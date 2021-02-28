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«За машину давали квартиру в центре Москвы». Смотрим на «Волгу» ГАЗ-24 из 70-х — на такой вас в детстве возили таксисты

Автомобиль, несмотря на свой солидный возраст (45 лет!), до сих пор на ходу

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Так выглядит «Волга» ГАЗ-24 1976 года. Помните такую? А ваши родители?

Так выглядит «Волга» ГАЗ-24 1976 года. Помните такую? А ваши родители?

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В музее Новосибирска нашлась легендарная черная «Волга» 1976 года выпуска

«Волга» ГАЗ-24 — мечта советского человека времен расцвета СССР 1970-х годов. Сегодня мы расскажем о таком автомобиле 1976 года выпуска (первая серия) в престижном черном цвете, который сохранился до сегодняшних времен. Машина используется летом для коротких поездок, а сейчас стоит в музее и радует глаз людей, которым интересны история и старые машины. Все подробности — у Дмитрия Косенко.

Немного технических характеристик: <nobr class="_">длина —</nobr> 4735 мм, <nobr class="_">ширина —</nobr> 1800&nbsp;мм, <nobr class="_">высота —</nobr> 1490&nbsp;мм, <nobr class="_">клиренс —</nobr> 180&nbsp;мм

Немного технических характеристик: длина — 4735 мм, ширина — 1800 мм, высота — 1490 мм, клиренс — 180 мм

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Советский Союз, 1976 год от Рождества Христова. С конвейера автозавода ГАЗ сходит эта «Волга» ГАЗ-24 так называемой поздней первой серии. В следующем году в модель будут внесены некоторые изменения (по-нашему — рестайлинг). А первые шесть лет (с 1970 года) машина выпускалась именно в таком виде.

Двигатель&nbsp;2445&nbsp;кубических сантиметра, максимальная <nobr class="_">мощность —</nobr> 95 лошадиных сил, максимальный крутящий <nobr class="_">момент —</nobr> 186,3&nbsp;Н·м

Двигатель 2445 кубических сантиметра, максимальная мощность — 95 лошадиных сил, максимальный крутящий момент — 186,3 Н·м

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На бамперах не было клыков — вместо этого полуклыки по краям от номерной рамки. Под радиаторной решеткой длинный молдинг вместо короткого. Отсутствовали противотуманные фары и повторители поворотов на крыльях. Не было штатных ремней безопасности, зато имелось дополнительное место в первом ряду сидений.

Машина еще необычна и тем, что в первом ряду есть центральное сиденье

Машина еще необычна и тем, что в первом ряду есть центральное сиденье

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— Между передними сиденьями располагается пуфик, на который можно было посадить еще одного пассажира. И также присутствует подлокотник, который трансформируется в спинку как раз для дополнительного пассажира, — рассказывает старший экскурсовод музея «Галерея времени» Вячеслав Крупский.

С 1977 года пошла другая серия

С 1977 года пошла другая серия

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— Годом позднее от этой практики отказались, поскольку если до 1977 года владельцы ставили ремни безопасности по своему желанию, то с 77-го это стало обязательным атрибутом автомобилей и, естественно, пассажира посередине пристегнуть не могли. Поэтому от пуфика и подлокотника было решено отказаться.

Антенна с электроприводом

Антенна с электроприводом

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А вот антенна с электроприводом, включаемым тумблером в салоне. Ни на одном советском автомобиле такого еще в те годы не было.

«Волги» обычно работали в такси

«Волги» обычно работали в такси

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Что мы помним о «Волге» времен детства 70–80–90-х годов? Это был главный автомобиль такси, наверняка каждого из вас ребенком возили на мягком сиденье этого огромного (как тогда казалось) автомобиля. А еще на «Волгах» ездили самые крутые советские граждане. Цена 9500 рублей на момент начала выпуска — целое состояние.

Черный цвет — самый престижный

Черный цвет — самый престижный

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— «Волги» черного цвета особенно ценились автолюбителями, они были показателем достаточно высокого статуса владельца. Обладать «Волгой» в принципе далеко не каждый мог себе позволить, поскольку автомобиль был очень дорогой и его было сложно купить. Нередко владельцам «Волг» предлагали, например, квартиру в центре Москвы в обмен на автомобиль.

В частные руки черные авто почти не попадали

В частные руки черные авто почти не попадали

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— Черные автомобили поставлялись в основном в различные военные ведомства, на различные заводы директорам. Попадали чиновникам. В частных руках они оказывались крайне редко, буквально остатки, которые не пошли на распределение. И купить такой было непросто — нужно было быть действительно заслуженным человеком либо обладать большим количеством связей и денег.

На вторичном рынке машина стоила дороже новой с завода

На вторичном рынке машина стоила дороже новой с завода

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— Что интересно, тогда автомобили и «Волги» в том числе на б/у-рынке могли стоить значительно дороже, буквально в 2–3 раза, чем их отпускали с завода. Этим и пользовались люди, у которых были средства.

Проведена установка 5-ступенчатой механической КП

Проведена установка 5-ступенчатой механической КП

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За свою жизнь эта «Волга» пережила перекраску и кое-какие работы, самое масштабное — это установка 5-ступенчатой механической КП вместо 4-ступенчатой.

Кузов перекрасили

Кузов перекрасили

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— Проводился ряд работ, в частности, автомобиль красился. Не красилось подкапотное пространство, некоторые внутренние детали. Ряд кузовных работ — выставлены какие-то элементы, удалены незначительные огрехи и вмятины. Работы косметического характера.

Двигатель не вскрывали

Двигатель не вскрывали

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— Внутрь двигателя не залазили, навесные элементы — система зажигания, карбюратор — всё это перебрали, привели в порядок, потому что за долгие годы это, естественно, нуждается в обслуживании. А так двигатель в родном состоянии, он вполне себе хорошо работает.

Родной красный салон машины

Родной красный салон машины

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— Салон не перешивался. Здесь дерматин и ткань. Если на ВАЗ-2101 и «Москвиче» применялся просто дерматин, то здесь, поскольку авто более высокого класса, применялась еще и ткань. При этом салоны авто, предназначенных для работы в такси, имели дерматиновую обивку, поскольку требовалось проводить санитарную обработку машин. Лишь водительское сиденье имело тканевую вставку, чтобы водителю было комфортнее проводить свой рабочий день.

Максимальная скорость этого <nobr class="_">автомобиля —</nobr> 145 км/ч

Максимальная скорость этого автомобиля — 145 км/ч

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Объем двигателя здесь 2,4 литра, 95 «лошадей», 186 Н*м крутящего момента. 1,3-тонная машина могла разгоняться до 145 км/ч.

Крейсерская скорость на <nobr class="_">трассе —</nobr> 100–110 км/ч<br>

Крейсерская скорость на трассе — 100–110 км/ч

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— Ненамного уступает современным авто, потому что у него достаточно большой крутящий момент, поэтому его динамика в городском потоке будет не сильно отставать. По рекомендации завода-изготовителя крейсерская скорость на трассе — 100–110 км/ч.

Своеобразная тормозная система

Своеобразная тормозная система

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— Вполне подходит для передвижения в режиме выходного для, для повседневной езды это, конечно, уже история сложная, своеобразная. Своеобразная тормозная система, достаточно тугие тормоза и усилитель работает не так, как на современных авто. Немножко нужно предугадывать, как он себя поведет. Сначала вроде нажимаешь на педаль тормоза и ничего не происходит, а потом уже клюешь носом. Нужно проехать, привыкнуть.

Машина проживет еще долго

Машина проживет еще долго

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— Он еще вполне себе живой и бодрый, единственное, что когда такие автомобили долго стоят, иногда может что-то где-то потечь, где-то заклинить. Используется автомобиль для того, чтобы летом совершать какие-то поездки в выходные дни для души. И показать автомобиль людям.

На каких еще машинах ездят сибиряки

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«Волга»авто с пробегомраритет
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