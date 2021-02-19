У жителя Новосибирска выхватили пакет с 15 миллионами — ограбление попало на видео

На левом берегу Новосибирска у прохожего выхватили пакет с 15 миллионами
В четверг, 18 февраля, на улице Новогодней ограбили мужчину — его избили и забрали пакет, в котором, по словам очевидцев, было 15 миллионов. Инцидент попал на камеру административного здания, расположенного напротив четвертого корпуса НГТУ.
Как сообщили в компании «НПП Триада-ТВ», чьи камеры были установлены у здания, где ограбили мужчину, сотрудники полиции обратились к ним за видео в обеденное время.
— Люди с улицы вызвали полицию. Мы сразу всё с камер сняли по горячим следам. Эти же люди, очевидцы, и сказали, что у мужчины украли такую сумму — 15 миллионов, — пояснили в компании.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж» (часть 3 статьи 161 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, речь идет о крупной сумме средств, называть точный размер ущерба в полиции не стали.
— В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления, — добавили в ведомстве.
В прошлом году мы публиковали карту улиц, где чаще всего грабят прохожих. Проверьте, попал ли ваш дом или офис на эту карту.