«Нанесли ножом не менее 25 ударов». Двух жителей Оби осудили за убийство знакомого — они задолжали ему денег

Двум жителям Оби вынесли приговор по делу об убийстве 26-летнего мужчины. Известно, что за несколько месяцев до убийства один из них занял у погибшего 30 тысяч рублей, но долг решил не отдавать, а предложил своему знакомому расправиться с мужчиной.



— 17 декабря 2020 года подсудимые <…> под вымышленным предлогом предложили мужчине проехать с ними в кредитную организацию для оформления кредита на имя одного из подсудимых и последующего возврата долга потерпевшему. Последний, не подозревая о преступных намерениях знакомых, согласился и поехал с ними, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области.

