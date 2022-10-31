«Пошел посмотреть кошку, и бабах». Что известно о страшном ДТП, где депутат переехал малыша и бросил его на дороге
Авария произошла в Новосибирской области, пострадал 6-летний мальчик: он в реанимации, депутат под уголовным делом
В городе Татарске Новосибирской области 30 октября произошло страшное ДТП, в котором пострадал шестилетний мальчик. Сразу же в Сети появилась запись с камеры видеонаблюдения: кроссовер сбивает малыша, фактически проезжая над ним, из машины выходит водитель, пытается поднять ребенка, потом всплескивает руками, выкидывает с капота ветку, которая вылетела из рук ребенка, и уезжает. На земле одиноко остается лежать пострадавший. Виновник аварии, как выяснилось, — депутат райсовета, единоросс Сергей Мамонтов, которого уже пообещали исключить из партии. НГС узнал всё, что известно о прогремевшей на всю страну аварии.
«Вышел посмотреть кошку»
Как рассказывает корреспонденту НГС очевидица ДТП, жительница Татарска Юлия, мальчика сбили во дворе возле дома по улице Володарского. По ее словам, место это тихое, безлюдное.
— Ребенок вышел посмотреть кошку свою, и тут бабах! Машины там нечасто ездят, мальчик постоянно выходил туда, — отмечает Юлия.
Самого момента столкновения она не видела, но успела подбежать к уже лежащему в крови ребенку:
— Хорошо, что шли прохожие и вызвали скорую помощь. А ребенок встал, зашел в подъезд, поднялся домой. Я зашла к ним, мамочка его умывала от крови, а он плакал и говорит: «Мам, нет больше крови». А мамочка не понимает, что случилось, думала, что он упал где-то. Я рассказала ей всё, как было. Мама растерялась, сын лег на диван и просил полотенце, говорит: «Мам, я думал, это был какой-то сон». После этого приехала уже скорая, и я ушла.
Шестилетнего мальчика доставили сначала в хирургическое отделение, а затем положили в реанимацию.
Его мама Светлана рассказала НГС, что у ее сына подозрение на перелом:
— Наложили швы, перелом есть. Но под вопросом пока что. Об этом позже смогу сказать, когда будет полное обследование. Черепно-мозговая травма.
На утро 31 октября, по словам Светланы, виновник ДТП с ней не связывался.
По данным Минздрава НСО, состояние мальчика стабильно тяжелое. 1 ноября его хотят перевести в областную больницу.
Что известно о депутате
Практически сразу в социальных сетях всплыла информация о том, что за рулем кроссовера, сбившего ребенка, находился депутат Совета депутатов Татарского района Новосибирской области, директор Татарского дорожного ремонтно-строительного управления (филиал АО «Новосибирскавтодор») Сергей Мамонтов.
Позже это подтвердили в партии «Единая Россия», пообещав «с позором» исключить Сергея Мамонтова.
— Поступок депутата Совета депутатов Татарского района Сергея Мамонтова не вызывает ничего, кроме недоумения и отвращения. Того, кто задавил ребенка и бросил его на дороге без помощи, трудно даже назвать человеком в полном смысле слова, — прокомментировала руководитель регионального исполкома «Единой России» Юлия Швец.
В этом же сообщении указывается, что партия намерена оказать необходимую помощь и поддержку семье.
Получить комментарии самого виновника аварии НГС не удалось — Сергей Мамонтов не отвечает на телефон. Оперативно прокомментировать поступок своего сотрудника отказались и в «Новосибирскавтодоре». Редакция направила запрос в компанию.
Депутату Сергею Мамонтову 67 лет, порядка 20 лет он руководит дорожным учреждением, филиалом «Новосибирскавтодора». В 2019 году он получил благодарность от Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области как отличившийся специалист.
Сергей Мамонтов один из самых обеспеченных депутатов в Совете депутатов Татарского района (если оценивать по уровню дохода). В 2021 году он заработал почти 2,7 миллиона рублей, его супруга — 217 тысяч. В его собственности квартира (владеет вместе с женой), гараж и земельный участок. Также ему принадлежит автомобиль RAV4 — судя по всему, именно тот, на котором он двигался, когда совершил наезд на ребенка. Однако по базам ГИБДД и союза автостраховщиков машина числится на жене парламентария.
Как писал НГС, Toyota RAV4 нового, 5-го поколения 2019 года выпуска, его примерная цена — 3 миллиона рублей. Несмотря на то, что в декларации сведений о доходах хозяином машины значится сам депутат, машина зарегистрирована на родственницу депутата — предположительно, на его супругу, Галину Мамонтову.
В сведениях о ДТП указано, что 30 октября 2022 года автомобиль попал в аварию, категория которой — «Наезд на пешехода». В списке поврежденных элементов указан передний бампер.
Виновник аварии под уголовным преследованием
По данным пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, очевидцы ДТП вызвали скорую помощь и обратились в полицию. Машину объявили в розыск, но спустя некоторое время водитель сам явился в полицию.
— Проведенное освидетельствование установило, что водитель трезв. В отношении гражданина составлен административный протокол по
Также возбуждено и второе административное дело — по
Однако областная прокуратура настаивала на возбуждении уголовного дела (
Сегодня, 31 октября, следственные органы СКР России по Новосибирской области всё же возбудили уголовное дело по факту оставления ребенка в опасности. Вопрос по уголовному преследованию непосредственно за наезд на малыша будет решен после получения результатов судебной медицинской экспертизы: по
Инцидент также прокомментировала детский омбудсмен Надежда Болтенко:
— Версия о том, что ребенка сбил депутат, никак не может повлиять на расследование по поводу нахождения виновных в этой аварии. Виновный должен быть наказан вне зависимости от его статуса и положения.
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