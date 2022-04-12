Подозреваемого в убийстве сына в Кольцово решили оставить под домашним арестом

Новосибирский районный суд сегодня, 12 апреля, рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения 68-летнему мужчине, которого обвинили в умышленном убийстве своего 42-летнего сына.



В следственном управлении СК РФ по НСО на допросе подозреваемый признался в убийстве и дал показания по делу, следователь ходатайствовал об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста. Суд пошел ему навстречу. Следующие два месяца мужчина не сможет покидать место жительства.

По данным следствия, инцидент произошел в конце декабря 2021 года в р. п. Кольцово Новосибирской области.

