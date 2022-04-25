В Самаре арестовали семью, которая похитила в Новосибирске
18-летнюю родственницу
Девушку несколько дней держали в коттедже
В Самаре суд выбрал меру пресечения для четырех человек — членов одной семьи. Их подозревают в похищении родственницы — девушки из Новосибирска.
По версии следствия, сообщает 63.RU, семья в составе женщины, ее родного брата, ее матери и ее сожителя решила похитить дочь женщины,
В марте 2022 года на парковке у одного из домов в Советском районе Новосибирска мать, ее брат и бабушка с еще одним подельником силой затолкали девушку в машину. При этом они ее били по рукам и ногам и брызнули в лицо газовым баллончиком, таким образом лишив ее возможности сопротивляться.
Похищенную увезли в Самару и несколько дней насильно держали в доме. Родственники требовали, чтобы девушка передала им в распоряжение половину доли в квартире, которая находилась в собственности Валерии, передает 63.RU.
Через несколько дней ей удалось сбежать из коттеджа. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека» и задержали всех родственников. Расследовать дело будут в Новосибирском СУ СК, но ходатайство по мере пресечения для криминальной семьи рассматривал Кировский районный суд Самары.
— Мать, дядю и отчима отправили в СИЗО на 2 месяца. Бабушку суд поместил под домашний арест, — сообщили в Самарском областном суде. Пока у членов семьи есть возможность обжаловать это решение.
Материалы дела для расследования в ближайшее время отправят в Новосибирск.
В январе НГС рассказывал о том, что следователи направят в суд дело против троих новосибирцев. Их обвиняют в похищении людей, насилии и похищении имущества.