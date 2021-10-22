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Новосибирец ездит на редкой машине с шикарным названием. Таких всего две — смотрите

Изучаем Nissan Liberta Villa 1987 года выпуска

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Юрий Ковалев, несмотря на возраст, пользуется интернетом и постоянно читает НГС

Юрий Ковалев, несмотря на возраст, пользуется интернетом и постоянно читает НГС

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Продолжаем рассказывать о редких автомобилях новосибирцев — сегодня у нас постоянный читатель НГС, пенсионер Юрий Ковалев, которому 65 лет. У него очень редкий японский автомобиль Nissan со звучным названием модели — Liberta Villa. Машинке уже 34 года, но она всё еще исправно возит своего владельца и выглядит вполне прилично — подробнее в нашем материале.

Nissan Liberta Villa появился в 1982 году

Nissan Liberta Villa появился в 1982 году

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Представляем Nissan Liberta Villa 1987 года выпуска. Пожалуй, название — самое интересное в этой машине. Как только японцы не называли модели для своего внутреннего рынка. В переводе с итальянского в этом слышится сочетание свободы и красивой загородной жизни, то есть предполагается, что машиной владеет свободный богатый человек.

Длина 4255 мм, ширина 1655 мм

Длина 4255 мм, ширина 1655 мм

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На самом же деле Nissan Liberta Villa — скромный компактный седанчик с 1,5-литровым двигателем мощностью 65 л. с., привод у него передний, коробка — гидроавтомат.

Высота 1380 мм, колесная база 2430 мм

Высота 1380 мм, колесная база 2430 мм

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— До этого ни на чем не ездил, вот купил старушку. Она была в таком же состоянии. Потому как я пенсионер, делать ее капитально не мог, единственное, конечно, масла, фильтры поменял.

Клиренс 150 мм, снаряженная масса 930 кг

Клиренс 150 мм, снаряженная масса 930 кг

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— Двигатель мне очень нравится, прет дай боже. Скорость набирает исключительно, но я, конечно, больше 80 км/ч не езжу, ну 80 берет спокойно, я думаю, и сотню спокойно возьмет.

Двигатель 1,5 литра, рядный, 4 цилиндра

Двигатель 1,5 литра, рядный, 4 цилиндра

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— Но единственное, двигатель поддымливает, нужно, конечно, менять колечки и колпачки по-хорошему. Я хотел это сделать, но просто пока не удается. Даже вот такой пример: мне сказали заменить задние тормозные цилиндры, я посмотрел, нигде в нашем городе вообще нет таких цилиндров. Все-таки я их нашел, в Кемерове.

Гидроавтомат имеет 4 передачи

Гидроавтомат имеет 4 передачи

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В целом автомобиль сохранился неплохо, но время берет свое — появляются небольшие очаги коррозии, но пока некритично.

Размер колес — 175/70/R13

Размер колес — 175/70/R13

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— Ну как без коррозии, если приглядываться, есть на порогах ржавчина. Коробка немножечко сразу пинается, ну а так вообще хорошо.

Салон сохранился в неплохом состоянии

Салон сохранился в неплохом состоянии

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Оснащение тут стандартное для «японцев», электростеклоподъемники, кондиционер, гидроусилитель руля, велюровые сиденья.

Зеркала на двери для обзора сзади

Зеркала на двери для обзора сзади

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Эти зеркала на дверных картах, по словам владельца, удобны, когда открываешь дверь и сразу всё видишь, что сзади происходит. Пенсионер утверждает, что в Новосибирске всего две такие машины — и действительно, по данным сервиса Drom, таких машин в продаже нет, как нет и в архиве продаж.

В Новосибирске такую машину не купишь

В Новосибирске такую машину не купишь

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— Я про нее прочитал, она выпускалась для внутреннего рынка Японии, поэтому такое вот название особенное, но есть аналоги для более широкого выпуска в другие страны. Видел, что есть еще одна такая модель в Новосибирске, но механика, больше я не видел.

Пенсионер не считает расход бензина

Пенсионер не считает расход бензина

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— Бензина она, конечно, расходует больше нормы, но точно я не засекал. Немного подъедает масло, потому что я в этом году немного доливал, наверное, пол-литра.

Низкий клиренс не позволяет ездить по грязи

Низкий клиренс не позволяет ездить по грязи

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Передвигается пенсионер на автомобиле преимущественно по своему району, далеко и на плохие дороги ездить не рискует, бережет машину.

Далеко пенсионер не уезжает

Далеко пенсионер не уезжает

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— Предполагалось ездить на дачу, но клиренс низкий, ну и подвесочку надо шаманить. Я и не рискую туда ездить, езжу на озеро, там асфальтовая дорожка, ей нужна хорошая дорога!

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«Ниссан»авто с пробегомраритет
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