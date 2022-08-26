Новосибирский депутат заказал наркотики почтой из Германии — его ждет суд
Роман Янов уже сложил депутатские полномочия
Калининский суд Новосибирска рассмотрит дело депутата Совета депутатов Буготакского сельсовета Романа Янова. Его обвиняют в незаконном перемещении наркотиков через границу и покушении на приобретение запрещенных веществ в крупном размере.
По версии следствия, в феврале 2022 года Янов нашел в интернете предложение о покупке лизергиновой кислоты (LSD) и оплатил поставку 0,0055 грамма запрещенного вещества. Покупка обошлась депутату в 206,70 евро, или 18 758 рублей. Продавец, личность которого правоохранителям установить не удалось, отправил посылку из Германии на имя Янова.
— Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Новосибирской таможни в почтовом отделении было обнаружено и изъято вышеуказанное международное отправление с наркотическим веществом, — говорится на сайте Калининского районного суда Новосибирска.
Глава Буготакского сельсовета Александр Бабиков в разговоре с журналистом НГС заявил, что ему известно об уголовном преследовании Янова, который в настоящее время уже не является депутатом местного совета.
— Летом он написал заявление о снятии с него депутатских полномочий по собственному желанию, — пояснил глава.
Романа Янова обвинили по двум статьям уголовного кодекса — за контрабанду и покушение на приобретение наркотиков в крупном размере. Санкция первой статьи предполагает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. Первое судебное заседание по делу состоится 6 сентября.
В конце июня бывшую сотрудницу полиции осудили за приобретение почти 3 граммов мефедрона. Девушку приговорили к условному сроку.