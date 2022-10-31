Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело против депутата за ДТП с
6-летним мальчиком в НСО
При этом по факту преступления уже возбуждено два административных дела
Прокуратура Новосибирской области потребовала возбудить уголовное дело в отношении депутата «Единой России» Сергея Мамонтова. Предполагается, что
— Установлено, что водитель легкового автомобиля совершил наезд на малолетнего ребенка, не предпринял мер к оказанию ему первой медицинской помощи и покинул место происшествия. В дальнейшем ребенок доставлен в лечебное учреждение, его состояние стабильное, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Сейчас по факту возбуждено два административных дела по статьям 12.24 (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с ДТП). Результаты административных расследований и уголовно-процессуальной проверки поставлены межрайонной прокуратурой под контроль.
Как рассказала НГС мама ребенка Светлана, скоро у сына будет осмотр, тогда будет точно известна степень тяжести. Сергея Мамонтова мама пострадавшего лично не знает, но часто видела его. Депутат с семьей пострадавшего ребенка не связывался, но связались из Татарского ДРСУ, где Сергей Мамонтов работает директором.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения Новосибирской области, состояние ребенка стабильно тяжелое.
— Он находится в реанимации центральной районной больницы. Ему оказывается вся необходимая помощь. Также помощь врачам районной больницы оказывает Консультационный центр областной клинической больницы, — рассказали журналисту НГС в региональном Минздраве.
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