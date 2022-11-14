«Переписки стерты, на руках — порезы». Отец начал расследовать суицид дочери-школьницы — после трагедии произошла драка
Мужчина полагает, что на отчаянный поступок девочку толкнуло внезапное событие
Следователи продолжают расследование смерти
«Она была еще жива»
Отец погибшей школьницы Андрей (здесь и далее имена героев изменены. — Прим. ред.) пошел на контакт на удивление легко, будто ему нужно было выговориться. 37 лет, но выглядит старше. Одет опрятно. Мы встретились поздно вечером у подъезда, где было найдено тело его дочери. Он только что вернулся с работы: с кожаным портфелем в руках пробежал мимо, сказав, мол, забежит домой за шапкой, холодно. Вернулся быстро, пожали друг другу руки, достал из кармана сигареты, закурил.
— У меня была ночная смена. Я утром вернулся около 9 часов — она лежит здесь, прямо перед подъездом. В халате, тапочки немного в стороне. Живая еще. Я вообще сначала подумал, что поскользнулась, упала, ударилась головой. Видимых повреждений вроде не было, только на голове гематома. Я вызвал скорую, прохожий — полицию. Медики приехали, мы ее в машину перенесли, в одеяло закутали, — начал Андрей.
За только что выкуренной сигаретой шла следующая. Он смотрел в землю или в сторону, но всякий раз отрешенно. Наши взгляды пересекались изредка. О том, что творится в его душе, знает только он, но в одном можно быть уверенным точно: 10 октября поделило жизнь Андрея на до и после.
«Ты мне не нужна»
Семьи у Андрея не получилось. Несколько лет назад супруга уехала в Казахстан, оставив его с двумя дочерьми, младшей сегодня 8 лет. Старшая Света тяжело переживала отъезд матери, скучала. Судя по рассказу Андрея, женщина ответных чувств по отношению к своему ребенку не испытывала.
— 2 года назад был Новый год, обе дочки жили у меня. Позвонили матери, чтобы поздравить ее с праздником по видеосвязи. Она видит Свету и говорит, мол, чего ты мне звонишь, ты мне не нужна. После этого всё началось. Девчонка замкнулась, ушла в себя. Школа — дом. Гулять вообще не выходила, — вздыхает Андрей.
Он завел дома собаку, чтобы школьница выходила дышать свежим воздухом. По его словам, дочь буквально приходилось выгонять из дома. Друзей у Светы на тот момент вообще не было, уверен Андрей.
— Через месяц где-то она порезала себя. Руки все изрезанные были. Пришлось пойти на крайность — положить ее в психиатрическую клинику. Она там провела месяц. Выписали, поставили на учет в психоневрологический диспансер, — пояснил мужчина.
Он признался, что пытался контролировать жизнь своего ребенка, но когда вскрыл ее страницу в соцсети, ужаснулся. В общей беседе одноклассники называли его дочь «конченной» и писали, что «в психушке ей самое место». Андрей отнес скрины переписки в школу, там обещали разобраться. Света вернулась на учебу, с ней начала работать школьный психолог.
— На проработку отношений с матерью ушло почти два года. С травлей в школе более-менее удалось справиться, когда дочь перевели в параллельный класс. Я говорил ей, что хочу перевести ее в другую школу, но она отказалась. Сказала: «Пап, давай подождем». Летом у нее появился парень, друзья. Я ругался, что она вовремя не приходит домой. В общем, добился, чего хотел, — рассказывает Андрей.
Вечером 9 октября он ушел на работу в ночную смену. Отец и дочь созванивались вечером, он разбудил ее утром. «Пойду помоюсь», — ответила Света. Через час он увидел ее в домашней одежде, лежащей перед входом в подъезд.
«Их повели извиняться перед отцом»
Сергей называет себя бывшим молодым человеком Светы. Парню на вид 15–16 лет, он за словом в карман не лезет, вежливый. В разговоре проскакивают матерные слова, но, кажется, парень использует их тогда, когда не может найти цензурного аналога с достаточной эмоциональной окраской. Спортивный, уверенный в себе — таких сегодня называют «оффниками». Лет пятнадцать назад, скорее всего, звали бы «гопником», но в парне чувствуется воспитание.
Подростки познакомились недавно. Летом у них завязались близкие отношения, которые продлились совсем недолго — около месяца. Потом Света предложила взять паузу, Сергей не противился.
— Наверное, ей не понравилось, что я ее контролировал: с кем гуляет, где. Потом я узнал, что она начала встречаться с парнем — Сеней, с ним она встречалась до меня. В их отношения я не лез. Однажды увидел их вдвоем, Света перепугалась, думала, что я его побью, а я и не собирался его трогать: смотрю, додик какой-то, — рассказал школьник.
Новость о гибели девочки многих шокировала. Сергей задался вопросом: «Почему?» Ответ для себя нашел после общения с друзьями, которые учились в одной школе со Светой: парня убедили, что компания сверстников продолжала травить ее в школе.
— Говорили, что меняет пацанов как перчатки, якобы фотки какие-то раньше обнаженные делала. В общем, хрень какую-то несли. Если бы я знал раньше, я бы п….ы им дал и всё, но она не жаловалась никогда. Даже после смерти под фоткой (в соцсетях) написали: «Прощай, лохушка». Я решил организовать встречу, — отметил Сергей.
Парню указали на вероятных обидчиков Светы. Оказалось, что одному из них — Марату — школьница написала прощальное сообщение. Он не ответил, но начал обсуждать письмо с друзьями. Один из них сделал скрин с язвительными комментариями в адрес школьницы, этот скрин в результате попал к Сергею.
— Они пришли вчетвером. Нас человек 30 было. Мы думали, что их будет столько же. Один выскочил, получил п****й. Остальным я сказал, пошли к подъезду, мол, встанете и будете извиняться перед отцом Светы. Они пошли. У них не было выбора. Они извинялись, отец молчал, — рассказал парень.
После инцидента оскорбительные комментарии под последним постом Светы в соцсети были удалены, а их автор публично попросил прощения.
«Буллинга не было»
С одним из извинившихся подростков (с Маратом) мы встретились в кафе. Бывший одноклассник Светы. Парень ростом выше среднего появился в сопровождении мамы — это она инициировала встречу.
Женщина заявила, что не намерена оправдывать сына, если он в чем-то «действительно виноват», но призвала не делать скоропалительных выводов. Марат всем видом старался показать, что он спокоен, но в течение разговора несколько раз выдал сильную нервозность. Еще бы — сверстники формально обвинили его в доведении до самоубийства.
— В
По словам школьника, на тот момент он хорошо общался со Светой. После инцидента с аватаркой школьница прислала ему сообщение о том, что она пошла гулять и больше не вернется. Прикрепила фото с крыши дома. Парень попросил ее не делать необдуманных поступков.
Постепенно общение сошло на нет, отметил Марат. По его словам, возможно, определенную роль в этом сыграло пребывание Светы в психиатрической клинике.
— В
Он добавил, что в компании между собой школьники могли назвать Свету ш….ой (девушкой с низкой социальной ответственностью. — Прим. ред.), потому что «она ходит бухает с
Вечером 9 октября Марат действительно получил от Светы сообщение. Удивился, потому что «заносил ее в черный список». На вопрос, почему Света попала в его ЧС, ответить не смог: «Не помню. Забыл».
— Хочу просто поблагодарить тебя за время и внимание, которое ты уделял мне. Ты был очень дорогим человеком в моей нелегкой жизни. Удачи тебе во всём, я верю, что ты многого добьешься. Извини за ситуацию в
Марат не ответил. Он переслал письмо в онлайн-беседу с друзьями, где оно обросло оскорбительными и язвительными комментариями. Скрины этих комментариев после смерти Светы попали на глаза Сергею.
По словам школьника, «стрелку» им никто не «забивал». Их встретили после школы, его поколотили, затем всех отвели к отцу Светы извиняться. После инцидента Марату и его друзьям буквально приказали явиться на следующий день на похороны школьницы с цветами. Марат не пришел. Мама отвезла его в больницу, сняла побои. Женщина хочет привлечь обидчиков сына к ответственности.
Расследование
Отец Светы Андрей за время нашей встречи скурил, наверное, полпачки сигарет. Было видно, что мысли его раз за разом возвращаются к тому трагическому утру.
Мужчина пояснил, что у него нет задачи «повесить гибель дочери на детей». Всё, что он хочет, — понять, почему девочка решила так поступить, ведь «в последнее время у нее вроде бы всё было нормально».
Сегодня Андрей по крупицам восстанавливает события, предшествующие гибели дочери. Он получил архив диалогов (в том числе удаленных) дочери с ее страницы во «ВКонтакте» с 2012 года. Данные содержатся в сотнях папок с текстовыми файлами, которые Андрей пытается систематизировать. Плюс к этому мужчина анализирует обрывки скринов переписок дочери в Telegram, WhatsApp
— Вечером 9 октября Света была в нормальном настроении. Она погуляла с друзьями, пришла домой, сходила выгуляла собаку. Вернулась. Буквально в 22:25 она писала друзьям, мол, лежу на диване, не знаю, чем заняться. Уже в 22:45 она отправила другу два видеосообщения в Telegram, что жизнь кончена. Что могло произойти за 20 минут?! — недоумевает Андрей.
В видеосообщениях (журналист НГС ознакомился с ними. — Прим. ред.) девушка плачет, говорит, что не хочет, «чтобы наступал завтрашний день». Всхлипывая, она видит выход из ситуации в самоубийстве, но признаётся, что ей «страшно». Следом Света говорит, что ненавидит себя за слабость.
Руки Андрея, который показывает видео на своем смартфоне, в этот момент начинают сильно дрожать. Он отдает телефон, отходит в сторону, закуривает.
Отцу удалось узнать, что в ночь перед трагедией, его дочь переписывалась со своим бывшим парнем — с Сеней. Он — ровесник Светы, полная противоположность Сергея: школьник больше увлечен компьютерными играми, чем спортом и улицей. У подростков были непростые отношения: несколько раз девушка угрожала парню порезать себя, на что несколько раз получала равнодушные сообщения, типа «Нравится — режь», «Твое решение»
В ночь перед трагедией Света изрезала себе руки и ноги, сфотографировала, отослала снимок, но кому — неизвестно. Следователь, которая ведет дело, попросила Андрея поднять все скрины и сообщения, которые так или иначе имеют отношение к Сене. По ее словам, после смерти школьницы парень удалил все переписки с ней подчистую.
Психолог, которая работала со Светой в школе, отказалась общаться с НГС. Женщина в этом году переехала в Москву, но продолжала работать со школьницей дистанционно. В беседе с Андреем она предположила, что фото с изрезанными руками и ногами было предназначено Сене, но снимок имел скорее «манипуляционный характер»: порезы больше похожи на царапины. Специалист отмечает, что у девочки была «устойчивая ремиссия» и для суицида «нужна была веская причина».
Эту причину сегодня ищет Андрей.
Что говорят в школе?
Директор школы, где училась Света, в общении с журналистом НГС заявил, что комментарии по поводу трагедии ему запретили давать в департаменте образования мэрии.
— Я понимаю, что вам сказали родители: мол, во всём виноваты школа и мама, которая бросила ребенка и никогда им не занималась, и папа, который искал работу, по ночам не находился дома. Эти все проблемы очень серьезные. Департамент пусть вас просветит, — заявил директор.
В департаменте на запрос редакции ответили, что могут разглашать данные о погибшей только с разрешения следователя, а также сослались на запрет передачи личной информации о несовершеннолетних.
Между тем сотрудники прокуратуры провели в школе проверку и выявили «упущения в организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетней». Директору было «внесено представление». Аналогичное взыскание было сделано по отношению к начальнику районного отдела полиции.
— Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении, — говорится в ответе прокуратуры Новосибирской области на запрос НГС.
Расследование дела продолжается.
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