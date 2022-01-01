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Задержан подозреваемый в убийстве 23-летней девушки. Им оказался ее бывший сожитель

Пара встречалась девять лет

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Наталье было 23 года

Наталье было 23 года

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Сегодня, 1 января, задержан подозреваемый в убийстве 23-летней девушки в Советском районе Новосибирска. Как и предполагали родственники и коллеги Натальи, им оказался ее бывший сожитель, 25-летний мужчина был ранее судим. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («убийство»). Об этом сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Екатерина Петрушина.

По версии следствия, 30 декабря в подъезде дома на улице Печатников в Советском районе между подозреваемым и его знакомой возник конфликт, в ходе которого фигурант нанес девушке не менее шести колото-резаных ранений. Жертва скончалась на месте происшествия.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как рассказали родственники, преступление зафиксировали камеры видеонаблюдения. Мужчина поджидал свою бывшую девушку с утра. Когда она вышла из квартиры и отправилась на работу, он напал на нее.

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