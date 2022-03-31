В Новосибирске будут судить таксиста — его обвиняют в убийстве 27-летнего пассажира

В Новосибирске завершили расследование дела 41-летнего водителя-таксиста, который обвиняется в убийстве пассажира. Следственный комитет передал дело в суд. Таксист обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

— В ходе предварительного следствия установлено, что 24 января 2022 года в ночное время с целью поездки от улицы Одоевского до улицы Твардовского в городе Новосибирске двое лиц вызвали службу такси. В пути следования между водителем автомобиля и 27-летним пассажиром возник конфликт, — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.