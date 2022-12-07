Студентов осудили за смерть пенсионерки в Новосибирске — они скинули кресло ей на голову

7 декабря в Железнодорожном суде Новосибирска огласили приговор по делу о смерти 80-летней пенсионерки: студенты скинули ей на голову кресло с 7-го этажа.
Трагедия произошла 3 марта рано утром у дома на Вокзальной Магистрали. Пожилая женщина вышла погулять с собакой, на крыльце подъезда замешкалась, в этот момент ей на голову упала мебель. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.
Правоохранители задержали студентов, Романа Белозёрова и Камилу Сарсекееву, которые снимали квартиру на 7-м этаже. Молодые люди заявили следователям, что решили освободить комнату от лишней мебели: сначала выкинули из окна диван, затем кресло. Оба подчеркивали, что умысла на убийство пенсионерки у них не было.
Сначала в отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), но некоторое время спустя обвинение ужесточили — по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц»). Студентов поместили в следственный изолятор.
Перед отправкой дела в суд следователи сообщили, что молодых людей всё же обвиняют в причинении смерти по неосторожности.
— В ходе судебного следствия Белозеров признал вину в полном объеме. Сарсекеева вину не признала, ее позиция сводится к тому, что она не причастна к выбрасыванию кресла из окна. Гособвинителем было предложено назначить наказание в виде исправительных работ с удержанием 10% от заработной платы в пользу государства, — сообщила помощник прокурора Железнодорожного района Анастасия Пронина.
В результате суд назначил подсудимым наказание в виде исправительных работ на срок 1 год каждому. Приговор в законную силу еще не вступил.
В Новосибирске на прошлой неделе огласили приговор по делу об убийстве студента НГТУ Дениса Губарева. На скамье подсудимых оказался бывший преподаватель университета.