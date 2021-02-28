«За машину давали квартиру в центре Москвы». Смотрим на «Волгу» ГАЗ-24 из 70-х — на такой вас в детстве возили таксисты

В музее Новосибирска нашлась легендарная черная «Волга» 1976 года выпуска
«Волга» ГАЗ-24 — мечта советского человека времен расцвета СССР 1970-х годов. Сегодня мы расскажем о таком автомобиле 1976 года выпуска (первая серия) в престижном черном цвете, который сохранился до сегодняшних времен. Машина используется летом для коротких поездок, а сейчас стоит в музее и радует глаз людей, которым интересны история и старые машины. Все подробности — у Дмитрия Косенко.
Советский Союз, 1976 год от Рождества Христова. С конвейера автозавода ГАЗ сходит эта «Волга» ГАЗ-24 так называемой поздней первой серии. В следующем году в модель будут внесены некоторые изменения (по-
На бамперах не было клыков — вместо этого полуклыки по краям от номерной рамки. Под радиаторной решеткой длинный молдинг вместо короткого. Отсутствовали противотуманные фары и повторители поворотов на крыльях. Не было штатных ремней безопасности, зато имелось дополнительное место в первом ряду сидений.
— Между передними сиденьями располагается пуфик, на который можно было посадить еще одного пассажира. И также присутствует подлокотник, который трансформируется в спинку как раз для дополнительного
— Годом позднее от этой практики отказались, поскольку если до 1977 года владельцы ставили ремни безопасности по своему желанию, то с
А вот антенна с электроприводом, включаемым тумблером в салоне. Ни на одном советском автомобиле такого еще в те годы не было.
Что мы помним о «Волге» времен детства 70–80–90-х годов? Это был главный автомобиль такси, наверняка каждого из вас ребенком возили на мягком сиденье этого огромного (как тогда казалось) автомобиля. А еще на «Волгах» ездили самые крутые советские граждане. Цена 9500 рублей на момент начала выпуска — целое состояние.
— «Волги» черного цвета особенно ценились автолюбителями, они были показателем достаточно высокого статуса владельца. Обладать «Волгой» в принципе далеко не каждый мог себе позволить, поскольку автомобиль был очень дорогой и его было сложно купить. Нередко владельцам «Волг» предлагали, например, квартиру в центре Москвы в обмен на автомобиль.
— Черные автомобили поставлялись в основном в различные военные ведомства, на различные заводы директорам. Попадали чиновникам. В частных руках они оказывались крайне редко, буквально остатки, которые не пошли на распределение. И купить такой было непросто — нужно было быть действительно заслуженным человеком либо обладать большим количеством связей и денег.
— Что интересно, тогда автомобили и «Волги» в том числе на б/у-рынке могли стоить значительно дороже, буквально в 2–3 раза, чем их отпускали с завода. Этим и пользовались люди, у которых были средства.
За свою жизнь эта «Волга» пережила перекраску и кое-какие работы, самое масштабное — это установка
— Проводился ряд работ, в частности, автомобиль красился. Не красилось подкапотное пространство, некоторые внутренние детали. Ряд кузовных работ — выставлены какие-то элементы, удалены незначительные огрехи и вмятины. Работы косметического характера.
— Внутрь двигателя не залазили, навесные элементы — система зажигания, карбюратор — всё это перебрали, привели в порядок, потому что за долгие годы это, естественно, нуждается в обслуживании. А так двигатель в родном состоянии, он вполне себе хорошо работает.
— Салон не перешивался. Здесь дерматин и ткань. Если на ВАЗ-2101 и «Москвиче» применялся просто дерматин, то здесь, поскольку авто более высокого класса, применялась еще и ткань. При этом салоны авто, предназначенных для работы в такси, имели дерматиновую обивку, поскольку требовалось проводить санитарную обработку машин. Лишь водительское сиденье имело тканевую вставку, чтобы водителю было комфортнее проводить свой рабочий день.
Объем двигателя здесь 2,4 литра, 95 «лошадей», 186 Н*м крутящего момента. 1,3-тонная машина могла разгоняться до 145 км/ч.
— Ненамного уступает современным авто, потому что у него достаточно большой крутящий момент, поэтому его динамика в городском потоке будет не сильно отставать. По рекомендации завода-изготовителя крейсерская скорость на
— Вполне подходит для передвижения в режиме выходного для, для повседневной езды это, конечно, уже история сложная, своеобразная. Своеобразная тормозная система, достаточно тугие тормоза и усилитель работает не так, как на современных авто. Немножко нужно предугадывать, как он себя поведет. Сначала вроде нажимаешь на педаль тормоза и ничего не происходит, а потом уже клюешь носом. Нужно проехать, привыкнуть.
— Он еще вполне себе живой и бодрый, единственное, что когда такие автомобили долго стоят, иногда может что-то где-то потечь, где-то заклинить. Используется автомобиль для того, чтобы летом совершать какие-то поездки в выходные дни для души. И показать автомобиль людям.
На каких еще машинах ездят сибиряки
Александр катается на мотоцикле «Иж-Юпитер», который достался ему от отца и 33 года простоял в гараже.
Сергей уже 22 года не расстается со своим Mercedes-Benz 230Е в 124-м кузове и планирует уже никогда не продавать его.
Евгений Кириллов восстановил «Москвич-401» 1956 года выпуска — «старичок» разгоняется до 100 км/ч.
Антон приделал на свой Suzuki Carry ковш для расчистки снега и теперь не зависит от дорожников.
Никита ездит на «Мерседесе» 1985 года выпуска, он рассказал, сколько тратит на ремонт. Смотрите на крепкого «немца» здесь.
Мирон Медведев владеет электрокаром Nissan LEAF и экономит на бензине по 10 тысяч рублей в месяц. Обзор машины можно увидеть здесь.