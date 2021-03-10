Смотрите, «Буратино». В Новосибирске сохранился редкий «Москвич» из дерева — зачем в СССР делали такое

Сегодня на НГС рассказываем об очень редком автомобиле времен СССР — «Москвиче»
Стакан бензина в карбюратор — и в нашем «Москвиче-Буратино» начинает биться жизнь. Зашевелил поршнями родной сохранившийся двигатель, которому уже
Послевоенный Советский Союз, с металлом в стране напряженка. Грузовой фургон «Москвич-400–422» (позднее 401–422) частично делают из дерева, чтобы сэкономить на железе.
— Автомобили с таким типом кузова производились с 1948 по
— Поэтому на подобных автомобилях было решено сэкономить. И в США, и в Европе в те же годы выпускались автомобили с подобными кузовами с применением дерева. Но если там это было скорее веяние моды, то у нас — прямая необходимость. Там обычно крыша была металлической, только двери и задняя часть кузова были из дерева.
Клетка кабины, рамки дверей, край крыши, где идет водосточный желоб, — из металла, это силовой каркас. Из дерева изготовлены двери, задняя часть, каркас крыши.
Сама крыша из кожи, не натуральной, конечно. Смотрится стильненько.
— Крыша представляет собой реечный каркас, обтянутый дерматином. На крышу металла уходило больше всего.
Березовые элементы покрывали лаком — на фото это светлые части. Коричневая бакелитовая фанера — особо стойкий к влаге и перепадам температуры материал (прессуется при температуре
— На базе «Москвича» выпускались автомобили, у которых не было такого деревянного кузова. Это была такая металлическая основа, они шли как модификация 400–420К. Их направляли в различные ремонтные предприятия при госучреждениях, например при ГУМе, где уже самостоятельно устанавливали грузовые кабины.
— Естественно, не предполагалось, что эти автомобили пойдут на продажу населению, они направлялись на различные государственные предприятия, массово работали на почте, перевозили посылки, перевозили мелкие грузы. Но машину загружали больше, чем того требовалось, — у нее грузоподъемность
— Позднее на авторемонтных заводах деревянные детали часто заменяли металлом, листы вваривали, чтобы не заморачиваться с изготовлением деревянных деталей.
— Естественно, не предполагалось, что машина протянет много лет. Плюс на предприятиях никто не ухаживал за машинами, как за своими собственными, никто их не берег, поэтому такая нещадная эксплуатация сказалась на их количестве.
— Таких машин было выпущено чуть больше
Конкретно этот экземпляр когда-то работал на почте, до наших дней дошел с разрушенным деревом и очагами коррозии. Машину полностью восстанавливали, деревянные детали точили заново по чертежам.
— Дерево и фанеру пришлось заменить, заменен и каркас крыши. У нас есть заводские чертежи, выполнять такие работы без чертежей нереально. Будет выглядеть по другому, ничего толком не получится. Самое сложное — воспроизвести деревянную часть в точности.
— С металлом всё понятно — где-то нужно подварить, где-то выправить, покрасить. С деревом работа сложнее, его нужно точно подогнать, так как оно от температуры гуляет, усыхает. Это был своеобразный вызов для мастерской.
— Кузов подвергался восстановительным работам, применялась сварка, выводились зазоры. Все агрегаты по технической части перебирались, двигатель, коробка, подвеска. Двигатель родной, машина в родной комплектации, даже стоит родная советская резина, новая была найдена, которая ставилась на такие авто.
1,1-литровый мотор нашего «Буратино» выдает аж 26 лошадиных сил. Коробка передач трехступенчатая, механизм переключения передач на рулевой колонке. До
— В салоне оригинальные приборы, передняя панель, руль. Сиденья были перетянуты, так как родная обшивка уже не сохранилась, но сам каркас оригинальный.
Смотрите, какой интересный бардачок овальной формы — такой есть и у пассажира, и у водителя.
Приборы по центру передней панели — бензин, масло, одометр, спидометр, размеченный до
— Бамперы остались родные, стекла оригинальные — по ним видно, что есть износ. Многие детали пришлось заменить — резинки, часть крепежа, которую невозможно было восстановить. Самое главное, что остался оригинальный двигатель, который был поставлен на заводе — номера совпадают и с табличкой, и с документами автомобиля, что для коллекционеров очень важно.
Напольный педальный узел, забавная педаль акселератора — похожа на какой-то лепесток.
Неплохой декор для бюджетного автомобиля — хромированные бамперы, решетка радиатора, накладки на капоте и крыльях...
... и, конечно же, надпись «Москвич».
Наш «Буратино» постоянно экспонируется в музее, иногда его вывозят на выставки, показывают по НТВ и НГС. В общем, машина живет, радует зрителей и является частью истории.