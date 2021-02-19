Ограбление или спектакль? Разбираем с экспертами видео, как у сибиряка забирают 15 миллионов

Эксперты изучили видео ограбления новосибирца
Новосибирск гудит из-за дерзкого ограбления на левом берегу — днем
На кадрах видно, что мужчина спокойно идет с пакетом (в нем, предположительно, лежат
Вот то самое видео:
— В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж» (
Версия: инсценировка
— Я бы поставил эту версию на первое место, всё остальное тоже бы не сбрасывал со счетов, но версия спектакля была бы приоритетной, — рассуждает бывший начальник управления по преступлениям против личности в уголовном розыске, адвокат Николай Монаенков.
По его мнению, место преступления было выбрано неслучайно — кажется, что преступники специально встали под камерами. Сомнение у экспертов вызывает и поведение нападавших.
— Спланированный сумбур, там есть явная договоренность, — рассуждает инструктор по рукопашному бою Максим Ветрикуш. — Для меня это чистая постановка, так не падают и не бьют.
Нелогичным и странным кажется бывшим оперативникам и поведение самого потерпевшего.
— Его попинали, не очень болезненно. А он сразу поднимается и смотрит на видеокамеру, — объясняет бывший сотрудник уголовного розыска по неявным преступлениям против личности Сергей Брендин. — Не туда ему надо было смотреть, ему надо было подниматься и руками махать. Это постановка для того, кому принадлежат деньги. Посмотрите, у меня всё зафиксировано, на меня напали. Всё слабенько и неестественно. И спланировано заранее.
С коллегой согласен и адвокат Николай Монаенков, который называет всё происходящее на видео театральным представлением.
— Сумма очень большая, люди явно знали, что у него в пакете, — рассуждает Николай Монаенков. — Ударили бы так, что он лег и не встал. Сам механизм завладения деньгами вызывает сомнение. За такие деньги бьют серьезно и бьют хорошо. А он встает и начинает ходить. И делает это спокойно, не бежит за грабителями. Почему?
Николай Монаенков говорит, что в первую очередь стал бы проверять самого потерпевшего и очевидца, который пытался задержать преступника, — экс-следователю кажется, что и этот мужчина оказался в момент ограбления неслучайно.
— Видно, что парень дает возможность им убежать. Он стоит там как будто для того, чтобы другие не побежали за ними, этот парень вызывает большие сомнения, — рассуждает Николай Монаенков.
Бывшие оперативники объясняют, что подобные инсценировки делаются в двух случаях — либо когда «потерпевший» (он же участник постановки) просто перевозит деньги из одной точки в другую, либо когда деньги свои, но у «потерпевшего» имеются крупные долги.
— Такие спектакли устраивают, чтобы деньги похитить. Он свое нес? Надо смотреть, кому деньги принадлежат. Либо тут сговор, чтобы похитить деньги у владельца, не донести их до него. Я в таком случае взял бы потерпевшего и разговаривал, разговаривал бы с ним. Кому принадлежат деньги? Чьи? Откуда? Почему шел именно здесь? Даже если деньги его, надо проверить, нет ли у него крупных долговых обязательств. А то как бывает — должен деньги, нес якобы отдать, и, смотрите, меня ограбили, вот есть видео, — продолжает Николай Монаенков.
Если ни свидетель, ни потерпевший не смогут вспомнить марку и госномер автомобиля, на котором уехали грабители, — это только укрепит версию следователей, что перед ними инсценировка ограбления.
Версия: сдали знакомые
Если при беседе выяснится, что деньги действительно принадлежат потерпевшему и что у него нет никаких долгов, то версия инсценировки рассыплется. В этом случае оперативники начнут отрабатывать всех знакомых потерпевшего — среди них может оказаться наводчик.
— Я сразу бы сделал распечатку месяца за два-три входящих-исходящих, особенно за последние дни, — рассуждает Сергей Брендин. — Тут связи надо смотреть.
Криминальный психолог Сергей Боголепов объясняет поведение потерпевшего, который не побежал за грабителями, обыкновенным шоком.
— На тебя навалилась целая куча насилия сразу, — рассуждает психолог. — Тебя сшибают, бьют, ты в шоке. Человек может побежать за грабителем, если не было жесткого насилия. А человека избили. Они его под каток пустили. Плюс дело происходит в районе
Сергей Боголепов уверен, что происходящее — не инсценировка. Об этом говорит походка потерпевшего — до нападения он шел прямо, после нападения видно, что мужчина шатается. По мнению психолога, для нападавших это было не первое ограбление, мужчины действовали слаженно и хладнокровно.
Версия: наводчик в банке
Экс-следователь Николай Монаенков объясняет, что в таких историях нельзя сбрасывать со счетов и третью версию — человек, который навел преступника на потерпевшего, может оказаться сотрудником банка или фирмы, в которую пострадавший должен был отнести деньги.
— Надо проверять организацию, где работает потерпевший, банк, который выдал деньги. Это три стандартные рабочие версии, и в любом случае следователи сейчас именно с ними и работают, — объясняет Николай Монаенков.
Одно дело, если потерпевший сам мог где-то случайно обмолвиться, что в тот день у него будет крупная сумма денег — после такого заявления за ним могли установить слежку и выбрать удобное место. И совсем другое — наводчик из банка, в этом случае длительной слежки за потерпевшим могло не быть. В таких случаях жертву караулят возле банка (или другого места, откуда он забирает деньги) и некоторое время следуют за ним. Просто чтобы отвести подозрение от организации, в которой работает наводчик.
— В советское время возле Центрального банка стояли жулики и смотрели, кто какие суммы забирает, — вспоминает Николай Монаенков. — В моей практике было ограбление, когда у женщины-кассира отобрали сумку с очень крупной суммой денег, дали по голове и убежали. Вот ее возле банка караулили. В этом же случае — надо смотреть, откуда понесли деньги. Может, там кто-то прицепился к потерпевшему и пошел за ним.
Были ли похожие случаи в Новосибирске?
Случаи из уголовной практики показывают, что новосибирцы часто инсценируют ограбления. Виной всему долги, а иногда — просто желание отомстить близкому. Так,
Похожий случай произошёл и годом ранее — бизнесмен-должник разыграл грабёж в два миллиона рублей на уличную камеру. И снова — чтобы не платить долги.
Бывают и совсем курьёзные истории псевдоналетов — несколько лет назад сибирячка инсценировала квартирную кражу, чтобы отомстить своему возлюбленному. Обиженная женщина попрятала дома шесть миллионов рублей и золото. И полицейским пришлось полтора месяца искать организатора кражи, которой не было.
В прошлом году мы публиковали карту улиц, где чаще всего грабят прохожих. Проверьте, попал ли ваш дом или офис на эту карту.