В Самаре арестовали семью, которая похитила в Новосибирске 18-летнюю родственницу

В Самаре суд выбрал меру пресечения для четырех человек — членов одной семьи. Их подозревают в похищении родственницы — девушки из Новосибирска.

По версии следствия, сообщает 63.RU, семья в составе женщины, ее родного брата, ее матери и ее сожителя решила похитить дочь женщины, 18-летнюю Валерию (имя изменено. — Прим. ред.).

В марте 2022 года на парковке у одного из домов в Советском районе Новосибирска мать, ее брат и бабушка с еще одним подельником силой затолкали девушку в машину. При этом они ее били по рукам и ногам и брызнули в лицо газовым баллончиком, таким образом лишив ее возможности сопротивляться.