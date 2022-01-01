«Моя девочка лежала вся в крови»: в подъезде на ОбьГЭСе зверски убили 23-летнюю девушку

— Камеры показали, что он караулил ее с утра. Когда услышал, что закрылась ее дверь, спустился на лифте на первый этаж. Сначала он ее избивал, затем нанес пять ножевых ранений. Когда она упала, истекая кровью, он повернулся к камере, стал танцевать и показывать неприличные жесты. После этого он ушел. Орудие убийства на месте не обнаружили, но нашли пустую полторашку из-под пива, которое он пил, когда ждал ее, это тоже попало на видео. Когда на место прибежала подруга семьи, Наталья еще дышала, но скорая не успела приехать, — рассказывает родственница погибшей Анастасия Куянова.

В окружении Натальи убеждены, что это сделал ее бывший парень. Отношения между ними завязались девять лет назад, когда ему было 17, а Наталье — 14 лет.

— Они были вместе долго, но затем он связался с наркотиками, потерял работу, были проблемы с законом. Они расстались. Этим летом они снова начали общаться, он вроде бы встал на путь исправления, но пару недель назад она заявила, что больше так не может: он снова взялся за старое, стал поднимать на нее руку. Она переехала к маме, но он стал ей угрожать. Она очень боялась, поэтому я попросила ее делать скрины переписки с ним, в которых он угрожал ей в самых страшных выражениях (есть в распоряжении редакции НГС. — Прим. ред.), — говорит Анастасия.