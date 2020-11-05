Только что с завода. Мы нашли идеальную 21-ю «Волгу» с оленем на капоте и звездой на радиаторе (редкая серия)

— Так как автомобиль проектировался с 1953 года, а серийный выпуск начался в конце 1956-го, для тех лет характерны были хромированные элементы на капоте, и олень — это знак того времени. Однако с течением времени выяснилось, что это травмоопасно при столкновении с пешеходом. И начиная с 1962 года с третьей серии оленя убрали. Ну и вторая причина — их скручивали. Поэтому только первая и вторая серии имеют этого оленя.