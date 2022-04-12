Житель Кольцово убил сына и закопал его в коробке — следователи поймали подозреваемого
Страшную находку обнаружила местная девочка
В Новосибирске по подозрению в убийстве задержали жителя Кольцово — по версии следствия, он убил сына, замотал его тело скотчем и закопал в коробке.
Преступление произошло еще в декабре прошлого года в квартире дома по улице Молодежной в рабочем поселке Кольцово
— По данным следствия, подозреваемый на почве длительных неприязненных отношений к своему сыну, вызванных аморальным поведением последнего, нанес
Страшную находку, по информации источника НГС, нашла местная девочка 7 апреля. Было возбуждено уголовное дело по
В Новосибирске следователи по Ленинскому району объявили в розыск