Ограбление или спектакль? Разбираем с экспертами видео, как у сибиряка забирают 15 миллионов

По его мнению, место преступления было выбрано неслучайно — кажется, что преступники специально встали под камерами. Сомнение у экспертов вызывает и поведение нападавших.

— Спланированный сумбур, там есть явная договоренность, — рассуждает инструктор по рукопашному бою Максим Ветрикуш. — Для меня это чистая постановка, так не падают и не бьют.

Нелогичным и странным кажется бывшим оперативникам и поведение самого потерпевшего.

— Его попинали, не очень болезненно. А он сразу поднимается и смотрит на видеокамеру, — объясняет бывший сотрудник уголовного розыска по неявным преступлениям против личности Сергей Брендин. — Не туда ему надо было смотреть, ему надо было подниматься и руками махать. Это постановка для того, кому принадлежат деньги. Посмотрите, у меня всё зафиксировано, на меня напали. Всё слабенько и неестественно. И спланировано заранее.

С коллегой согласен и адвокат Николай Монаенков, который называет всё происходящее на видео театральным представлением.

— Сумма очень большая, люди явно знали, что у него в пакете, — рассуждает Николай Монаенков. — Ударили бы так, что он лег и не встал. Сам механизм завладения деньгами вызывает сомнение. За такие деньги бьют серьезно и бьют хорошо. А он встает и начинает ходить. И делает это спокойно, не бежит за грабителями. Почему?