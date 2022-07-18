«Мне тоже тяжело»: новосибирца отправили в колонию за убийство возлюбленной в подъезде на ОбьГЭСе

По версии следствия, Марамзин решился на кровавую расправу над возлюбленной после очередного отказа девушки возобновить отношения. Родственники Аполонской уверяют, что молодые люди расстались из-за ревности и, как следствие, домашнего насилия со стороны парня. 30 декабря во время ссоры Марамзин достал нож и ударил возлюбленную не менее 6 раз . Девушка скончалась от острой кровопотери. Вину в преступлении мужчина признал.

