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СрочноПенсионерку убило упавшим с 7 этажа креслом
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Пенсионерку убило креслом, упавшим с 7-го этажа дома в центре Новосибирска

Погибшая перед инцидентом вышла выгуливать собаку

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Мебель до сих пор не убрали

Мебель до сих пор не убрали

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Утром 3 марта в Новосибирске из окна многоэтажного дома на Вокзальной магистрали, 3 выкинули мебель. Одно из кресел упало на пенсионерку, которая в этот момент выходила из подъезда. Она скончалась на месте.

— Сегодня в 05:40 ЧП. Двое, поругавшись между собой, выкинули из окна седьмого этажа диван и два кресла. В этот момент возле подъезда пенсионерка выгуливала свою собаку, и мебель упала ей на голову, — сообщил НГС один из жителей дома Михаил.

Он рассказал, что в квартире находились две девушки и парень, известно, что они снимали жилье. По словам Михаила, их задержали и доставили в Железнодорожное РУВД.

В ТСЖ дома корреспонденту НГС подтвердили информацию о том, что женщину убило креслом.

— Съемная квартира, молодежь. Собственника на месте не было, были только арендаторы. Почему они выкинули, как эта мебель вообще вошла в пластиковое окно? Огромное кресло, диван, всё до сих пор лежит, — рассказали в товариществе. Там также добавили, что погибшая пенсионерка жила с дочерью, у нее остался внук.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

НГС обратился за комментарием в Следственный комитет и полицию.

В январе НГС писал о жителе дома № 42 в микрорайоне Горском. Мужчина больше месяца терроризировал соседей: он стрелял в квартире, хранил там целый арсенал оружия и, предположительно, наркотики. Из окон и балкона сосед выбрасывал домашние вещи.

Обновлено: в Следственном комитете сообщили, что по факту смерти пенсионерки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следователи уточнили, что, по предварительной информации, мебель сбрасывали мужчина 2002 года рождения и женщина 1998 года рождения. Погибшая была 1941 года рождения.

В пресс-службе ГУ МВД по региону добавили, что молодых людей нашли в результате поквартирного обхода. Сотрудники полиции доставили пару в отдел.

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