведенной в Самаре. Правоохранители задержали целую семью — хозяйку дома, ее брата, сожителя и
Адвокаты обвиняемых уверяют, что при встрече с семьей девушка повела себя неадекватно: накинулась на мать с кулаками, брызнула в нее из перцового баллончика. Студентку посадили в машину и увезли в родительский дом в Самару. Ее, по словам адвокатов, никто насильно не удерживал. Через несколько дней студентка снова сбежала в Новосибирск, и только через месяц в дом ворвалась группа захвата. Сейчас обвиняемые знакомятся с материалами дела. В скором времени оно должно быть передано в суд.
Невыдуманный триллер
В ночь на 27 июля на дороге в Нижней Ельцовке была зверски убита
На поимку преступника были ориентированы все полицейские Новосибирска. Наутро подозреваемого задержали. Им оказался
Резня в шиномонтажке
Еще одна резня произошла несколько дней спустя. Рано утром в Ленинском районе в шиномонтажку зашел мужчина и попросил рабочего разменять купюру номиналом
Пострадавший сам смог добраться до ближайшей больницы, где, едва переступив порог приемного покоя, потерял сознание. Полицейские приняли у мужчины заявление, но, учитывая, что тот отказался от госпитализации, квалифицировали преступление как причинение легкого вреда здоровью. Подозреваемого задержали — им оказался рецидивист, ранее судимый за грабежи и разбои, затем его отпустили. После того как изрезанный шиномонтажник увидел своего обидчика разгуливающим на свободе, он обратился в редакцию НГС.
После общественного резонанса, вызванного публикацией, дело было переквалифицировано на статью «Покушение на убийство», нападавшего арестовали спустя месяц после преступления. Сейчас дело о резне в шиномонтажке находится в суде.
Неудача года
В сентябре двое новосибирцев напали на местного предпринимателя и пытались украсть у него сумку с
Инцидент произошел этим летом.
Подозреваемых задерживали с помощью ОМОНа. Ими оказались четверо местных жителей в возрасте от 23 до 42 лет. По версии следствия, мужчины более двух недель следили за потерпевшим и разрабатывали план нападения, который, очевидно, оказался неудачным.
Расследование самоубийства
10 октября под окнами дома на Вокзальной магистрали было обнаружено тело
Впоследствии выяснилось, что погибшая жаловалась на травлю со стороны сверстников в школе, а также на отца, который якобы притеснял ее излишним родительским контролем. Оказалось, что школьница ранее стояла на учете у медиков из-за попытки свести счеты с жизнью. Перед смертью девушка разослала сообщения сверстникам, мальчики из параллельного класса записку высмеяли. В результате четверых из них старшие друзья погибшей после трагедии отвели к ее отцу и заставили извиняться. Известно, что в ночь перед гибелью школьница активно переписывалась со своим молодым человеком, который впоследствии все переписки стер.
Расследование дела продолжается.
Приз за равнодушие
30 октября в Татарске произошло ДТП, в котором пострадал
Мамонтова задержали. В отношении него было возбуждено два административных дела по статьям 12.24 и 12.27 КоАП РФ, а также одно уголовное за оставление в опасности. Рассмотрев административные дела, суд лишил депутата водительских прав на полтора года и назначил ему 11 суток ареста. Уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон. Прокуратура подала апелляцию на решение суда. В региональном отделении партии «Единая Россия» с Мамонтова сняли депутатский мандат и исключили его из политического объединения.
Мальчик, к счастью, серьезных травм не получил. В настоящее время ребенок проходит реабилитацию.