Депутата Сергея Мамонтова лишат мандата до 20 ноября — его обвиняют в наезде на ребенка
После ДТП он покинул место происшествия
Депутата от «Единой России» Сергея Мамонтова лишат мандата до 20 ноября. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии. Предполагается, что депутат сбил
— Сейчас Мамонтов под стражей. До 20 ноября с него снимут мандат и исключат из депутатского объединения «Единой России» в райсовете Татарского района. Решение будет принято на местном уровне на ближайшей сессии, — рассказали в «ЕР».
Авария случилась 30 октября и попала на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что мужчина на внедорожнике сбил ребенка, проехал по нему и только потом остановился. После этого водитель вышел из машины, посмотрел на ребенка и уехал.
За рулем мог быть Сергей Мамонтов. Он сам пришел в полицию с повинной. Сейчас на мужчину завели уголовное и два административных дела. Мужчину арестовали на 11 суток за оставление места ДТП. «Единая Россия» после инцидента заявила об исключении Мамонтова из партии, делом заинтересовался Бастрыкин и детский омбудсмен Надежда Болтенко.
Мальчик после аварии остался жив, но был в тяжелом состоянии. Сначала он находился в реанимации, затем перевели в обычную палату.