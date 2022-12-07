Очень странный детектив: новосибирская студентка обвинила родителей в похищении — их посадили в СИЗО

— По словам моего доверителя, увидев родную мать, которая ее воспитывала, девушка бросилась бежать и кричать «Помогите, убивают». Она забежала в подъезд, где находится квартира, в которой она проживает с женщиной, вызвали полицейских. Всех доставили в отдел полиции, — рассказал адвокат.



Варвара написала заявление о том, что ее пытались похитить, а также о том, что у нее забрали телефон. Ее подруга тоже пожаловалась, что родственники девушки отобрали у нее смартфон. Однако после дачи объяснений всех участников инцидента отпустили. Наталья Дорофеева вернулась в Самару, ее дочь осталась в Новосибирске.



Похищенная?