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«Ехала как первая леди!» Смотрим на элитную советскую «Чайку» ГАЗ-13 и переносимся в 1970-е годы

Раньше на подобных машинах передвигалась партийная элита СССР. А кто на ней ездит сейчас?

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Сходу и не определишь, какой год на дворе. Семидесятые или 2020-й?

Сходу и не определишь, какой год на дворе. Семидесятые или 2020-й?

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В Новосибирске нашлась элитная советская «Чайка» ГАЗ-13

В прошлом выпуске рубрики про необычные новосибирские автомобили мы рассказывали о «Волге» ГАЗ-21, восстановленной до идеального заводского состояния. А сегодня Дмитрий Косенко покажет вам роскошную советскую «Чайку» ГАЗ-13, приспособленную для постоянной эксплуатации в современных городских условиях. Зачем на авто поставили тойотовский двигатель V8 и каковы ощущения от езды на машине партийной элиты СССР? Сейчас всё расскажем.

Машина выпускалась с 1959 года

Машина выпускалась с 1959 года

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«Чайка» ГАЗ-13 появилась в самом конце 50-х и выпускалась до 1981 года, всего было сделано чуть более трех тысяч машин. Это высший представительский класс — использовалась «Чайка» в основном для перевозки партийной номенклатуры и выдающихся деятелей.

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Такие машины сейчас большая редкость на дорогах нашей страны

Такие машины сейчас большая редкость на дорогах нашей страны

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«Чайка» оснащалась 5,5-литровым двигателем V8 и 3-ступенчатым автоматом, который управлялся кнопками на передней панели. Эта конкретная «Чайка» 1970 года выпуска дошла до наших дней уже с другими агрегатами.

Машину нашли в частной коллекции

Машину нашли в частной коллекции

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— Автомобиль был куплен из частной коллекции. Машина эксплуатировалась, была перекрашена в белый цвет, люк был врезан. На момент покупки авто оказалось в плачевном состоянии, ехало еле-еле, стоял родной двигатель с завода и родная коробка-автомат, — рассказывает Кирилл, сотрудник музея «Ретро 54».

Двигатель заменили на современный

Двигатель заменили на современный

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— Мы в 2018 году забрали этот автомобиль и купили сюда полный свап-комплект от «Тойоты-Цельсиор»: коробку, двигатель 1ZFE 8-цилиндровый, 4 литра, мощность 280 сил. Коробка-автомат 5-ступенчатая. Двигатель сюда влез без проблем, и еще много места осталось, сюда и V12 влезет. В СССР место не экономили.

Кузов и подвеску не трогали

Кузов и подвеску не трогали

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— По подвеске осталось всё родное, единственное, мы переварили подрамник, чтобы двигатель более или менее ровно встал. Мост, кардан — всё родное осталось. По кузову ничего не переваривали, не перекрашивали. Тормоза родные, барабанные.

Салон — настоящее ретро. Именно так он выглядел в советские годы

Салон — настоящее ретро. Именно так он выглядел в советские годы

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— Полностью отреставрировали салон, сняли старые тряпки обивки и сшили всё под оригинал, коричнево-бежевый салон. На материалах не экономили, старались делать, чтобы выглядело всё качественно.

Задние места и столик

Задние места и столик

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— Дооснастили салон столиком для молодоженов, так как автомобиль эксплуатируется на свадьбах, на фотосессиях.

Машина перекрашена в белый

Машина перекрашена в белый

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— С завода автомобиль выходил только в черном цвете, поэтому предыдущий владелец перекрасил его в белый. Единственный автомобиль, который выпускался в белом цвете, был выдан Валентине Терешковой, первой женщине-космонавту. Для нее по спецзаказу сделали белую «Чайку», и то она была не в частной собственности, а просто во владении. То есть Терешкова могла на ней перемещаться, но не могла никому дарить либо продавать.

Автомобиль сейчас редко используют для частных поездок. Чаще всего его арендуют под свадьбы и фотосессии

Автомобиль сейчас редко используют для частных поездок. Чаще всего его арендуют под свадьбы и фотосессии

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Длина «Чайки» — 5,6 метра, ширина — 2 метра, масса — 2,1 тонны. Когда заходишь (именно заходишь) в эту машину, поражаешься ее монументальности, простору, размаху. Вот она, советская роскошь полувековой давности. Места здесь больше, чем в современном Mercedes-Maybach, ей-богу.

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Выхлоп, встроенный в бампер

Выхлоп, встроенный в бампер

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Огромные задние фонари-плавники, двойной выхлоп, встроенный в нижнюю часть хромированного бампера — шик, да и только.

А вы хотели бы прокатиться в таком автомобиле?

А вы хотели бы прокатиться в таком автомобиле?

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— Ехала как первая леди! — делится впечатлениями Наталья, которая младше этой машины на много-много лет.

«Чайка» не продавалась в магазинах

«Чайка» не продавалась в магазинах

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«Чайка» действительно была для первых леди и первых джентльменов Советского Союза. И никогда не выставлялась в советских автомагазинах.

Современные цены — от&nbsp;4 до 40 миллионов рублей

Современные цены — от 4 до 40 миллионов рублей

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— В советское время «Чайки» были автомобилями спецгаража, перевозили на них важных лиц. В частные руки они никогда не попадали, на машину никогда не было установлено какой-то цены. Сейчас цены варьируются от 4 миллионов до баснословных 40 миллионов рублей, — говорит Кирилл, сотрудник музея.

Машины работали и в спецбольницах

Машины работали и в спецбольницах

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— Эти автомобили работали еще и в больницах, были переоборудованы — вмещались носилки. Были и катафалки, сзади наращивалась дополнительная часть кузова, чтобы увеличить объем.

«Чайка» едет 160 км/ч

«Чайка» едет 160 км/ч

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— В эксплуатации, по сравнению с ЗИМом, чувствуется, что этот автомобиль на голову выше, с обзорностью нет никаких проблем. По дороге машина более информативна. Максимальная скорость по тем временам у нее была 160 км/ч, мы один раз по трассе разгонялись 160 уже на этом двигателе, ну едет она довольно уверенно за счет веса.

Кочки на автомобиле практически не чувствуются

Кочки на автомобиле практически не чувствуются

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— Это лимузин, идет мягко, «лежачих полицейских» проходит вообще спокойно. По сравнению с современными автомобилями представительского класса, тот же Mercedes S-Класс, по мягкости «Чайка» в некоторых случаях даже лучше будет.

К управлению надо привыкнуть

К управлению надо привыкнуть

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— По управлению это, грубо говоря, баржа, на ней не погонять. Этот автомобиль именно для комфортной езды, здесь не было задачи достичь какой-то большой управляемости. Главное, чтобы пассажиру, который едет сзади, было комфортно. Всё зависит от мастерства водителя, конечно, непривычно, если пересели с маленького автомобиля на этот, будет очень трудно.

Увидеть такой автомобиль на улице — большая редкость

Увидеть такой автомобиль на улице — большая редкость

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— Когда едешь в потоке, все улыбаются, показывают «класс». Автомобиль на самом деле очень редкий, и те люди, у которых есть такие автомобили, на дорогу выезжают очень редко. В движении люди редко могут такой автомобиль увидеть.

На каких еще машинах ездят читатели НГС

Александр катается на мотоцикле «Иж-Юпитер», который достался ему от отца и 33 года простоял в гараже.

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«Чайка»Авто с пробегомраритет
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