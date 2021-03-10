Смотрите, «Буратино». В Новосибирске сохранился редкий «Москвич» из дерева — зачем в СССР делали такое

— Поэтому на подобных автомобилях было решено сэкономить. И в США, и в Европе в те же годы выпускались автомобили с подобными кузовами с применением дерева. Но если там это было скорее веяние моды, то у нас — прямая необходимость. Там обычно крыша была металлической, только двери и задняя часть кузова были из дерева.