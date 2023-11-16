Решение Верховного суда: в полиции объяснили, почему за экоавто новосибирцы теперь получат огромный налог

В полиции добавили, что разъяснения Минфина, которые были даны в декабре 2021 года, «были поддержаны Верховный судом Российской Федерации». При этом если бензиновый двигатель используется в машине только как генератор и не участвует в процессе «приведения в движение», то считается мощность лишь электрического двигателя.