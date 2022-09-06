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«Произвели 2 выстрела»: двое новосибирцев пытались отнять у предпринимателя сумку с 2-миллионой выручкой

Их отпугнул случайный прохожий

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По версии следствия, подозреваемые готовили план несколько недель

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Двое новосибирцев напали на местного предпринимателя и пытались украсть у него сумку с 2-миллионой выручкой. Их отбил случайный прохожий. Следователи возбудили уголовное дело о разбое.

Инцидент произошел этим летом. 47-летний бизнесмен нес мимо здания ж/д вокзала Новосибирск-Восточный сумку с выручкой в размере более 2 миллионов рублей. В этот момент на него напали двое мужчин — они два раза выстрелили и распылили газовый баллончик.

— Однако выхватить сумку из рук потерпевшего им не удалось благодаря тому, что рядом проходил неравнодушный гражданин, который помог потерпевшему отбиться, — пояснили в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

Подозреваемых удалось задержать вместе с ОМОНом. Ими оказались четверо местных жителей в возрасте от 23 до 42 лет.

По версии следствия, мужчины более двух недель следили за потерпевшим и разрабатывали план нападения.

Так, согласно плану, трое злоумышленников по указанию организатора приехали к вокзалу на машине. Один из них остался ждать за рулем.

— Двое подельников совершили нападение, произведя при этом два выстрела, предположительно, из травматического пистолета в сторону пострадавшего и распылив газовый баллончик, — сообщили в полиции на транспорте.

Сейчас подозреваемых отправили в новосибирское СИЗО № 1.

В феврале 2021 года на Новогодней улице в Новосибирске ограбили мужчину — его избили и забрали пакет, в котором, по словам очевидцев, было 15 миллионов. Инцидент попал на камеру административного здания поблизости.

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МВД на транспортеПолиция
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