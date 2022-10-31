Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело против депутата за ДТП с 6-летним мальчиком в НСО

В воскресенье, 30 октября, в Новосибирске произошло ДТП с машиной скорой помощи. Сотрудники полиции выяснили, что за рулем «Тойоты-Филдер» находился 25-летний мужчина, который сидел за рулем в нетрезвом состоянии. В результате ДТП машина медиков перевернулась, пострадали 6 человек, в том числе пассажир иномарки.

