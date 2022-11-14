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«Переписки стерты, на руках — порезы». Отец начал расследовать суицид дочери-школьницы — после трагедии произошла драка

Мужчина полагает, что на отчаянный поступок девочку толкнуло внезапное событие

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Трагедия не оставила равнодушными друзей школьницы, которые устроили драку с унижением ее обидчика

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Следователи продолжают расследование смерти 14-летней школьницы, тело которой нашли возле многоэтажного дома на Вокзальной магистрали. Приоритетной версией гибели подростка остается доведение до самоубийства, хотя подозреваемых по уголовному делу до сих пор нет. Друзья девушки уже назначили виновных в трагедии и попытались их наказать, а ее отец начал собственное расследование. С участниками истории, которая постепенно превращается в триллер, основанный на реальных событиях, пообщался журналист НГС Павел Тиунов.

«Она была еще жива»


Отец погибшей школьницы Андрей (здесь и далее имена героев изменены. — Прим. ред.) пошел на контакт на удивление легко, будто ему нужно было выговориться. 37 лет, но выглядит старше. Одет опрятно. Мы встретились поздно вечером у подъезда, где было найдено тело его дочери. Он только что вернулся с работы: с кожаным портфелем в руках пробежал мимо, сказав, мол, забежит домой за шапкой, холодно. Вернулся быстро, пожали друг другу руки, достал из кармана сигареты, закурил.

— У меня была ночная смена. Я утром вернулся около 9 часов — она лежит здесь, прямо перед подъездом. В халате, тапочки немного в стороне. Живая еще. Я вообще сначала подумал, что поскользнулась, упала, ударилась головой. Видимых повреждений вроде не было, только на голове гематома. Я вызвал скорую, прохожий — полицию. Медики приехали, мы ее в машину перенесли, в одеяло закутали, — начал Андрей.

За только что выкуренной сигаретой шла следующая. Он смотрел в землю или в сторону, но всякий раз отрешенно. Наши взгляды пересекались изредка. О том, что творится в его душе, знает только он, но в одном можно быть уверенным точно: 10 октября поделило жизнь Андрея на до и после.

«Ты мне не нужна»


Семьи у Андрея не получилось. Несколько лет назад супруга уехала в Казахстан, оставив его с двумя дочерьми, младшей сегодня 8 лет. Старшая Света тяжело переживала отъезд матери, скучала. Судя по рассказу Андрея, женщина ответных чувств по отношению к своему ребенку не испытывала.

— 2 года назад был Новый год, обе дочки жили у меня. Позвонили матери, чтобы поздравить ее с праздником по видеосвязи. Она видит Свету и говорит, мол, чего ты мне звонишь, ты мне не нужна. После этого всё началось. Девчонка замкнулась, ушла в себя. Школа — дом. Гулять вообще не выходила, — вздыхает Андрей.

Он завел дома собаку, чтобы школьница выходила дышать свежим воздухом. По его словам, дочь буквально приходилось выгонять из дома. Друзей у Светы на тот момент вообще не было, уверен Андрей.

— Через месяц где-то она порезала себя. Руки все изрезанные были. Пришлось пойти на крайность — положить ее в психиатрическую клинику. Она там провела месяц. Выписали, поставили на учет в психоневрологический диспансер, — пояснил мужчина.

Отец Светы признался, что конфликтовал с дочерью, но исключительно в воспитательных целях

Отец Светы признался, что конфликтовал с дочерью, но исключительно в воспитательных целях

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Он признался, что пытался контролировать жизнь своего ребенка, но когда вскрыл ее страницу в соцсети, ужаснулся. В общей беседе одноклассники называли его дочь «конченной» и писали, что «в психушке ей самое место». Андрей отнес скрины переписки в школу, там обещали разобраться. Света вернулась на учебу, с ней начала работать школьный психолог.

— На проработку отношений с матерью ушло почти два года. С травлей в школе более-менее удалось справиться, когда дочь перевели в параллельный класс. Я говорил ей, что хочу перевести ее в другую школу, но она отказалась. Сказала: «Пап, давай подождем». Летом у нее появился парень, друзья. Я ругался, что она вовремя не приходит домой. В общем, добился, чего хотел, — рассказывает Андрей.

Вечером 9 октября он ушел на работу в ночную смену. Отец и дочь созванивались вечером, он разбудил ее утром. «Пойду помоюсь», — ответила Света. Через час он увидел ее в домашней одежде, лежащей перед входом в подъезд.

«Их повели извиняться перед отцом»

Сергей называет себя бывшим молодым человеком Светы. Парню на вид 15–16 лет, он за словом в карман не лезет, вежливый. В разговоре проскакивают матерные слова, но, кажется, парень использует их тогда, когда не может найти цензурного аналога с достаточной эмоциональной окраской. Спортивный, уверенный в себе — таких сегодня называют «оффниками». Лет пятнадцать назад, скорее всего, звали бы «гопником», но в парне чувствуется воспитание.

Подростки познакомились недавно. Летом у них завязались близкие отношения, которые продлились совсем недолго — около месяца. Потом Света предложила взять паузу, Сергей не противился.

— Наверное, ей не понравилось, что я ее контролировал: с кем гуляет, где. Потом я узнал, что она начала встречаться с парнем — Сеней, с ним она встречалась до меня. В их отношения я не лез. Однажды увидел их вдвоем, Света перепугалась, думала, что я его побью, а я и не собирался его трогать: смотрю, додик какой-то, — рассказал школьник.

На домашнем компьютере Светы остались обрывки ее переписок со сверстниками

На домашнем компьютере Светы остались обрывки ее переписок со сверстниками

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Новость о гибели девочки многих шокировала. Сергей задался вопросом: «Почему?» Ответ для себя нашел после общения с друзьями, которые учились в одной школе со Светой: парня убедили, что компания сверстников продолжала травить ее в школе.

— Говорили, что меняет пацанов как перчатки, якобы фотки какие-то раньше обнаженные делала. В общем, хрень какую-то несли. Если бы я знал раньше, я бы п….ы им дал и всё, но она не жаловалась никогда. Даже после смерти под фоткой (в соцсетях) написали: «Прощай, лохушка». Я решил организовать встречу, — отметил Сергей.

Парню указали на вероятных обидчиков Светы. Оказалось, что одному из них — Марату — школьница написала прощальное сообщение. Он не ответил, но начал обсуждать письмо с друзьями. Один из них сделал скрин с язвительными комментариями в адрес школьницы, этот скрин в результате попал к Сергею.

— Они пришли вчетвером. Нас человек 30 было. Мы думали, что их будет столько же. Один выскочил, получил п****й. Остальным я сказал, пошли к подъезду, мол, встанете и будете извиняться перед отцом Светы. Они пошли. У них не было выбора. Они извинялись, отец молчал, — рассказал парень.

После инцидента оскорбительные комментарии под последним постом Светы в соцсети были удалены, а их автор публично попросил прощения.

«Буллинга не было»


С одним из извинившихся подростков (с Маратом) мы встретились в кафе. Бывший одноклассник Светы. Парень ростом выше среднего появился в сопровождении мамы — это она инициировала встречу.

Женщина заявила, что не намерена оправдывать сына, если он в чем-то «действительно виноват», но призвала не делать скоропалительных выводов. Марат всем видом старался показать, что он спокоен, но в течение разговора несколько раз выдал сильную нервозность. Еще бы — сверстники формально обвинили его в доведении до самоубийства.

— В 6-м классе у нас была беседа во «ВКонтакте»: там была вся параллель — человек 20–30. Однажды на аватарке беседы появляется фото Светы в нижнем белье — его выставил мальчик, у которого с ней был конфликт. Его поступок тогда все осудили, а всех участников водили на разговор к соцпедагогу, — рассказал Марат.

По словам школьника, на тот момент он хорошо общался со Светой. После инцидента с аватаркой школьница прислала ему сообщение о том, что она пошла гулять и больше не вернется. Прикрепила фото с крыши дома. Парень попросил ее не делать необдуманных поступков.

Постепенно общение сошло на нет, отметил Марат. По его словам, возможно, определенную роль в этом сыграло пребывание Светы в психиатрической клинике.

— В 7-м классе мы вообще не общались. Нас развели по разным классам. Что было?! У меня компания, у нее компания. На перемене могли друг друга подколоть. Она нас стебала, мы ее стебали. Не было такого, чтобы мы ходили по школе и орали про нее, — пояснил Марат.

Предполагаемые обидчики извинялись перед отцом Светы во дворе, где нашли ее тело

Предполагаемые обидчики извинялись перед отцом Светы во дворе, где нашли ее тело

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Он добавил, что в компании между собой школьники могли назвать Свету ш….ой (девушкой с низкой социальной ответственностью. — Прим. ред.), потому что «она ходит бухает с 9-классниками, 10-классниками».

Вечером 9 октября Марат действительно получил от Светы сообщение. Удивился, потому что «заносил ее в черный список». На вопрос, почему Света попала в его ЧС, ответить не смог: «Не помню. Забыл».

— Хочу просто поблагодарить тебя за время и внимание, которое ты уделял мне. Ты был очень дорогим человеком в моей нелегкой жизни. Удачи тебе во всём, я верю, что ты многого добьешься. Извини за ситуацию в 6-м классе, — говорится в сообщении.

Марат не ответил. Он переслал письмо в онлайн-беседу с друзьями, где оно обросло оскорбительными и язвительными комментариями. Скрины этих комментариев после смерти Светы попали на глаза Сергею.

По словам школьника, «стрелку» им никто не «забивал». Их встретили после школы, его поколотили, затем всех отвели к отцу Светы извиняться. После инцидента Марату и его друзьям буквально приказали явиться на следующий день на похороны школьницы с цветами. Марат не пришел. Мама отвезла его в больницу, сняла побои. Женщина хочет привлечь обидчиков сына к ответственности.

Расследование

Отец Светы Андрей за время нашей встречи скурил, наверное, полпачки сигарет. Было видно, что мысли его раз за разом возвращаются к тому трагическому утру.

Мужчина пояснил, что у него нет задачи «повесить гибель дочери на детей». Всё, что он хочет, — понять, почему девочка решила так поступить, ведь «в последнее время у нее вроде бы всё было нормально».

Сегодня Андрей по крупицам восстанавливает события, предшествующие гибели дочери. Он получил архив диалогов (в том числе удаленных) дочери с ее страницы во «ВКонтакте» с 2012 года. Данные содержатся в сотнях папок с текстовыми файлами, которые Андрей пытается систематизировать. Плюс к этому мужчина анализирует обрывки скринов переписок дочери в Telegram, WhatsApp и т. д. — всё, что осталось на домашнем компьютере. Телефон находится у следователей как вещественное доказательство.

— Вечером 9 октября Света была в нормальном настроении. Она погуляла с друзьями, пришла домой, сходила выгуляла собаку. Вернулась. Буквально в 22:25 она писала друзьям, мол, лежу на диване, не знаю, чем заняться. Уже в 22:45 она отправила другу два видеосообщения в Telegram, что жизнь кончена. Что могло произойти за 20 минут?! — недоумевает Андрей.

Психолог погибшей школьницы уверяет, что у нее была «устойчивая ремиссия»

Психолог погибшей школьницы уверяет, что у нее была «устойчивая ремиссия»

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В видеосообщениях (журналист НГС ознакомился с ними. — Прим. ред.) девушка плачет, говорит, что не хочет, «чтобы наступал завтрашний день». Всхлипывая, она видит выход из ситуации в самоубийстве, но признаётся, что ей «страшно». Следом Света говорит, что ненавидит себя за слабость.

Руки Андрея, который показывает видео на своем смартфоне, в этот момент начинают сильно дрожать. Он отдает телефон, отходит в сторону, закуривает.

Отцу удалось узнать, что в ночь перед трагедией, его дочь переписывалась со своим бывшим парнем — с Сеней. Он — ровесник Светы, полная противоположность Сергея: школьник больше увлечен компьютерными играми, чем спортом и улицей. У подростков были непростые отношения: несколько раз девушка угрожала парню порезать себя, на что несколько раз получала равнодушные сообщения, типа «Нравится — режь», «Твое решение» и т. д.

В ночь перед трагедией Света изрезала себе руки и ноги, сфотографировала, отослала снимок, но кому — неизвестно. Следователь, которая ведет дело, попросила Андрея поднять все скрины и сообщения, которые так или иначе имеют отношение к Сене. По ее словам, после смерти школьницы парень удалил все переписки с ней подчистую.

Психолог, которая работала со Светой в школе, отказалась общаться с НГС. Женщина в этом году переехала в Москву, но продолжала работать со школьницей дистанционно. В беседе с Андреем она предположила, что фото с изрезанными руками и ногами было предназначено Сене, но снимок имел скорее «манипуляционный характер»: порезы больше похожи на царапины. Специалист отмечает, что у девочки была «устойчивая ремиссия» и для суицида «нужна была веская причина».

Эту причину сегодня ищет Андрей.

Что говорят в школе?

Директор школы, где училась Света, в общении с журналистом НГС заявил, что комментарии по поводу трагедии ему запретили давать в департаменте образования мэрии.

— Я понимаю, что вам сказали родители: мол, во всём виноваты школа и мама, которая бросила ребенка и никогда им не занималась, и папа, который искал работу, по ночам не находился дома. Эти все проблемы очень серьезные. Департамент пусть вас просветит, — заявил директор.

В департаменте на запрос редакции ответили, что могут разглашать данные о погибшей только с разрешения следователя, а также сослались на запрет передачи личной информации о несовершеннолетних.

Между тем сотрудники прокуратуры провели в школе проверку и выявили «упущения в организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетней». Директору было «внесено представление». Аналогичное взыскание было сделано по отношению к начальнику районного отдела полиции.

— Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении, — говорится в ответе прокуратуры Новосибирской области на запрос НГС.

Расследование дела продолжается.

Ранее мы рассказывали про 6 признаков, которые помогут заподозрить депрессию и склонность к суициду у подростка (и что с этим делать, чтобы предотвратить).

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