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Тема дняПриговор за убийство девушки в подъезде
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«Мне тоже тяжело»: новосибирца отправили в колонию за убийство возлюбленной в подъезде на ОбьГЭСе

Семена Марамзина признали виновным в кровавой расправе над 23-летней девушкой

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С января 2022 года подсудимый находится в следственном изоляторе

С января 2022 года подсудимый находится в следственном изоляторе

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18 июля в Советском суде Новосибирска огласили приговор по делу о громком убийстве на улице Печатников в микрорайоне ОбьГЭС. Трагедия произошла 30 декабря 2021 года. В подъезде многоэтажного дома было обнаружено тело Натальи Аполонской с множественными колото-резаными ранами. Силовики заподозрили в убийстве 25-летнего бывшего сожителя погибшей — Семена Марамзина. Мужчину задержали спустя несколько дней.

По версии следствия, Марамзин решился на кровавую расправу над возлюбленной после очередного отказа девушки возобновить отношения. Родственники Аполонской уверяют, что молодые люди расстались из-за ревности и, как следствие, домашнего насилия со стороны парня. 30 декабря во время ссоры Марамзин достал нож и ударил возлюбленную не менее 6 раз. Девушка скончалась от острой кровопотери. Вину в преступлении мужчина признал.

18 июля во время последнего в ходе судебного процесса выступления Марамзин заявил, что не желал смерти возлюбленной и до сих пор не может смириться с ее гибелью.

— Мне тоже тяжело, — заявил подсудимый.

Советский суд Новосибирска признал Семена Марамзина виновным в умышленном убийстве. Учитывая его предыдущие судимости за кражи и вымогательство, его приговорили к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Решение суда еще не вступило в силу, у подсудимого есть 10 суток на его обжалование.

8 июля Новосибирский областной суд приговорил мужчину и женщину за убийство таксиста. Пара расправилась с извозчиком, желая завладеть его автомобилем и выручкой в размере 5 тысяч рублей.

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