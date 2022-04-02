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«Нанесли ножом не менее 25 ударов». Двух жителей Оби осудили за убийство знакомого — они задолжали ему денег

Убийство произошло в конце 2020 года в районе Верх-Тулы

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Следующие годы мужчины проведут в колонии строгого режима

Следующие годы мужчины проведут в колонии строгого режима

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Двум жителям Оби вынесли приговор по делу об убийстве 26-летнего мужчины. Известно, что за несколько месяцев до убийства один из них занял у погибшего 30 тысяч рублей, но долг решил не отдавать, а предложил своему знакомому расправиться с мужчиной.

— 17 декабря 2020 года подсудимые <…> под вымышленным предлогом предложили мужчине проехать с ними в кредитную организацию для оформления кредита на имя одного из подсудимых и последующего возврата долга потерпевшему. Последний, не подозревая о преступных намерениях знакомых, согласился и поехал с ними, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области.

Преступники остановили автомобиль на дороге от села Верх-Тула в сторону деревни Алексеевка и под вымышленным предлогом выманили знакомого из салона машины.

— Они нанесли ножом ему не менее 25 ударов в область шеи, туловища и нижних конечностей. От полученных телесных повреждений мужчина скончался, а подсудимые с места совершения преступления скрылись, — добавили в пресс-службе.

Преступников удалось задержать, их заключили под стражу. Они были признаны виновными в совершении преступления по пунктам «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений).

Недавно Новосибирский областной суд вынес им приговор — лишение свободы на срок 14 и 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В Новосибирске завершили расследование дела 41-летнего водителя-таксиста, который обвиняется в убийстве пассажира. Следственный комитет передал дело в суд. Таксист обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

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