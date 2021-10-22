Новосибирец ездит на редкой машине с шикарным названием. Таких всего две — смотрите

Продолжаем рассказывать о редких автомобилях новосибирцев — сегодня у нас постоянный читатель НГС, пенсионер Юрий Ковалев, которому 65 лет. У него очень редкий японский автомобиль Nissan со звучным названием модели — Liberta Villa. Машинке уже 34 года, но она всё еще исправно возит своего владельца и выглядит вполне прилично — подробнее в нашем материале.
Представляем Nissan Liberta Villa 1987 года выпуска. Пожалуй, название — самое интересное в этой машине. Как только японцы не называли модели для своего внутреннего рынка. В переводе с итальянского в этом слышится сочетание свободы и красивой загородной жизни, то есть предполагается, что машиной владеет свободный богатый человек.
На самом же деле Nissan Liberta Villa — скромный компактный седанчик с 1,5-литровым двигателем мощностью 65 л. с., привод у него передний, коробка — гидроавтомат.
— До этого ни на чем не ездил, вот купил старушку. Она была в таком же состоянии. Потому как я пенсионер, делать ее капитально не мог, единственное, конечно, масла, фильтры поменял.
— Двигатель мне очень нравится, прет дай боже. Скорость набирает исключительно, но я, конечно, больше 80 км/ч не езжу, ну 80 берет спокойно, я думаю, и сотню спокойно возьмет.
— Но единственное, двигатель поддымливает, нужно, конечно, менять колечки и колпачки по-хорошему. Я хотел это сделать, но просто пока не удается. Даже вот такой пример: мне сказали заменить задние тормозные цилиндры, я посмотрел, нигде в нашем городе вообще нет таких цилиндров. Все-таки я их нашел, в Кемерове.
В целом автомобиль сохранился неплохо, но время берет свое — появляются небольшие очаги коррозии, но пока некритично.
— Ну как без коррозии, если приглядываться, есть на порогах ржавчина. Коробка немножечко сразу пинается, ну а так вообще хорошо.
Оснащение тут стандартное для «японцев», электростеклоподъемники, кондиционер, гидроусилитель руля, велюровые сиденья.
Эти зеркала на дверных картах, по словам владельца, удобны, когда открываешь дверь и сразу всё видишь, что сзади происходит. Пенсионер утверждает, что в Новосибирске всего две такие машины — и действительно, по данным сервиса Drom, таких машин в продаже нет, как нет и в архиве продаж.
— Я про нее прочитал, она выпускалась для внутреннего рынка Японии, поэтому такое вот название особенное, но есть аналоги для более широкого выпуска в другие страны. Видел, что есть еще одна такая модель в Новосибирске, но механика, больше я не видел.
— Бензина она, конечно, расходует больше нормы, но точно я не засекал. Немного подъедает масло, потому что я в этом году немного доливал, наверное, пол-литра.
Передвигается пенсионер на автомобиле преимущественно по своему району, далеко и на плохие дороги ездить не рискует, бережет машину.
— Предполагалось ездить на дачу, но клиренс низкий, ну и подвесочку надо шаманить. Я и не рискую туда ездить, езжу на озеро, там асфальтовая дорожка, ей нужна хорошая дорога!
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