Задушили и выбросили в реку: суд вынес приговор паре, убившей таксиста из-за машины и 5000 рублей

Новосибирский областной суд вынес приговор Евгению Вокалову и Виктории Ивановой за убийство таксиста. Они задушили 68-летнего водителя, утопили его тело и сожгли автомобиль. Также сообщники похитили 5200 рублей и пистолет.



По данным следствия, 30-летний мужчина и 21-летняя девушка заранее продумали план нападения. 2 сентября 2020 года они встретились на привокзальной площади в Барабинске. Виктория подошла к незнакомому таксисту и договорилась о том, чтобы он довез их до Чулыма за 5000 рублей. Водитель согласился. В дороге около 02:00 Евгений попросил остановить машину в районе села Золотая Грива в Чулымском районе.

