Задушили и выбросили в реку: суд вынес приговор паре, убившей таксиста из-за машины и 5000 рублей
Они хотели уехать на похищенном автомобиле, но в итоге сожгли его
Новосибирский областной суд вынес приговор Евгению Вокалову и Виктории Ивановой за убийство таксиста. Они задушили
По данным следствия, 30-летний мужчина и 21-летняя девушка заранее продумали план нападения.
— Фигурант по делу достал удавку, накинул ее на шею водителю и стал его душить. Потерпевший стал оказывать сопротивление, тогда обвиняемый передал шнур соучастнице, а сам пересел на переднее сиденье и стал наносить удары руками и имевшимся при себе электрошоковым устройством в область головы и рук потерпевшего, — сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по НСО.
После убийства Евгений похитил у водителя 5200 рублей и огнестрельное оружие. Тело погибшего обмотали скотчем и утопили в озере Иткуль. Затем пара села в машину и попыталась скрыться, но автомобиль забуксовал в поле, и его решили сжечь.
Сообщников признали виновными в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ), убийстве, сопряженном с разбоем (п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), хищении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 226 УК РФ) и краже (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ).
Суд вынес обвинительный приговор. Осужденных приговорили к заключению в колонии строгого режима: Евгения — на
Евгения и Викторию задержали по горячим следам. В 2020 году НГС попытался восстановить хронологию преступления, а также рассказывал, что известно о преступниках.