Студентов осудили за смерть пенсионерки в Новосибирске — они скинули кресло ей на голову

7 декабря в Железнодорожном суде Новосибирска огласили приговор по делу о смерти 80-летней пенсионерки: студенты скинули ей на голову кресло с 7-го этажа.



Трагедия произошла 3 марта рано утром у дома на Вокзальной Магистрали. Пожилая женщина вышла погулять с собакой, на крыльце подъезда замешкалась, в этот момент ей на голову упала мебель. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

