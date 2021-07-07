«Грязь будет 100%». Молодая пара купила б/у Land Rover вместо Toyota и решила устроить ему испытание на Алтае

— Редуктор у них гудит, в нашем случае еще и течет. Мы сейчас комплексно будем это ремонтировать через своих механиков, они оценили это в 30–40 тысяч рублей. Сам бензонасос хороший, с ним нет проблем, фильтры у него плохие, там очень тоненькая сеточка, и на жаре она схлопывается и не пропускает достаточного количества бензина. Вообще владельцы Land Rover все делают так — «люблю официал и люблю новое». Поэтому всё кажется очень дорого, они не любят дубликаты. Такой бензонасос стоит 20 000 рублей, но есть дубликаты и за 8000 рублей, жалоб особо на них нет.