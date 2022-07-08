СЕЙЧАС +22°С
Пробки 5/10
usd 63.14
eur 64.13
Тема дняНашествие лягушат
Все новости
Все новости

Задушили и выбросили в реку: суд вынес приговор паре, убившей таксиста из-за машины и 5000 рублей

Они хотели уехать на похищенном автомобиле, но в итоге сожгли его

1 888
Подсудимых приговорили к заключению в колонии строгого режима

Подсудимых приговорили к заключению в колонии строгого режима

Поделиться

Новосибирский областной суд вынес приговор Евгению Вокалову и Виктории Ивановой за убийство таксиста. Они задушили 68-летнего водителя, утопили его тело и сожгли автомобиль. Также сообщники похитили 5200 рублей и пистолет.

По данным следствия, 30-летний мужчина и 21-летняя девушка заранее продумали план нападения. 2 сентября 2020 года они встретились на привокзальной площади в Барабинске. Виктория подошла к незнакомому таксисту и договорилась о том, чтобы он довез их до Чулыма за 5000 рублей. Водитель согласился. В дороге около 02:00 Евгений попросил остановить машину в районе села Золотая Грива в Чулымском районе.

— Фигурант по делу достал удавку, накинул ее на шею водителю и стал его душить. Потерпевший стал оказывать сопротивление, тогда обвиняемый передал шнур соучастнице, а сам пересел на переднее сиденье и стал наносить удары руками и имевшимся при себе электрошоковым устройством в область головы и рук потерпевшего, — сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по НСО.

После убийства Евгений похитил у водителя 5200 рублей и огнестрельное оружие. Тело погибшего обмотали скотчем и утопили в озере Иткуль. Затем пара села в машину и попыталась скрыться, но автомобиль забуксовал в поле, и его решили сжечь.

Сообщников признали виновными в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ), убийстве, сопряженном с разбоем (п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), хищении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 226 УК РФ) и краже (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ).

Суд вынес обвинительный приговор. Осужденных приговорили к заключению в колонии строгого режима: Евгения — на 19 лет, Викторию — на 14 лет. Они должны выплатить компенсацию родственникам в размере 2 миллионов рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Евгения и Викторию задержали по горячим следам. В 2020 году НГС попытался восстановить хронологию преступления, а также рассказывал, что известно о преступниках.

По теме

водительубийство таксистасуд
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2