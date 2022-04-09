Подозреваемого в убийстве разыскивают в Новосибирске — мертвого 32-летнего мужчину обнаружили в Ленинском районе

В Новосибирске следователи по Ленинскому району объявили в розыск 36-летнего мужчину. Он подозревается в убийстве 32-летнего жителя Новосибирска.
— По данным следствия, 14 марта в квартире дома 11 по улицу Путевой Ленинского района города Новосибирска было обнаружено тело мужчины 1990 года рождения с признаками насильственной смерти, — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.
Следователи расследуют уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Как сообщили в пресс-службе СК, подозревается 36-летний Андрей Владимирович Бондаренко.
— Всем, кто может владеть информацией о его местонахождении, просим сообщить в следственный отдел по Ленинскому району города Новосибирска следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области по адресу: город Новосибирск, улица Костычева, 16 либо сообщить по следующим телефонам: +7 (383) 301-28-77, +7 (383) 203-57-39, — уточнили в пресс-службе СК по Новосибирской области.
Также обратиться можно в отдел полиции № 7 «Ленинский» УМВД России по городу Новосибирску по адресу: город Новосибирск, улица Костычева, 6а либо сообщить по следующим телефонам: +7 913 062-83-00, +7 965 820-14-30, 232-64-81.
Двум жителям Оби вынесли приговор по делу об убийстве 26-летнего мужчины. Известно, что за несколько месяцев до убийства один из них занял у погибшего 30 тысяч рублей, но долг решил не отдавать, а предложил своему знакомому расправиться с мужчиной.