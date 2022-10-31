«Пошел посмотреть кошку, и бабах». Что известно о страшном ДТП, где депутат переехал малыша и бросил его на дороге

Самого момента столкновения она не видела, но успела подбежать к уже лежащему в крови ребенку:



— Хорошо, что шли прохожие и вызвали скорую помощь. А ребенок встал, зашел в подъезд, поднялся домой. Я зашла к ним, мамочка его умывала от крови, а он плакал и говорит: «Мам, нет больше крови». А мамочка не понимает, что случилось, думала, что он упал где-то. Я рассказала ей всё, как было. Мама растерялась, сын лег на диван и просил полотенце, говорит: «Мам, я думал, это был какой-то сон». После этого приехала уже скорая, и я ушла.

