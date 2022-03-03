Пенсионерку убило креслом, упавшим с 7-го этажа дома в центре Новосибирска

Утром 3 марта в Новосибирске из окна многоэтажного дома на Вокзальной магистрали, 3 выкинули мебель. Одно из кресел упало на пенсионерку, которая в этот момент выходила из подъезда. Она скончалась на месте.
— Сегодня в 05:40 ЧП. Двое, поругавшись между собой, выкинули из окна седьмого этажа диван и два кресла. В этот момент возле подъезда пенсионерка выгуливала свою собаку, и мебель упала ей на голову, — сообщил НГС один из жителей дома Михаил.
Он рассказал, что в квартире находились две девушки и парень, известно, что они снимали жилье. По словам Михаила, их задержали и доставили в Железнодорожное РУВД.
В ТСЖ дома корреспонденту НГС подтвердили информацию о том, что женщину убило креслом.
— Съемная квартира, молодежь. Собственника на месте не было, были только арендаторы. Почему они выкинули, как эта мебель вообще вошла в пластиковое окно? Огромное кресло, диван, всё до сих пор лежит, — рассказали в товариществе. Там также добавили, что погибшая пенсионерка жила с дочерью, у нее остался внук.
Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
НГС обратился за комментарием в Следственный комитет и полицию.
В январе НГС писал о жителе дома