Новосибирский депутат заказал наркотики почтой из Германии — его ждет суд

Калининский суд Новосибирска рассмотрит дело депутата Совета депутатов Буготакского сельсовета Романа Янова. Его обвиняют в незаконном перемещении наркотиков через границу и покушении на приобретение запрещенных веществ в крупном размере.



По версии следствия, в феврале 2022 года Янов нашел в интернете предложение о покупке лизергиновой кислоты (LSD) и оплатил поставку 0,0055 грамма запрещенного вещества. Покупка обошлась депутату в 206,70 евро, или 18 758 рублей. Продавец, личность которого правоохранителям установить не удалось, отправил посылку из Германии на имя Янова.

