«Грязь будет 100%». Молодая пара купила б/у Land Rover вместо Toyota и решила устроить ему испытание на Алтае

Когда речь заходит о выборе подержанного среднеразмерного кроссовера, то выбор в Сибири всегда очевиден и банален — Toyota RAV4, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander. А почему бы не присмотреться, например, к английскому Land Rover Freelander? Автомобиль интересный, в чём-то недооцененный, поскольку из-за стереотипов о «ломучести» Land Rover спрос на них невелик. Новосибирцы Светлана Чекушкина и Виталий Бетхер не побоялись и выбрали себе Land Rover Freelander 2008 года выпуска с бензиновым двигателем — молодые люди рассказали НГС, чем обернулась покупка и не разочаровались ли они в своем выборе. А вы не забывайте сообщать нам о своем автомобильном опыте, пишите на почту редакции
Это Land Rover Freelander 2008 года выпуска, дорестайл второго поколения. Модель жила всего в двух поколениях, в 2014 году ее сменил Land Rover Discovery Sport. Freelander был одним из самых доступных кроссоверов этой премиальной марки, сейчас на вторичке такой 12-летний автомобиль стоит 800–900 тысяч рублей.
Светлана и Виталий сначала пришли к тому, что им вместо
— Мы всем семейством любим ездить на Алтай, и не по туристическому маршруту, а куда-то подальше, дикарями с палаткой. Но для того чтобы встать с палаткой на стоянку, нужно как минимум через пару ручьев проехать. Ну и в городе зимой такие снежные накаты, что не везде встанешь. Вот и решили поменять автомобиль на что-то полноприводное, внедорожное, повыше.
— Нам посоветовали обратить внимание на Land Rover Freelander, сказали, что эта машина разрушает все стереотипы о марке, которые у нас существуют: мол, владельцы Land Rover не здороваются, потому что с утра уже на СТО побывали. Мы обратились к знакомому, который ремонтирует Land Rover, он объяснил, что у этой модели есть несколько болячек. Это бензонасос — на жаре плохо себя ведет, а также задний редуктор. Мы знали, что берем.
— В остальном это надежный автомобиль, двигатель от Volvo, коробка Aisin, которую ставят на все Toyota. Мотор рядная шестерка, 3,2 литра, бензин, 233 «лошади». Полный привод здесь, муфта Haldex, разработка Volkswagen. Кузов очень живой, были биты левое переднее крыло и бампер, сделали очень хорошо.
Пробег у автомобиля по одометру — 100 тысяч километров, но владельцы иллюзий не питают и думают, что он больше. Впрочем, пробег не слишком огромный, это видно хотя бы по состоянию кожаного родного салона — он практически идеален.
Как говорит Виталий, честный расход у машины — 17–18 литров
— В основном они дизельные, 2,2 литра, вот с ними как раз проблем побольше. Там лопаются патрубки, радиатор — за ним нужно больше следить. И опять же дизель, пусть он и с Webasto, зимой может не завестись. Бензиновых мало, ну опять же из-за расхода, 90 процентов дизельные. Вообще он сделан для американского рынка, но с первого дня в России. Ввезли его через Финляндию.
Сейчас, говорят владельцы, нужно привести в порядок редуктор и бензонасос — то, о чём они знали до покупки и что закладывали в бюджет.
— Редуктор у них гудит, в нашем случае еще и течет. Мы сейчас комплексно будем это ремонтировать через своих механиков, они оценили это в 30–40 тысяч рублей. Сам бензонасос хороший, с ним нет проблем, фильтры у него плохие, там очень тоненькая сеточка, и на жаре она схлопывается и не пропускает достаточного количества бензина. Вообще владельцы Land Rover все делают так — «люблю официал и люблю новое». Поэтому всё кажется очень дорого, они не любят дубликаты. Такой бензонасос стоит
— Чего все боятся, так этих стереотипов, что Land Rover рамные и чтобы какую-нибудь прокладку поменять, приходится поднимать кузов с рамы, и это уже обходится в
— Для города очень даже мощный автомобиль, немного валкий, как и все высокие машины. Клиренс очень хороший, 21 сантиметр у него, при этом дно плоское, никаких торчащих вещей нет. Не будет такого, что задел трассой глушителя что-нибудь, и у тебя выпало полмашины. Свесы под углом, и когда машина поднимается вверх, ты задним бампером не заденешь ту часть дороги, по которой ты поднимаешься.
Предстоящее путешествие на Алтай и станет испытанием для Freelander — он будет и внедорожником, и местом ночевок. Молодые люди надеются, что машина не подведет.
— Этот кроссовер чуть больше RAV4. В отличие от RAV4 в нем можно спать сзади комфортно — мы тоже с этим расчетом брали, чтобы можно было переночевать в машине. Мы любим Алтай в сентябре, как раз готовимся к этому. Там будут и броды, и перевалы и, скорее всего, в это время года будет снег. Грязь будет 100%. Это должен быть такой хороший тест машине!
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