«Ее обещали отправить в психушку»: новосибирец борется с богатыми родителями своей невесты — они ее прячут от бывшего зэка

Виктор Дружинин заявил в полицию, что его невесту скрывают от него ее собственные родители. Пара якобы борется за любовь уже 9 лет, идя наперекор влиятельным родственникам девушки и ее замужеству, в котором она несчастна и вынуждена терпеть домашнее насилие. 10 ноября возлюбленная новосибирца пропала, он полагает, что ее могли насильно положить в психиатрическую клинику. Родители говорят, что девушка нуждается в медпомощи, поскольку парень «запудрил ей мозги», покушаясь на ее наследство. В истории современных Ромео и Джульетты попытался разобраться Павел Тиунов.
По закону гор
Виктору 24 года, он вырос в неблагополучной семье. В подростковом возрасте парень жил с двумя старшими сестрами, одна из которых была его опекуном. В 2013 году он пришел учиться в вечернюю школу
— Я говорю — тебе 14 лет, какая свадьба?! Она ответила, мол, у нас по традиции замуж выдают с 14 лет, меня выдали за
Тогда Виктор узнал, что отец девушки — этнический азербайджанец, мать — русская. По его словам, Даяна восприняла свое замужество как нечто неизбежное, но через месяц начала жаловаться, что супруг ее избивает. При этом родители девушки якобы не обращали на поведение зятя внимание. Несмотря на сложившуюся ситуацию, подростки продолжали общаться. Парень отметил, что однажды после очередного скандала Даяна сбежала из дома, пришла к нему с вещами и со своей собакой.
— Я с сестрой посоветовался, она сказала, если ее родители не против, пусть живет. Я закрыл Даяну в квартире, оставил ей свой телефон, ушел за кормом для собаки, возвращаюсь — дверь помята, штукатурка обсыпана, дома всё раскидано, никого нету, окна открыты. Потом я узнал, что родители съездили в школу, узнали, что она со мной общается, узнали, где я живу. Приехали и, получается, через соседскую квартиру на
Подростки продолжали общаться. Встреча с родственниками Даяны была неизбежна. Виктор говорит, что мать и муж девушки посоветовали ему «не лезть не в свое дело», пригрозив последствиями. Затем ее увезли из Новосибирска — сначала в Таиланд, потом в Азербайджан. Всё это время, по словам парня, Даяна жаловалась, что с ней обращаются «как с вещью» и ее «никто не уважает». Связь постепенно начала теряться.
— В 2016 году, перед тем как идти в армию, я нашел ее в соцсетях. Спросил, мол, как дела. Она ответила, что вернулась в Новосибирск, но ситуация не меняется: муж бьет, родители на его стороне. Через год я вернулся и задал тот же вопрос. Она заявила, что всё стало еще хуже, мать советует терпеть, а у нас ничего не получится, потому что развестись она не сможет, — отметил Виктор.
В 2018 году Дружинина осудили. Через три года, когда он еще находился в колонии, Даяна якобы вышла на него сама: узнала номер телефона через общих друзей. По его словам, девушка сообщила, что родила от мужа двоих детей, но избиения и издевательства продолжаются: однажды супруг сбил ее на машине за слова о том, что она его не любит.
— Они ехали по трассе. Он спросил ее, типа, любишь меня? Она говорит: «Нет». Он останавливает машину, говорит ей — выходи, сейчас я тебя перееду. Она вышла, подумала, что на понт берет. Он разогнался и сбил ее. Потом повез в больницу. Врачи вызвали полицию, Даяна написала заявление. Муж потом просил забрать заявление, обещал, что всё изменится. Приехал отец, сказал — не позорь семью, у тебя всё равно ничего не получится. Она забрала заявление, — рассказал Дружинин.
Он уверяет, что Даяна встретила его в июле 2022 года, когда он освободился, и почти сразу переехала к нему с детьми в съемную квартиру.
«Колоти гроб — дочь не отдам»
Даяна позвонила родителям и заявила, что устала за 9 лет издевательств со стороны супруга, продолжает Виктор. По его словам, отец и мать пообещали поговорить с зятем, повлиять на него, но девушка не поверила.
— Сначала от отца приезжал сотрудник полиции, который заявил, что отец — влиятельный человек и сделает всё, чтобы Даяна вернулась в родительский дом, где жила вместе с мужем. Затем отец захотел познакомиться со мной лично, убедиться, что я никакой не наркоман. Я сел к нему в машину, на меня посыпались угрозы. Сказал мне, мол, колоти себе гроб. Даяне вообще тогда сказал, что когда она придет к нему за помощью, он даст ей только мыло и веревку, — отметил Дружинин.
Парень уверяет, что обеспечивал девушку и ее детей. На свободе он быстро устроился в бригаду отделочников: работал, по его словам, с утра до вечера. Чтобы избежать внезапных визитов родственников, пара переехала на другую квартиру.
В сентябре мать Даяны попросила привезти внуков, говорит Виктор. Девушка согласилась отдать сына и дочку на выходные родителям. Возвращать детей они отказались, поставив дочь перед выбором: либо семья, либо возлюбленный. При этом отец якобы заявил Даяне, что если она предъявит претензии как мать, то он положит ее в «психушку», признает неадекватной и лишит родительских прав.
— 21 октября у нас должна быть регистрация в Ленинском ЗАГСе, потому что оказалось, что брак у нее незарегистрированный. Расписаться не получилось, Даяна попала в больницу. В больницу приезжали родители, убеждали ее вернуться. Из больницы она снова приехала ко мне, — отметил Виктор.
По его словам, Даяна очень скучала по детям. Периодически она ездила в родительский дом, чтобы побыть с дочкой и сыном. При этом родители всегда пристально наблюдали за ней, чтобы она не смогла их увезти. 10 ноября девушка в очередной раз собралась в гости к детям, говорит Виктор. При этом он отметил, что девушка сослалась на «плохое предчувствие» и попросила «позвонить в полицию», если она «пропадет со связи».
— В 16:51 она пишет, что папа приехал и пропадает со связи. Появляется в 21:00, звонит с телефона матери. Говорит, типа, всё, Витя, между нами всё кончено, меня папа простил, я остаюсь. Минут через 20 она мне перезванивает, и говорит — я тебе сообщение напишу, но ты сразу его удали. Пишет мне: «Он меня избил, я в ужасном состоянии. Всё, что я сказала, это папа велел сказать. Я люблю тебя. Прости». Во «ВКонтакте» отправила мне фотографии, — пояснил Виктор.
В одном из сообщений от Даяны (скрины имеются в распоряжении редакции. — Прим. ред.) говорится, что отец избил ее и пригрозил «сжечь», уверяет парень. В последнем сообщении, которое он получил в ночь на 12 ноября, девушка заявила, что ждет, когда приедут «папины менты». Ее якобы собирались проверять на употребление наркотиков. С того момента от Даяны не было никаких вестей, говорит Виктор.
— Я звоню родителям, спрашиваю, как она. Они говорят: «С ней всё нормально». Я прошу с ней поговорить, они говорят — нет, такой возможности нет. Ни друзья, ни одногруппники (девушка учится в медуниверситете на нейрохирурга) о ней ничего не знают. Я написал два заявления в Кировский отдел полиции. Меня один раз вызвали, чтобы я дал объяснение, и всё. Я написал заявление в прокуратуру, — отметил парень.
Не надеясь на активность правоохранителей на местном уровне, Виктор написал обращение в онлайн-приемную главы СК Александра Бастрыкина. Его заявление обещали рассмотреть.
Параллельно парень рассказал о произошедшем в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». Через несколько дней администраторы сообщества опубликовали анонимный ответ на обвинения родственников Даяны. От лица «близкого друга члена семьи» в посте говорится, что Виктор «ищет молодых девушек из хорошо обеспеченных семей и подсаживает их на психотропные вещества, а дальше зомбирует и, пользуясь ими, тянет деньги из семьи». Якобы Даяна — его очередная жертва. Родители, по словам анонима, проверили девушку «на наркотики», опасения подтвердились, и в настоящее время она находится в реабилитационном центре.
Виктор со своей стороны сделал выпад: он опубликовал аудиосообщение (имеется в распоряжении редакции. — Прим. ред.), которое однажды Даяна получила якобы от матери. На записи женщина истерично кричит, обращаясь по всей видимости к дочери. При этом она совсем не стесняется в выражениях.
— Я тебя терпела, я тебя ждала, я тебя молила, умоляла. Вернись домой, вернись домой, чтобы все успокоилось. Ты не слышала меня, теперь попробуй против меня повоюй. Иди сюда. Сучка, боишься меня, да?! Задавлю, своими же ногами задавлю. 24 года я тебя кормила, поила тебя, помогала тебе. Тварь, за это ты мне благодарность дала?! Спасибо. Тебе всё еще вылезет, б***. Твоя шкура лопнет на тебе, я клянусь тебе. Я клянусь тебе костями родителей с могилы, шкура лопнет, кровь пустится с тебя. Я буду кровь эту лизать, а ты в боли будешь корячиться, просить, умолять, прощения просить. Гадина. Я тебя тяжело растила, но защищала тебя всегда, а ты меня променяла на этого п*** (гея. — Прим. ред.), — кричит женщина.
Виктор уверяет, что такие сообщения приходили Даяне регулярно.
«Асфальтовый король» против бывшего заключенного: кто есть кто
Отец Даяны — Сарван Мамедов. Новосибирский предприниматель. 47 лет. Приложение GetContact, показывающее, под каким именем человек записан у других людей в списках их контактов, идентифицирует его номер телефона под записями «Асфальтовый король», «Сарван асфальтовый завод», «Сарван Домаш».
По данным сервиса «Контур.Фокус», Сарван Мамедов являлся учредителем АО «СК Дормаш» — предприятия, которое с 2011 года занималось производством битумных смесей на основе асфальта. За 10 лет своей деятельности компания выполнила несколько десятков госконтрактов на общую сумму более 403 миллионов рублей: «Дормаш» в большинстве случаев участвовал в дорожном строительстве в районах Новосибирской области, изредка — в Новосибирске. По итогам 2020 года компания отчиталась о выручке 50,2 миллиона рублей и зафиксировала убыток в размере 14,7 миллиона рублей.
В 2021 году организация была ликвидирована в связи с реорганизацией. Преемником АС «СК Дормаш» стало ООО «СК Дормаш». Формально Мамедов к руководству новой компании не имеет: ее учредил Владимир Степаненко, но директор остался прежний — Владислав Кузовлёв. Организация также занимается выполнением госконтрактов по дорожному строительству. По итогам прошлого года новый «Дормаш» зафиксировал выручку на уровне 122,4 миллиона рублей, прибыль — 8,8 миллиона рублей.
Мать Даяны — Анна Цегако, по всей видимости, тоже имеет отношение к бизнесу. По данным «Контур.Фокуса», в октябре 2022 года на полную тезку женщины было зарегистрировано ООО «Сибавтодор», которое занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей.
Компания активно участвует в конкурсах на заключение госконтрактов, но не сказать, чтобы очень успешно. Например, в борьбе за 15 тендеров, победить удалось лишь в двух случаях на общую сумму 1,9 миллиона рублей.
«Мужу» Даяны Джасарату Байрамову сегодня 37 лет. В 2014 году на него была зарегистрирована основная доля (51%) компании «Титул», которая ранее принадлежала Сарвану Мамедову. Фирма вела деятельность в области архитектуры, но была ликвидирована в 2018 году. Приложение GetContact идентифицирует его номер, как «Джасарат Зять Сарвана», «Асфальт Мочище», «Джасарат приемщик Дормаш».
Семье предпринимателей противостоит
Сначала Октябрьский суд приговорил его к году условно за то, что пьяный угнал машину случайного знакомого и бросил ее во дворах. Через пару месяцев Мошковский суд назначил ему ограничение свободы на 1 год и два месяца за аналогичное преступление: Дружинин взял без спроса «Ниву» собутыльника.
Затем Дзержинский суд признал его виновным в угоне и краже телефона знакомой девушки. Парочка отдыхала вместе в ее автомобиле «Тойота-Корона», Дружинин, улучив момент, пересел на водительское сидение и нажал на газ, оставив хозяйку машины на улице. Приговор — 2 года 2 месяца лишения свободы в колонии общего режима.
Следом Ленинский суд приговорил парня за присвоение ноутбука: он взял у знакомой компьютер, обещая починить, и не вернул. Наказание — 3 года условно.
Наконец, Железнодорожный суд признал Дружинина виновным в еще одной краже. Выйдя за товарища охранником в зал игровых автоматов, он похитил деньги у администратора — 52 тысячи рублей. На суде он заявил, что это была выручка заведения. Его приговорили к 1 году 6 месяцам колонии общего режима.
В совокупности за все совершенные преступления Дружинина отправили в колонию на 2 года и 4 месяца.
Однако в местах заключения он снова был осужден. На этот раз за стычку с надзирателем. Сотрудник колонии обыскал парня и нашел у него телефон, привязанный скотчем к внутренней стороне бедра. Дружинин ввязался в потасовку, пытаясь сбросить «запрещенку». В результате его обвинили в нападении на сотрудника, дезорганизации работы колонии и прибавили к первоначальному сроку 2 года и 1 месяц лишения свободы.
Виктор Дружинин освободился в июле 2022 года.
«Я спасаю своего ребенка»
Сарван Мамедов очень удивился, когда узнал, что ему звонит журналист NGS.RU. Предприниматель спросил, кто дал его номер, и заявил, что ему не о чем говорить со СМИ о ситуации, связанной с его дочерью.
— Я не хочу об этом говорить. О чём говорить? Пошел этот человек нах***. Что смеяться?! Послушайте, ребята, закон всё поставит на свои места. Заявления на него подали, конечно. Закон разберется. Спасибо, до свидания, — коротко прокомментировал бизнесмен.
Мать Даяны Анна Цегако оказалась более разговорчивой. Она заявила, что Дружинин оболгал ее семью. Женщина подчеркнула, что написала на парня заявление за клевету. По ее словам, она также хочет привлечь к ответственности СМИ, которые транслируют «неправду».
— Я думаю, если вы ввяжетесь в это дело, вы тоже за это будете отвечать. Мы как бы семья положительная. Этот интернет… Он запоганил честь нашей семьи, честь моей дочери. Это не просто так, что можно вбросить, что папа — террорист, муж — террорист, мама — террористка. Зачем он все наши семейные проблемы выложил в интернет?! Для чего? Кто ему разрешил голосовые сообщения выставлять в интернет. Это противозаконно, — заявила Анна.
Она пояснила, что Даяну не отдавали замуж в 14 лет: в 16 лет девушка была помолвлена, затем через год сыграли свадьбу. По ее словам, решение выйти замуж было добровольным, тому якобы «есть свидетели». Вопрос, бьют ли дочь в семье, женщина проигнорировала. При этом она подчеркнула, что Виктор «затуманил ей голову», и указала на его криминальную биографию.
— Вы своих детей и внуков можете такому человеку отдать? Куда я ни обращаюсь, все люди со стульев падают, волосы дыбом встают, удивляются — он что, еще на свободе?! Он сегодня такой, а завтра такой: утянет ее в какое-нибудь грязное дело, и посадят их за решетку. А внуков куда? Детей куда? В детдома? Подумайте сами, — продолжает Анна.
На вопрос, где сейчас находится Даяна, женщина не ответила, заявив: «Вам не надо это знать». При этом она отметила, что у ее дочери «затронута психика» и в настоящее время она проходит обследование. Полиция, по ее словам, «в курсе».
— Это не просто так — выйти из дома, забрать малолетних детей и уйти в неизвестность: ни жилья, ни денег, ничего. А потом бомжевать ходить, потому что места нет, где спать. Они там в одной комнате в какой-то общаге по несколько человек тусовались. На ней сейчас висит неоплаченный микрозайм. Его кто будет платить?! Я спасаю своего ребенка, — заявила она.
Цель Виктора — заполучить Даяну как наследницу солидного состояния, уверяет Анна. Поэтому он поднял большую шумиху, выясняет, где находится девушка сейчас, и хочет ее выкрасть.
— Никакой любви нет у них. Она наследница. Единственная дочь, а я непростая тетенька, и в моей запазухе что-то есть, чтобы ей и внукам оставить, — резюмировала женщина.
— Для них, если человек отсидел, значит, он не человек. Я знаю, что я прав, что правда за мной. Мы любим друг друга, и я буду добиваться справедливости, — парирует обвинения Виктор Дружинин.
Муж Даяны Джасарат Байрамов на звонки журналиста NGS.RU не ответил. Редакция NGS.RU отправила запрос в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации статьи ответ не поступил.
Весной в Самаре полицейские арестовали семью, которая силой забрала дочь из Новосибирска. Ее мать, дядю и отчима отправили в СИЗО. Они уверяют, что девушкой манипулирует взрослая женщина, которая вынуждает ее продать записанную на нее квартиру.