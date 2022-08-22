Резня в шиномонтажке — неадекватный посетитель нанес рабочему 12 ударов ножом и скрылся (видео)

— Мне повезло, что больница находится рядом. У меня времени было 5 минут дойти до больницы, я дошел и уже в приемном покое потерял сознание, — отметил мужчина.



Полицейские задержали нападавшего вечером того же дня. Им оказался 42-летний местный житель, который ранее был не раз судим: за грабеж, разбой и кражу.



Пострадавший получил многочисленные ножевые ранения и в настоящее время жалуется, что не может полноценно двигать поврежденной рукой. При этом, согласно постановлению о возбуждении уголовного дела, оно возбуждено по ч. 2 ст. 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью с применением оружия).

