Пенсионерку убило креслом, упавшим с 7-го этажа дома в центре Новосибирска

Утром 3 марта в Новосибирске из окна многоэтажного дома на Вокзальной магистрали, 3 выкинули мебель. Одно из кресел упало на пенсионерку, которая в этот момент выходила из подъезда. Она скончалась на месте.

— Сегодня в 05:40 ЧП. Двое, поругавшись между собой, выкинули из окна седьмого этажа диван и два кресла. В этот момент возле подъезда пенсионерка выгуливала свою собаку, и мебель упала ей на голову, — сообщил НГС один из жителей дома Михаил.

Он рассказал, что в квартире находились две девушки и парень, известно, что они снимали жилье. По словам Михаила, их задержали и доставили в Железнодорожное РУВД.