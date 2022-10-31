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Депутат переехал ребенка

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело против депутата за ДТП с 6-летним мальчиком в НСО

При этом по факту преступления уже возбуждено два административных дела

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ДТП произошло в воскресенье

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Прокуратура Новосибирской области потребовала возбудить уголовное дело в отношении депутата «Единой России» Сергея Мамонтова. Предполагается, что 30 октября он переехал 6-летнего мальчика и оставил место ДТП. По указанию прокурора 31 октября в МВД «Татарский» зарегистрировано сообщение о преступлении, предусмотренном статьей 125 УК РФ (оставление в опасности).

— Установлено, что водитель легкового автомобиля совершил наезд на малолетнего ребенка, не предпринял мер к оказанию ему первой медицинской помощи и покинул место происшествия. В дальнейшем ребенок доставлен в лечебное учреждение, его состояние стабильное, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Сейчас по факту возбуждено два административных дела по статьям 12.24 (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с ДТП). Результаты административных расследований и уголовно-процессуальной проверки поставлены межрайонной прокуратурой под контроль.

Как рассказала НГС мама ребенка Светлана, скоро у сына будет осмотр, тогда будет точно известна степень тяжести. Сергея Мамонтова мама пострадавшего лично не знает, но часто видела его. Депутат с семьей пострадавшего ребенка не связывался, но связались из Татарского ДРСУ, где Сергей Мамонтов работает директором.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Новосибирской области, состояние ребенка стабильно тяжелое.

— Он находится в реанимации центральной районной больницы. Ему оказывается вся необходимая помощь. Также помощь врачам районной больницы оказывает Консультационный центр областной клинической больницы, — рассказали журналисту НГС в региональном Минздраве.

В воскресенье, 30 октября, в Новосибирске произошло ДТП с машиной скорой помощи. Сотрудники полиции выяснили, что за рулем «Тойоты-Филдер» находился 25-летний мужчина, который сидел за рулем в нетрезвом состоянии. В результате ДТП машина медиков перевернулась, пострадали 6 человек, в том числе пассажир иномарки.

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