«Вне зависимости от статуса и положения»: омбудсмен — о наказании для депутата за ДТП со сбитым ребенком
Уполномоченный по правам детей в Новосибирской области Надежда Болтенко взяла под контроль расследование дела о сбитом
— Версия о том, что ребенка сбил депутат, никак не может повлиять на расследование по поводу нахождения виновных в этой аварии. Виновный должен быть наказан вне зависимости от его статуса и положения, — написали в официальном телеграм-канале омбудсмена.
В посте указано, что аппарат уполномоченного отправил запросы в «соответствующие ведомства», планируется работа с правоохранительными органами и комиссией по делам несовершеннолетних.
По словам Болтенко, первоочередной вопрос сейчас — здоровье мальчика. Пострадавшего должен обследовать детский травматолог из Куйбышева. Также намечена госпитализация ребенка в Областную клиническую больницу.
Ребенка сбили 30 октября, авария попала на камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, мужчина на RAV4 переехал ребенка на улице Володарского. После этого он вышел из машины, попытался поднять мальчика, а затем сел обратно и уехал. Скорую помощь вызвали прохожие. Позже мужчина сам пришел в полицию, там установили, что мужчина был трезв.
За рулем, предположительно, был депутат Татарского района от «Единой России» Сергей Мамонтов. В партии уже заявили, что его «исключат с позором», а семье пострадавшего окажут помощь. Ребенок сейчас в реанимации Татарской ЦРБ.