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Житель Кольцово убил сына и закопал его в коробке — следователи поймали подозреваемого

Страшную находку обнаружила местная девочка

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Преступление произошло еще в декабре прошлого года, но тело обнаружили недавно

Преступление произошло еще в декабре прошлого года, но тело обнаружили недавно

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В Новосибирске по подозрению в убийстве задержали жителя Кольцово — по версии следствия, он убил сына, замотал его тело скотчем и закопал в коробке.

Преступление произошло еще в декабре прошлого года в квартире дома по улице Молодежной в рабочем поселке Кольцово

— По данным следствия, подозреваемый на почве длительных неприязненных отношений к своему сыну, вызванных аморальным поведением последнего, нанес 42-летнему потерпевшему не менее 5 ударов топором в область головы, — объяснили в СУ СК РФ по Новосибирской области. — После этого он обмотал его тело пакетами и скотчем, вывез на автомобиле и закопал в снегу недалеко от дома.

Страшную находку, по информации источника НГС, нашла местная девочка 7 апреля. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Задержан 68-летний мужчина, который признался в преступлении. Ему предъявлено обвинение.

В Новосибирске следователи по Ленинскому району объявили в розыск 36-летнего мужчину. Он подозревается в убийстве 32-летнего жителя Новосибирска.

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