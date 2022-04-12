Подозреваемого в убийстве сына в Кольцово решили оставить под домашним арестом
На допросе мужчина признался в преступлении
Новосибирский районный суд сегодня, 12 апреля, рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения 68-летнему мужчине, которого обвинили в умышленном убийстве своего 42-летнего сына.
В следственном управлении СК РФ по НСО на допросе подозреваемый признался в убийстве и дал показания по делу, следователь ходатайствовал об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста. Суд пошел ему навстречу. Следующие два месяца мужчина не сможет покидать место жительства.
По данным следствия, инцидент произошел в конце декабря 2021 года в р. п. Кольцово Новосибирской области.
— Фигурант на почве длительных неприязненных отношений к своему сыну, вызванных аморальным поведением последнего, нанес 42-летнему потерпевшему не менее 5 ударов топором в область головы, после чего, с целью сокрытия следов совершенного им преступления, обмотал его тело пакетами и скотчем, вывез на автомобиле и закопал в снегу недалеко от дома, — рассказали в пресс-службе следственного управления СКР.
Тело потерпевшего, по данным источника НГС, обнаружили еще 7 апреля. Его нашла местная девочка.
Ранее НГС писал о розыске подозреваемого в убийстве 32-летнего мужчины в Ленинском районе Новосибирска.