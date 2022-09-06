«Произвели 2 выстрела»: двое новосибирцев пытались отнять у предпринимателя сумку с
2-миллионой выручкой
Их отпугнул случайный прохожий
Двое новосибирцев напали на местного предпринимателя и пытались украсть у него сумку с
Инцидент произошел этим летом.
— Однако выхватить сумку из рук потерпевшего им не удалось благодаря тому, что рядом проходил неравнодушный гражданин, который помог потерпевшему отбиться, — пояснили в пресс-службе УТ МВД России по СФО.
Подозреваемых удалось задержать вместе с ОМОНом. Ими оказались четверо местных жителей в возрасте от 23 до 42 лет.
По версии следствия, мужчины более двух недель следили за потерпевшим и разрабатывали план нападения.
Так, согласно плану, трое злоумышленников по указанию организатора приехали к вокзалу на машине. Один из них остался ждать за рулем.
— Двое подельников совершили нападение, произведя при этом два выстрела, предположительно, из травматического пистолета в сторону пострадавшего и распылив газовый баллончик, — сообщили в полиции на транспорте.
Сейчас подозреваемых отправили в новосибирское СИЗО
В феврале 2021 года на Новогодней улице в Новосибирске ограбили мужчину — его избили и забрали пакет, в котором, по словам очевидцев, было 15 миллионов. Инцидент попал на камеру административного здания поблизости.