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Тема дняУ прохожего выхватили пакет с 15 миллионами рублей

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У жителя Новосибирска выхватили пакет с 15 миллионами — ограбление попало на видео

Ни пострадавший, ни очевидцы преступления не смогли остановить грабителей

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Ограбление произошло днем на улице Новогодней

Ограбление произошло днем на улице Новогодней

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На левом берегу Новосибирска у прохожего выхватили пакет с 15 миллионами

В четверг, 18 февраля, на улице Новогодней ограбили мужчину — его избили и забрали пакет, в котором, по словам очевидцев, было 15 миллионов. Инцидент попал на камеру административного здания, расположенного напротив четвертого корпуса НГТУ.

Как сообщили в компании «НПП Триада-ТВ», чьи камеры были установлены у здания, где ограбили мужчину, сотрудники полиции обратились к ним за видео в обеденное время.

— Люди с улицы вызвали полицию. Мы сразу всё с камер сняли по горячим следам. Эти же люди, очевидцы, и сказали, что у мужчины украли такую сумму — 15 миллионов, — пояснили в компании.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж» (часть 3 статьи 161 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, речь идет о крупной сумме средств, называть точный размер ущерба в полиции не стали.

— В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления, — добавили в ведомстве.

В прошлом году мы публиковали карту улиц, где чаще всего грабят прохожих. Проверьте, попал ли ваш дом или офис на эту карту.

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МВДденьгиограбление
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