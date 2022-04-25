СЕЙЧАС +9°С
Пробки 3/10
usd 73.50
eur 80.02
Срочно«Лада» разбилась об автобус: водитель погиб
Все новости
Все новости

В Самаре арестовали семью, которая похитила в Новосибирске 18-летнюю родственницу

Девушку несколько дней держали в коттедже

621
Девушку удерживали в одном из коттеджей

Девушку удерживали в одном из коттеджей

Поделиться

В Самаре суд выбрал меру пресечения для четырех человек — членов одной семьи. Их подозревают в похищении родственницы — девушки из Новосибирска.

По версии следствия, сообщает 63.RU, семья в составе женщины, ее родного брата, ее матери и ее сожителя решила похитить дочь женщины, 18-летнюю Валерию (имя изменено. — Прим. ред.).

В марте 2022 года на парковке у одного из домов в Советском районе Новосибирска мать, ее брат и бабушка с еще одним подельником силой затолкали девушку в машину. При этом они ее били по рукам и ногам и брызнули в лицо газовым баллончиком, таким образом лишив ее возможности сопротивляться.

Похищенную увезли в Самару и несколько дней насильно держали в доме. Родственники требовали, чтобы девушка передала им в распоряжение половину доли в квартире, которая находилась в собственности Валерии, передает 63.RU.

Через несколько дней ей удалось сбежать из коттеджа. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека» и задержали всех родственников. Расследовать дело будут в Новосибирском СУ СК, но ходатайство по мере пресечения для криминальной семьи рассматривал Кировский районный суд Самары.

— Мать, дядю и отчима отправили в СИЗО на 2 месяца. Бабушку суд поместил под домашний арест, — сообщили в Самарском областном суде. Пока у членов семьи есть возможность обжаловать это решение.

Материалы дела для расследования в ближайшее время отправят в Новосибирск.

В январе НГС рассказывал о том, что следователи направят в суд дело против троих новосибирцев. Их обвиняют в похищении людей, насилии и похищении имущества.

По теме (5)

похитилипохищениепохищение человека
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2