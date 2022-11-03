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Депутат переехал ребенка

Сбитого в Татарске мальчика перевели из реанимации в обычную палату

Врачи подтвердили, что угрозы жизни ребенка нет

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ДТП произошло 30 октября в городе Татарске

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Шестилетнего мальчика, которого 30 октября сбил депутат в Татарске, перевели из реанимации в отделение травматологии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Медики обследовали мальчика, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Врачи подтвердили, что угрозы жизни ребенка нет.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что пострадавшего и его мать навестили уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко и заместитель министра здравоохранения региона Татьяна Анохина.

Напомним, ДТП произошло 30 октября в городе Татарске Новосибирской области. На видео, которое опубликовали в Сети, попало, как дорогая белоснежная иномарка сбивает 6-летнего мальчика и переезжает его. Из машины выходит мужчина, стоит возле ребенка, затем возвращается за руль и уезжает. Мальчик остается корчиться от боли на земле.

Водитель явился в отдел полиции только после объявления машины в розыск — это депутат «Единой России» Сергей Мамонтов. В итоге прокуратура Новосибирской области потребовала возбудить на него уголовное дело.

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