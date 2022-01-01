1 января суббота
СЕЙЧАС -20°С
Пробки 1/10
usd 74.29
eur 84.07
Тема дняПодорожал проезд на электричках
Все новости
Все новости

«Моя девочка лежала вся в крови»: в подъезде на ОбьГЭСе зверски убили 23-летнюю девушку

Родственники подозревают в убийстве ее бывшего парня

6 629
25Обсудить

Поделиться

Наталье было 23 года

Наталье было 23 года

Поделиться

Днем 30 декабря в подъезде своего дома на улице Печатников на ОбьГЭСе была зверски убита 23-летняя жительница Новосибирска. О происшествии заявили ее родственники и коллеги. По их словам, днем Наталья должна была пойти на работу в пивной магазин, но на первом этаже на нее напал мужчина, который нанес ей пять ножевых ранений. Удары пришлись в легкие, область сердца, руку, которой девушка пыталась защититься от ударов, и сонную артерию.

Родственники Натальи уверены: убийца знал, что его действия фиксирует камера видеонаблюдения, установленная в подъезде, поскольку после своих действий он демонстративно повернулся к ней. Полиция показала родственникам запись с камеры.

— Камеры показали, что он караулил ее с утра. Когда услышал, что закрылась ее дверь, спустился на лифте на первый этаж. Сначала он ее избивал, затем нанес пять ножевых ранений. Когда она упала, истекая кровью, он повернулся к камере, стал танцевать и показывать неприличные жесты. После этого он ушел. Орудие убийства на месте не обнаружили, но нашли пустую полторашку из-под пива, которое он пил, когда ждал ее, это тоже попало на видео. Когда на место прибежала подруга семьи, Наталья еще дышала, но скорая не успела приехать, — рассказывает родственница погибшей Анастасия Куянова.

В окружении Натальи убеждены, что это сделал ее бывший парень. Отношения между ними завязались девять лет назад, когда ему было 17, а Наталье — 14 лет.

— Они были вместе долго, но затем он связался с наркотиками, потерял работу, были проблемы с законом. Они расстались. Этим летом они снова начали общаться, он вроде бы встал на путь исправления, но пару недель назад она заявила, что больше так не может: он снова взялся за старое, стал поднимать на нее руку. Она переехала к маме, но он стал ей угрожать. Она очень боялась, поэтому я попросила ее делать скрины переписки с ним, в которых он угрожал ей в самых страшных выражениях (есть в распоряжении редакции НГС. — Прим. ред.), — говорит Анастасия.

Коллега вспоминает, как за несколько дней до смерти Натальи бывший парень пришел к ней на работу.

— Просил ее выйти — вышла, вернулась через пару минут, ее всю трясло.

Коллеги погибшей рассказали, что они пытались связаться с бывшим парнем Натальи, но он заявил, что она жива и находится в реанимации, а затем вовсе отключил телефон.

По словам родственницы, сейчас полиция устанавливает местонахождение подозреваемого.

Следственный комитет и ГУ МВД РФ по Новосибирской области официальные комментарии на момент публикации не предоставили.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК4
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ17
  • ПЕЧАЛЬ11

Поделиться

Поделиться

ОбьГЭСубийство
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter