Бывший главный рекламщик мэрии Новосибирска раскаялся в суде — его обвиняют во взятках и легализации денег
В своем последнем слове Дмитрий Лобыня попросил не лишать его свободы
Экс-председатель комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрий Лобыни сегодня, 15 апреля, выступил в суде с последним словом. Заседание прошло без присутствия журналистов: на этом настояли сам бывший чиновник и его адвокат.
— Сказал, что вину признает полностью, раскаивается в содеянном и просит не назначать ему наказание, связанное с лишением свободы, — рассказала НГС государственный обвинитель Олеся Бажайкина.
Лобыню обвиняют сразу по трем статьям Уголовного кодекса. Ему вменяют 9 эпизодов получения взяток в крупном размере, незаконное участие в предпринимательской деятельности и легализацию денег, полученных преступным путем.
Как следует из материалов дела, взятки чиновник получал лично и при посредничестве сотрудницы подконтрольной мэрии компании ООО «Согласие» Галины Магизовой (последняя уже выслушала приговор, в сентябре 2021 года ее оштрафовали на 900 тысяч рублей).
По данным сервиса «Контур.Фокус», компания ООО «Согласие» была создана в 2018 году и занималась преимущественно рекламной деятельностью. В 2020 году ее чистая прибыль составила 2,7 миллиона рублей, с 11 августа 2021 года и по настоящее время компания находится в стадии ликвидации.
Всего Лобыня, по данным следствия, получил 899 тысяч рублей, за что обещал не препятствовать коммерсантам в размещении наружной рекламы. Почти половину этой суммы бывшему главному рекламщику удалось легализовать через подконтрольные фирмы.
25 сентября 2020 года высокопоставленного чиновника задержали, а впоследствии заключили под стражу. Позже меру пресечения изменили на домашний арест. Судебное разбирательство по делу Дмитрия Лобыни заняло менее трех месяцев, оглашение приговора бывшему главному рекламщику Новосибирска планируют уже на следующей неделе.
Ранее НГС писал о деле экспертов ТУАДа. Дорожников, которые, по версии следствия, знали об отвратительном ремонте дорог, но никуда не сообщили об этом, судят за получение взятки.