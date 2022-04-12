Житель Кольцово убил сына и закопал его в коробке — следователи поймали подозреваемого

В Новосибирске по подозрению в убийстве задержали жителя Кольцово — по версии следствия, он убил сына, замотал его тело скотчем и закопал в коробке.

Преступление произошло еще в декабре прошлого года в квартире дома по улице Молодежной в рабочем поселке Кольцово