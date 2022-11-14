«Переписки стерты, на руках — порезы». Отец начал расследовать суицид дочери-школьницы — после трагедии произошла драка

«Она была еще жива»



Отец погибшей школьницы Андрей (здесь и далее имена героев изменены. — Прим. ред.) пошел на контакт на удивление легко, будто ему нужно было выговориться. 37 лет, но выглядит старше. Одет опрятно. Мы встретились поздно вечером у подъезда, где было найдено тело его дочери. Он только что вернулся с работы: с кожаным портфелем в руках пробежал мимо, сказав, мол, забежит домой за шапкой, холодно. Вернулся быстро, пожали друг другу руки, достал из кармана сигареты, закурил.



— У меня была ночная смена. Я утром вернулся около 9 часов — она лежит здесь, прямо перед подъездом. В халате, тапочки немного в стороне. Живая еще. Я вообще сначала подумал, что поскользнулась, упала, ударилась головой. Видимых повреждений вроде не было, только на голове гематома. Я вызвал скорую, прохожий — полицию. Медики приехали, мы ее в машину перенесли, в одеяло закутали, — начал Андрей.

