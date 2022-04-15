Бывший главный рекламщик мэрии Новосибирска раскаялся в суде — его обвиняют во взятках и легализации денег

Экс-председатель комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрий Лобыни сегодня, 15 апреля, выступил в суде с последним словом. Заседание прошло без присутствия журналистов: на этом настояли сам бывший чиновник и его адвокат.



— Сказал, что вину признает полностью, раскаивается в содеянном и просит не назначать ему наказание, связанное с лишением свободы, — рассказала НГС государственный обвинитель Олеся Бажайкина.

Лобыню обвиняют сразу по трем статьям Уголовного кодекса. Ему вменяют 9 эпизодов получения взяток в крупном размере, незаконное участие в предпринимательской деятельности и легализацию денег, полученных преступным путем.

