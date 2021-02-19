У жителя Новосибирска выхватили пакет с 15 миллионами — ограбление попало на видео

В четверг, 18 февраля, на улице Новогодней ограбили мужчину — его избили и забрали пакет, в котором, по словам очевидцев, было 15 миллионов. Инцидент попал на камеру административного здания, расположенного напротив четвертого корпуса НГТУ.



Как сообщили в компании «НПП Триада-ТВ», чьи камеры были установлены у здания, где ограбили мужчину, сотрудники полиции обратились к ним за видео в обеденное время.

— Люди с улицы вызвали полицию. Мы сразу всё с камер сняли по горячим следам. Эти же люди, очевидцы, и сказали, что у мужчины украли такую сумму — 15 миллионов, — пояснили в компании.

