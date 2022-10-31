«Вне зависимости от статуса и положения»: омбудсмен — о наказании для депутата за ДТП со сбитым ребенком

Ребенка сбили 30 октября, авария попала на камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, мужчина на RAV4 переехал ребенка на улице Володарского. После этого он вышел из машины, попытался поднять мальчика, а затем сел обратно и уехал. Скорую помощь вызвали прохожие. Позже мужчина сам пришел в полицию, там установили, что мужчина был трезв.

