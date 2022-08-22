Резня в шиномонтажке — неадекватный посетитель нанес рабочему
12 ударов ножом и скрылся (видео)
Мужчина выжил, в полиции возбудили дело о нанесении легких травм
Камеры видеонаблюдения зафиксировали резню, которую новосибирец устроил в шиномонтажной мастерской в Ленинском районе города.
Инцидент произошел утром 30 июля на улице Танкистов. Рабочий шиномонтажа Алексей К. поначалу принял вошедшего незнакомого мужчину за клиента, но тот попросил разменять крупную купюру. Шиномонтажник отказался, мужчина ушел, но через 10 минут вернулся с ножом в руке.
— Конфликта не было. Он был в неадекватном состоянии. Я успел сказать, мол, не ломай жизнь ни мне, ни себе. Он сразу начал бить. Старался попасть в область сердца, но я закрылся плечом. В итоге я получил 12 ножевых ранений, — заявил Алексей в беседе с корреспондентом НГС.
Мужчине удалось вытолкнуть агрессора из помещения. На улице на него набросился напарник пострадавшего, но вынужден был спасаться бегством от человека с ножом. Незнакомец в результате скрылся с места преступления. Алексей, истекая кровью, решил не дожидаться помощи и сам отправился в ближайшую больницу.
— Мне повезло, что больница находится рядом. У меня времени было 5 минут дойти до больницы, я дошел и уже в приемном покое потерял сознание, — отметил мужчина.
Полицейские задержали нападавшего вечером того же дня. Им оказался 42-летний местный житель, который ранее был не раз судим: за грабеж, разбой и кражу.
Пострадавший получил многочисленные ножевые ранения и в настоящее время жалуется, что не может полноценно двигать поврежденной рукой. При этом, согласно постановлению о возбуждении уголовного дела, оно возбуждено по ч. 2 ст. 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью с применением оружия).
Адвокат Андрей Росс в беседе с журналистом НГС отметил, что, с его точки зрения, полицейские неверно квалифицировали преступление.
— В этом случае я считаю, что речь идет о покушении на убийство. Судя по видеозаписи, нападавший наносил удары именно в левую часть тела потерпевшего, некоторые — в область сердца. Умысел на убийство очевиден, — подчеркнул юрист.
Редакция НГС направила запрос в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации материала ответ еще не поступил.
В конце июля 27-летнего мужчину задержали за нападение с ножом на 17-летнюю возлюбленную. Он нанес ей 15 ударов, от которых девушка скончалась на месте преступления. Трагедию зафиксировала камера видеорегистратора, установленная в проезжавшем мимо автомобиле.