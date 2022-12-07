Очень странный детектив: новосибирская студентка обвинила родителей в похищении — их посадили в СИЗО

Новосибирские следователи заканчивают расследование дела о похищении
Криминальный квинтет
26 апреля 2022 года новосибирские следователи сообщили о спецоперации, проведенной в Самаре. Силовики ворвались в частный дом, задержали двух женщин (одна из них —
По версии следствия, 3 марта потерпевшую избили, забрызгали перцовым баллончиком, затем силой посадили в машину и отвезли в Самару, где насильно удерживали несколько дней и требовали отказаться от доли в квартире стоимостью
С тех пор четыре человека находятся в следственном изоляторе, пенсионерка — под домашним арестом. Адвокаты обвиняемых готовятся знакомиться с материалами дела и рассказали корреспонденту НГС свою версию событий.
Исчезнувшая
Наталья Дорофеева воспитывала дочь Варвару без мужа, но не одна — вместе с родственниками. В последние годы девушка-подросток росла в подобии семейного поместья. На одном участке расположены два дома: в одном она жила вместе с матерью и бабушкой, в другом живут ее дядя с семьей — у него трое детей. С малых лет Варвара ни в чем не нуждалась, заявил корреспонденту НГС адвокат Георгий Баринов.
— Девочка была всем обеспечена: одеждой, техникой. Посещала все кружки и секции, которые хотела. К 18 годам девушка выполнила первый взрослый разряд по тайскому боксу. Работать ее никто не заставлял: максимум — это прибраться по дому, помыть посуду. Варвара хорошо училась. Несколько раз ее отправляли на отдых в детский лагерь «Артек», — пояснил юрист.
Летом 2021 года девушка заявила, что хочет снова отправиться в «Артек», но уже в качестве вожатой. Мать была не против, тем более что дочь показала ей проект договора с детским лагерем. Женщина оплатила поездку, Варвара уехала, но с тех пор стала редко выходить на связь: звонила сама, от подробных разговоров уходила, на ответные звонки не отвечала. Спустя какое-то время девушка пропала.
— Мама начинает выяснять, действительно ли ее дочь находится в «Артеке», и выясняет, что никакой Варвары в лагере не было и она к ним не приезжала. То есть девушка обманула мать, собрала вещи и сбежала из дома. При этом на протяжении нескольких месяцев семья ее поддерживала, при необходимости высылала деньги, — отметил Баринов.
При помощи частного детектива удалось выяснить, что Варвара находится в Новосибирске и якобы живет с молодой женщиной — на 7 лет старше, которую знает по «Артеку». Мать девушки, узнав это, осенью 2021 года приезжает в Новосибирск, чтобы поговорить с дочерью, выяснить причины обмана и тайного переезда.
— По словам моего доверителя, увидев родную мать, которая ее воспитывала, девушка бросилась бежать и кричать «Помогите, убивают». Она забежала в подъезд, где находится квартира, в которой она проживает с женщиной, вызвали полицейских. Всех доставили в отдел полиции, — рассказал адвокат.
Варвара написала заявление о том, что ее пытались похитить, а также о том, что у нее забрали телефон. Ее подруга тоже пожаловалась, что родственники девушки отобрали у нее смартфон. Однако после дачи объяснений всех участников инцидента отпустили. Наталья Дорофеева вернулась в Самару, ее дочь осталась в Новосибирске.
Похищенная?
Еще несколько месяцев родные пытаются поддерживать ненавязчивый контакт с Варварой: ей присылают подарки на праздники, она их принимает. С внучкой изредка общается бабушка. Девушка рассказывала, что поступила на первый курс педагогического университета на факультет психологии, что живет в общежитии. При этом с помощью частного детектива семья выяснила, что девушка продолжает жить со взрослой подругой, подчеркнул Георгий Баринов. Именно поэтому, по его словам, Наталья Дорофеева решилась на еще одну поездку в Новосибирск. С собой женщина взяла родного брата и
— Было предположение, что если она бабушку увидит, то с бабушкой она, по крайней мере, поговорит. На встречу 3 марта приехала семья и частный детектив. Увидев маму, Варвара в моменте достала баллончик, брызнула ей в лицо и нанесла не меньше двух ударов в лицо. Ее посадили в машину, — отметил юрист.
Девушку было решено отвезти в Самару. Из-за того, что у нее не было с собой паспорта, решили ехать на машине. Так как в Новосибирске семья передвигалась на арендованном автомобиле, в районе Кургана на своей машине их встретил сожитель Дорофеевой. В дороге мать разрешила дочери позвонить подруге. Последняя в тот же день написала заявление в полицию о похищении Варвары. 5 марта в дом Натальи Дорофеевой, где в этот момент уже находилась ее дочь, пришли полицейские с целью проверить информацию в заявлении.
— Варвару опрашивали, фотографировали ее. Причем она сама открыла им калитку. Я был на этом участке: с одной стороны забора — калитка, ведущая к соседям, которая открывается со стороны участка Дорофеевых, другая калитка ведет на улицу и открывается кнопкой изнутри. Если бы она хотела убежать, то могла бы уйти в любой момент. Никто ее связанной или в наручниках в подвале не держал. Она свободно передвигалась по дому и по участку. Ее видели соседи, их тоже опрашивали, — подчеркнул адвокат.
По его словам, 8 марта девушка снова сбегает из дома. 17 марта она оказывается снова в Новосибирске. Через месяц участок Дорофеевых штурмом берут силовики: задерживают мать, дядю, отчима и бабушку Варвары. Первых троих определяют в следственный изолятор и перевозят в Новосибирск, пенсионерку отправляют под домашний арест.
— Сегодня семью обвиняют в организованном похищении и вымогательстве, потому что они якобы требовали от Варвары отказаться от доли в общей квартире. При этом следователи в итоге предъявили дополнительные обвинения по результатам первого визита в Новосибирск, а именно в попытке похищения, разбое и грабеже — это по поводу якобы похищенных телефонов. Это настолько излишняя квалификация, что у меня просто нет слов, — негодует Баринов.
Родственники Варвары уверяют, что никаких разговоров о передаче прав девушки на долю в квартире не было.
Детектив
В следственном изоляторе сегодня находится и новосибирский частный детектив, бывший сотрудник правоохранительных органов Евгений Салямин. На судьбоносную семейную встречу его позвали, чтобы он лично опроверг слова девушки о том, что она якобы живет в общежитии, рассказал корреспонденту НГС адвокат Валентин Демиденко. До разговора дело не дошло, мужчина, по его словам, действовал по ситуации.
— Увидев противоправные действия со стороны девушки (использование перцового баллончика и удары. — Прим. ред.), он помог посадить ее в машину. В материалах дела есть видео, я видел скрины, на которых видно нападение со стороны девушки, — подчеркнул юрист.
Демиденко уверяет, что изначально семья студентки обратилась к нему с просьбой найти девушку. Когда выяснилось, что Варвара живет с совершеннолетней женщиной, родственники обеспокоились, полагая, что на нее оказывают пагубное влияние.
— Родные думали, что она стала наркоманкой либо попала в опасные сети, потому что раньше была общительной девушкой, а тут замкнулась. Мой подзащитный выяснил, что причина побега Варвары из дома — личные взаимоотношения с этой женщиной, — отметил юрист.
Сегодня Евгению Салямину предъявлено обвинение как участнику организованного похищения.
Подруги
Подруга Варвары —
— Я запрещаю вам публиковать какую-либо информацию по данному делу. Я являюсь в данном случае потерпевшей и считаю, что сторона обвиняемых пытается оказать на меня моральное давление через СМИ. Я запрещаю публиковать информацию о себе, в том числе ФИО, номер телефона, место работы и что-либо связанное с моим участием в данном уголовном деле, так как это является вмешательством в мою частную жизнь, — говорится в сообщении.
Варвара на просьбу корреспондента обсудить ситуацию с арестом родственников ответила точно таким же сообщением. Слово в слово.
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