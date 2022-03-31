В Новосибирске будут судить таксиста — его обвиняют в убийстве 27-летнего пассажира

В Новосибирске завершили расследование дела
— В ходе предварительного следствия установлено, что 24 января 2022 года в ночное время с целью поездки от улицы Одоевского до улицы Твардовского в городе Новосибирске двое лиц вызвали службу такси. В пути следования между водителем автомобиля и
Пока таксист и пассажир ссорились, таксист остановил машину возле «Разъезда Иня». Таксист вышел из машины и достал нож. Им он нанес несколько колото-резаных ранений.
— Обвиняемый был задержан на месте сотрудниками полиции. В ходе следствия ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершенном преступлении мужчина не признал, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Расследование преступления завершено. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Первомайский районный суд города Новосибирска для рассмотрения по существу.
Новосибирский областной суд начал процесс по делу об убийстве шестилетнего мальчика — преступление произошло в 2021 году в поселке Кудряшовский. На процесс под конвоем доставили мать погибшего ребенка Наталью Мутогарову и его отчима Ивана Бакланова.