«Нанесли ножом не менее 25 ударов». Двух жителей Оби осудили за убийство знакомого — они задолжали ему денег

Двум жителям Оби вынесли приговор по делу об убийстве
— 17 декабря 2020 года подсудимые <…> под вымышленным предлогом предложили мужчине проехать с ними в кредитную организацию для оформления кредита на имя одного из подсудимых и последующего возврата долга потерпевшему. Последний, не подозревая о преступных намерениях знакомых, согласился и поехал с ними, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области.
Преступники остановили автомобиль на дороге от села Верх-Тула в сторону деревни Алексеевка и под вымышленным предлогом выманили знакомого из салона машины.
— Они нанесли ножом ему не менее 25 ударов в область шеи, туловища и нижних конечностей. От полученных телесных повреждений мужчина скончался, а подсудимые с места совершения преступления скрылись, — добавили в пресс-службе.
Преступников удалось задержать, их заключили под стражу. Они были признаны виновными в совершении преступления по пунктам «ж», «з»
Недавно Новосибирский областной суд вынес им приговор — лишение свободы на срок 14 и 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
В Новосибирске завершили расследование дела