Подозреваемого в убийстве разыскивают в Новосибирске — мертвого 32-летнего мужчину обнаружили в Ленинском районе

В Новосибирске следователи по Ленинскому району объявили в розыск 36-летнего мужчину. Он подозревается в убийстве 32-летнего жителя Новосибирска.

— По данным следствия, 14 марта в квартире дома 11 по улицу Путевой Ленинского района города Новосибирска было обнаружено тело мужчины 1990 года рождения с признаками насильственной смерти, — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.

Следователи расследуют уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Как сообщили в пресс-службе СК, подозревается 36-летний Андрей Владимирович Бондаренко.