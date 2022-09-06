«Произвели 2 выстрела»: двое новосибирцев пытались отнять у предпринимателя сумку с 2-миллионой выручкой

Двое новосибирцев напали на местного предпринимателя и пытались украсть у него сумку с 2-миллионой выручкой. Их отбил случайный прохожий. Следователи возбудили уголовное дело о разбое.

Инцидент произошел этим летом. 47-летний бизнесмен нес мимо здания ж/д вокзала Новосибирск-Восточный сумку с выручкой в размере более 2 миллионов рублей. В этот момент на него напали двое мужчин — они два раза выстрелили и распылили газовый баллончик.