«Ее обещали отправить в психушку»: новосибирец борется с богатыми родителями своей невесты — они ее прячут от бывшего зэка

«Колоти гроб — дочь не отдам»

Даяна позвонила родителям и заявила, что устала за 9 лет издевательств со стороны супруга, продолжает Виктор. По его словам, отец и мать пообещали поговорить с зятем, повлиять на него, но девушка не поверила.



— Сначала от отца приезжал сотрудник полиции, который заявил, что отец — влиятельный человек и сделает всё, чтобы Даяна вернулась в родительский дом, где жила вместе с мужем. Затем отец захотел познакомиться со мной лично, убедиться, что я никакой не наркоман. Я сел к нему в машину, на меня посыпались угрозы. Сказал мне, мол, колоти себе гроб. Даяне вообще тогда сказал, что когда она придет к нему за помощью, он даст ей только мыло и веревку, — отметил Дружинин.



Парень уверяет, что обеспечивал девушку и ее детей. На свободе он быстро устроился в бригаду отделочников: работал, по его словам, с утра до вечера. Чтобы избежать внезапных визитов родственников, пара переехала на другую квартиру.



В сентябре мать Даяны попросила привезти внуков, говорит Виктор. Девушка согласилась отдать сына и дочку на выходные родителям. Возвращать детей они отказались, поставив дочь перед выбором: либо семья, либо возлюбленный. При этом отец якобы заявил Даяне, что если она предъявит претензии как мать, то он положит ее в «психушку», признает неадекватной и лишит родительских прав.

