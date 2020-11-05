Только что с завода. Мы нашли идеальную 21-ю «Волгу» с оленем на капоте и звездой на радиаторе (редкая серия)

В Новосибирске нашлась идеальная 21-я «Волга» в заводском состоянии
Сегодня мы расскажем вам о «Волге» ГАЗ-21, полностью восстановленной до заводского состояния. Реставратор Борис Беспальчий колдовал над автомобилем-легендой два года — по крупицам собирал детали и ремонтировал узлы с агрегатами. Что в итоге получилось и трудно ли было восстанавливать такую редкую машину — в материале Дмитрия Косенко.
Эта «Волга» выпущена в 1965 году и формально принадлежит к третьей серии ГАЗ-21. Но перед реставрацией этого экземпляра было принято решение сделать автомобиль под первую серию — со звездой на радиаторной решетке и оленем на капоте.
— В реставрации есть классификация всех «Волг» по сериям: первая, вторая, третья. Они отличались в основном внешним видом, хотя были и модернизации двигателя, ходовой части. Характерной особенностью первой серии является наличие хромированной облицовки радиатора со звездой. Такие автомобили выпускались с конца 1956 года по ноябрь 1958 года. Их было сделано не так много, порядка 30 тысяч штук, — говорит Борис Беспальчий.
— В процессе реставрации мы переделали переднюю часть автомобиля под первую серию, для того, чтобы поставить облицовку радиатора со звездой. Процесс оказался сложным, так как кузов был поврежден коррозией. Плюс к этому удручающее состояние салона, пластика... Реставрация заняла порядка двух лет.
Знаменитый газовский олень — это действительно символ 21-й «Волги». К сожалению, фигурка ставилась только на ранние автомобили, затем от нее отказались.
— Так как автомобиль проектировался с 1953 года, а серийный выпуск начался в конце 1956-го, для тех лет характерны были хромированные элементы на капоте, и олень — это знак того времени. Однако с течением времени выяснилось, что это травмоопасно при столкновении с пешеходом. И начиная с 1962 года с третьей серии оленя убрали. Ну и вторая причина — их скручивали. Поэтому только первая и вторая серии имеют этого оленя.
— Двигателю проведен полный капитальный ремонт, заменена поршневая группа. Отремонтирован клапанный механизм. На этом автомобиле был установлен полностью алюминиевый блок цилиндров с алюминиевой головкой и верхнеклапанный механизм.
— Полностью заменили пороги с коробами, с усилителями, частично заменили пол. Заменили брызговики моторного отсека, то есть значительные участки установлены новые, точки крепления рессор. Работа по ремонту кузова была большая, — показывает реставратор.
— Этот автомобиль сделан в так называемой улучшенной комплектации, она заключается в дополнительных хромированных элементах по периметру верхней части автомобиля. Такие автомобили в основном делались на экспорт. Этот хром восстанавливался.
— Салон полностью отреставрирован, перешиты диваны, заменены ткань и кожзам. Установлены новый потолок, дверные карты, ковровое покрытие, задняя полка, декоративные накладки на пороги. Заменен весь пластик салона, так как со временем он начинает распадаться, усыхает, трескается, — перечисляет Борис Беспальчий.
В этой «Волге» стоит новый руль, выполненный по оригинальным чертежам. Сделаны и новые пластиковые ручки управления различным функционалом.
— При полной реставрации автомобиль делается таким образом, как будто он только с конвейера сошел. Каждая деталь, каждый элемент полностью восстанавливает свой внешний вид вплоть до крепежа, резиночек, втулочек.
— Это же ручная работа, ее автоматизировать невозможно, есть определенная последовательность, технологический цикл. Допустим, когда кузов делается, то красить мы не можем, то есть нужно сначала полностью отремонтировать железо. Здесь много деталей, которые красятся, кронштейны, рулевой вал... Всё это занимает много времени. Нельзя собирать шасси и тут же делать проводку. Поэтому получается долго.
Запасные части для реставрации могут быть как новыми (это реплики), так и оригинальными, изготовленными в 50–60-х годах.
— Существует определенный рынок, он состоит из нескольких сегментов. Это фирмы, которые специализируются на изготовлении и продаже запасных частей для старых машин. Есть частные лица, у которых дедушки делали в свое время запасы, и можно в этих запасах найти абсолютно новые детали, которые были в свое время куплены, но не пригодились.
Существуют разные виды реставрации, это зависит от целей, которые стоят перед владельцем машины. Если он, к примеру, собирается постоянно ездить на своем раритете в городском потоке, целесообразно будет использовать современные мотор, коробку передач, тормоза.
— Есть полная реставрация в оригинал, как будто автомобиль сошел с завода. Есть реставрация, когда внешний вид соответствует оригиналу, а внутреннее содержание может отличаться. Например, поставили более мощный современный мотор, другую коробку передач. Здесь, например, была 3-ступенчатая коробка, а можно поставить современную 5-ступенчатую. На оригинальном автомобиле ездить достаточно сложно в современном потоке, не так эффективно тормозит, нет такой динамики и так далее, — объясняет новосибирский реставратор.
Чтобы найти машину для восстановления, нужно постараться. Лучший вариант — это хорошо сохранившийся экземпляр, «капсула времени».
— Идеальный вариант — это когда есть автомобиль, который неплохо сохранился. Но таких вариантов мало. Есть варианты, когда это семейный автомобиль. Условия хранения много определяют. Если это сухое помещение, где нет избыточной влажности, есть какая-то вентиляция, то машина хорошо сохранится. Если условия плохие, то машина, даже если не ездит, быстро придет в негодность.
«Волгу», которую отреставрировал новосибирец Борис Беспальчий, теперь ждет активная вторая жизнь. Автомобиль будет часто ездить и радовать своим видом окружающих.
— Есть коллекционеры, которые приобретают автомобили для того, чтобы это была как коллекция, редко на какие-то выставки выставляют. А есть категория людей, которые хотят, чтобы на этом автомобиле в хорошую погоду можно было прокатиться для настроения, для позитива. Эта машина будет эксплуатироваться, — объясняет реставратор.
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