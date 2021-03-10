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Смотрите, «Буратино». В Новосибирске сохранился редкий «Москвич» из дерева — зачем в СССР делали такое

Изучаем грузовой фургон «Москвич-401–422» из дерева, выпущенный в 1954 году

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Грузовой фургон «Москвич-401–422»&nbsp;

Грузовой фургон «Москвич-401–422» 

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Сегодня на НГС рассказываем об очень редком автомобиле времен СССР — «Москвиче» 1954 года выпуска по прозвищу «Буратино», частично изготовленном из дерева. В отличие от многочисленных «копеек» и «Волг» таких машин до наших дней дошло буквально 5 штук, одна из них полностью отреставрирована в Новосибирске и сейчас выставлена в музее. Все подробности — у Дмитрия Косенко.

Автомобилю&nbsp;<nobr class="_">67 лет</nobr>

Автомобилю 67 лет

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Стакан бензина в карбюратор — и в нашем «Москвиче-Буратино» начинает биться жизнь. Зашевелил поршнями родной сохранившийся двигатель, которому уже 67 лет, заурчал глушитель — и мы переносимся в 50-е годы.

Машину частично делали из дерева

Машину частично делали из дерева

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Послевоенный Советский Союз, с металлом в стране напряженка. Грузовой фургон «Москвич-400–422» (позднее 401–422) частично делают из дерева, чтобы сэкономить на железе.

Березовый каркас со вставками из бакелитовой фанеры

Березовый каркас со вставками из бакелитовой фанеры

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— Автомобили с таким типом кузова производились с 1948 по 1956 год. В кузове использовано большое количество дерева, это березовый каркас со вставками из бакелитовой фанеры. Сделано это было по простой причине — в послевоенные годы крайне не хватало металлического листа холодного проката, который был пригоден для производства автомобильных кузовов, — рассказывает старший экскурсовод музея «Галерея времени» Вячеслав Крупский.

Страна экономила металл

Страна экономила металл

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— Поэтому на подобных автомобилях было решено сэкономить. И в США, и в Европе в те же годы выпускались автомобили с подобными кузовами с применением дерева. Но если там это было скорее веяние моды, то у нас — прямая необходимость. Там обычно крыша была металлической, только двери и задняя часть кузова были из дерева.

Силовой каркас — металлический

Силовой каркас — металлический

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Клетка кабины, рамки дверей, край крыши, где идет водосточный желоб, — из металла, это силовой каркас. Из дерева изготовлены двери, задняя часть, каркас крыши.

Крыша из дерматина

Крыша из дерматина

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Сама крыша из кожи, не натуральной, конечно. Смотрится стильненько.

Реечный каркас крыши

Реечный каркас крыши

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— Крыша представляет собой реечный каркас, обтянутый дерматином. На крышу металла уходило больше всего.

Коричневая бакелитовая фанера особо устойчива к влаге

Коричневая бакелитовая фанера особо устойчива к влаге

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Березовые элементы покрывали лаком — на фото это светлые части. Коричневая бакелитовая фанера — особо стойкий к влаге и перепадам температуры материал (прессуется при температуре 270 °С и покрывается спиртовым раствором фенол-формальдегидной смолы).

Выпускались автомобили и под «самоотделку»

Выпускались автомобили и под «самоотделку»

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— На базе «Москвича» выпускались автомобили, у которых не было такого деревянного кузова. Это была такая металлическая основа, они шли как модификация 400–420К. Их направляли в различные ремонтные предприятия при госучреждениях, например при ГУМе, где уже самостоятельно устанавливали грузовые кабины.

Грузовой отсек

Грузовой отсек

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— Естественно, не предполагалось, что эти автомобили пойдут на продажу населению, они направлялись на различные государственные предприятия, массово работали на почте, перевозили посылки, перевозили мелкие грузы. Но машину загружали больше, чем того требовалось, — у нее грузоподъемность 200 килограмм, но при этом могли загрузить и 500 килограмм, пока входило в кузов.

Со временем дерево меняли на металл

Со временем дерево меняли на металл

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— Позднее на авторемонтных заводах деревянные детали часто заменяли металлом, листы вваривали, чтобы не заморачиваться с изготовлением деревянных деталей.

Машины сильно изнашивались

Машины сильно изнашивались

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— Естественно, не предполагалось, что машина протянет много лет. Плюс на предприятиях никто не ухаживал за машинами, как за своими собственными, никто их не берег, поэтому такая нещадная эксплуатация сказалась на их количестве.

Сохранились только 5 «Буратино»

Сохранились только 5 «Буратино»

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— Таких машин было выпущено чуть больше 11 тысяч штук, но на данный момент остались буквально единицы, это одна из последних сохранившихся. Сохранилось в районе 5 штук, есть один полностью оригинальный сохранившийся, где даже дерево родное.

Машину полностью восстанавливали

Машину полностью восстанавливали

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Конкретно этот экземпляр когда-то работал на почте, до наших дней дошел с разрушенным деревом и очагами коррозии. Машину полностью восстанавливали, деревянные детали точили заново по чертежам.

Дерево точили по чертежам

Дерево точили по чертежам

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— Дерево и фанеру пришлось заменить, заменен и каркас крыши. У нас есть заводские чертежи, выполнять такие работы без чертежей нереально. Будет выглядеть по другому, ничего толком не получится. Самое сложное — воспроизвести деревянную часть в точности.

Детали необходимо точно подгонять&nbsp;

Детали необходимо точно подгонять 

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— С металлом всё понятно — где-то нужно подварить, где-то выправить, покрасить. С деревом работа сложнее, его нужно точно подогнать, так как оно от температуры гуляет, усыхает. Это был своеобразный вызов для мастерской.

Кузов варили и перекрашивали

Кузов варили и перекрашивали

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— Кузов подвергался восстановительным работам, применялась сварка, выводились зазоры. Все агрегаты по технической части перебирались, двигатель, коробка, подвеска. Двигатель родной, машина в родной комплектации, даже стоит родная советская резина, новая была найдена, которая ставилась на такие авто.

1,1-литровый мотор выдает 26 лошадиных сил

1,1-литровый мотор выдает 26 лошадиных сил

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1,1-литровый мотор нашего «Буратино» выдает аж 26 лошадиных сил. Коробка передач трехступенчатая, механизм переключения передач на рулевой колонке. До 1951 года шла с рычагом переключения в полу, передачи были без синхронизаторов. Здесь уже появились синхронизаторы на второй и третьей передачах.

Оригинальный руль

Оригинальный руль

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— В салоне оригинальные приборы, передняя панель, руль. Сиденья были перетянуты, так как родная обшивка уже не сохранилась, но сам каркас оригинальный.

Овальный бардачок

Овальный бардачок

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Смотрите, какой интересный бардачок овальной формы — такой есть и у пассажира, и у водителя.

Оригинальные приборы

Оригинальные приборы

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Приборы по центру передней панели — бензин, масло, одометр, спидометр, размеченный до 120 км/ч.

Стекла сохранились родные&nbsp;

Стекла сохранились родные 

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— Бамперы остались родные, стекла оригинальные — по ним видно, что есть износ. Многие детали пришлось заменить — резинки, часть крепежа, которую невозможно было восстановить. Самое главное, что остался оригинальный двигатель, который был поставлен на заводе — номера совпадают и с табличкой, и с документами автомобиля, что для коллекционеров очень важно.

Напольный педальный узел

Напольный педальный узел

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Напольный педальный узел, забавная педаль акселератора — похожа на какой-то лепесток.

Хромированный декор

Хромированный декор

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Неплохой декор для бюджетного автомобиля — хромированные бамперы, решетка радиатора, накладки на капоте и крыльях...

Хромированная надпись «Москвич»

Хромированная надпись «Москвич»

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... и, конечно же, надпись «Москвич».

«Буратино» — часть истории СССР

«Буратино» — часть истории СССР

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Наш «Буратино» постоянно экспонируется в музее, иногда его вывозят на выставки, показывают по НТВ и НГС. В общем, машина живет, радует зрителей и является частью истории.

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