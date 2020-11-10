«Ехала как первая леди!» Смотрим на элитную советскую «Чайку» ГАЗ-13 и переносимся в 1970-е годы

В Новосибирске нашлась элитная советская «Чайка» ГАЗ-13
В прошлом выпуске рубрики про необычные новосибирские автомобили мы рассказывали о «Волге» ГАЗ-21, восстановленной до идеального заводского состояния. А сегодня Дмитрий Косенко покажет вам роскошную советскую «Чайку» ГАЗ-13, приспособленную для постоянной эксплуатации в современных городских условиях. Зачем на авто поставили тойотовский двигатель V8 и каковы ощущения от езды на машине партийной элиты СССР? Сейчас всё расскажем.
«Чайка» ГАЗ-13 появилась в самом конце 50-х и выпускалась до
«Чайка» оснащалась 5,5-литровым двигателем V8 и 3-ступенчатым автоматом, который управлялся кнопками на передней панели. Эта конкретная «Чайка»
— Автомобиль был куплен из частной коллекции. Машина эксплуатировалась, была перекрашена в белый цвет, люк был врезан. На момент покупки авто оказалось в плачевном состоянии, ехало еле-еле, стоял родной двигатель с завода и родная коробка-автомат, — рассказывает Кирилл, сотрудник музея «Ретро 54».
— Мы в 2018 году забрали этот автомобиль и купили сюда полный свап-комплект от «Тойоты-Цельсиор»: коробку, двигатель 1ZFE 8-цилиндровый, 4 литра, мощность 280 сил. Коробка-автомат 5-ступенчатая. Двигатель сюда влез без проблем, и еще много места осталось, сюда и V12 влезет. В СССР место не экономили.
— По подвеске осталось всё родное, единственное, мы переварили подрамник, чтобы двигатель более или менее ровно встал. Мост, кардан — всё родное осталось. По кузову ничего не переваривали, не перекрашивали. Тормоза родные, барабанные.
— Полностью отреставрировали салон, сняли старые тряпки обивки и сшили всё под оригинал, коричнево-бежевый салон. На материалах не экономили, старались делать, чтобы выглядело всё качественно.
— Дооснастили салон столиком для молодоженов, так как автомобиль эксплуатируется на свадьбах, на фотосессиях.
— С завода автомобиль выходил только в черном цвете, поэтому предыдущий владелец перекрасил его в белый. Единственный автомобиль, который выпускался в белом цвете, был выдан Валентине Терешковой, первой женщине-космонавту. Для нее по спецзаказу сделали белую «Чайку», и то она была не в частной собственности, а просто во владении. То есть Терешкова могла на ней перемещаться, но не могла никому дарить либо продавать.
Длина «Чайки» —
Огромные задние фонари-плавники, двойной выхлоп, встроенный в нижнюю часть хромированного бампера — шик, да и только.
— Ехала как первая леди! — делится впечатлениями Наталья, которая младше этой машины на много-много лет.
«Чайка» действительно была для первых леди и первых джентльменов Советского Союза. И никогда не выставлялась в советских автомагазинах.
— В советское время «Чайки» были автомобилями спецгаража, перевозили на них важных лиц. В частные руки они никогда не попадали, на машину никогда не было установлено какой-то цены. Сейчас цены варьируются от
— Эти автомобили работали еще и в больницах, были переоборудованы — вмещались носилки. Были и катафалки, сзади наращивалась дополнительная часть кузова, чтобы увеличить объем.
— В эксплуатации, по сравнению с ЗИМом, чувствуется, что этот автомобиль на голову выше, с обзорностью нет никаких проблем. По дороге машина более информативна. Максимальная скорость по тем временам у нее была
— Это лимузин, идет мягко, «лежачих полицейских» проходит вообще спокойно. По сравнению с современными автомобилями представительского класса, тот же Mercedes S-Класс, по мягкости «Чайка» в некоторых случаях даже лучше будет.
— По управлению это, грубо говоря, баржа, на ней не погонять. Этот автомобиль именно для комфортной езды, здесь не было задачи достичь какой-то большой управляемости. Главное, чтобы пассажиру, который едет сзади, было комфортно. Всё зависит от мастерства водителя, конечно, непривычно, если пересели с маленького автомобиля на этот, будет очень трудно.
— Когда едешь в потоке, все улыбаются, показывают «класс». Автомобиль на самом деле очень редкий, и те люди, у которых есть такие автомобили, на дорогу выезжают очень редко. В движении люди редко могут такой автомобиль увидеть.
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