«Мне тоже тяжело»: новосибирца отправили в колонию за убийство возлюбленной в подъезде на ОбьГЭСе
Семена Марамзина признали виновным в кровавой расправе над
18 июля в Советском суде Новосибирска огласили приговор по делу о громком убийстве на улице Печатников в микрорайоне ОбьГЭС. Трагедия произошла
По версии следствия, Марамзин решился на кровавую расправу над возлюбленной после очередного отказа девушки возобновить отношения. Родственники Аполонской уверяют, что молодые люди расстались из-за ревности и, как следствие, домашнего насилия со стороны парня.
18 июля во время последнего в ходе судебного процесса выступления Марамзин заявил, что не желал смерти возлюбленной и до сих пор не может смириться с ее гибелью.
— Мне тоже тяжело, — заявил подсудимый.
Советский суд Новосибирска признал Семена Марамзина виновным в умышленном убийстве. Учитывая его предыдущие судимости за кражи и вымогательство, его приговорили к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
Решение суда еще не вступило в силу, у подсудимого есть
8 июля Новосибирский областной суд приговорил мужчину и женщину за убийство таксиста. Пара расправилась с извозчиком, желая завладеть его автомобилем и выручкой в размере