Задержан подозреваемый в убийстве 23-летней девушки. Им оказался ее бывший сожитель

Сегодня, 1 января, задержан подозреваемый в убийстве 23-летней девушки в Советском районе Новосибирска. Как и предполагали родственники и коллеги Натальи, им оказался ее бывший сожитель, 25-летний мужчина был ранее судим. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («убийство»). Об этом сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Екатерина Петрушина.
По версии следствия, 30 декабря в подъезде дома на улице Печатников в Советском районе между подозреваемым и его знакомой возник конфликт, в ходе которого фигурант нанес девушке не менее шести колото-резаных ранений. Жертва скончалась на месте происшествия.
Расследование уголовного дела продолжается.
Как рассказали родственники, преступление зафиксировали камеры видеонаблюдения. Мужчина поджидал свою бывшую девушку с утра. Когда она вышла из квартиры и отправилась на работу, он напал на нее.