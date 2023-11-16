Решение Верховного суда: в полиции объяснили, почему за экоавто новосибирцы теперь получат огромный налог

В Новосибирске ГИБДД при регистрации гибридных машин суммирует мощности двигателей из-за решения Минфина России. Об этом корреспонденту НГС сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области в ответ на запрос. Изучаем, чем при принятии решения руководствуется полиция.
Хотел сэкономить, но получил огромный налог
Новосибирец Андрей Змейков этим летом продал свою машину с обычным бензиновым двигателем и приобрел свеженькую «Тойоту-Приус» 2019 года. Он надеялся, что гибридный автомобиль поможет ему экономить.
Но в ГИБДД ему сложили мощности бензинового двигателя и электрического и получилось 169,9 лошадиной силы. Это значит, что в следующем году сибиряк получит огромный транспортный налог — более 8,5 тысячи рублей. Если бы считался только бензиновый двигатель с 98 лошадиными силами, то сумма была бы меньше тысячи рублей.
Гибридный автомобиль — автомобиль, у которого кроме двигателя внутреннего сгорания используется еще и электродвигатель.
Новосибирец с такими подсчетами не согласен и обратился в ГИБДД с жалобой. Редакция НГС тоже обратилась за разъяснениями в полицию и получила ответ.
Что ответили в полиции
В ответе на запрос корреспондента НГС в ГУ МВД по Новосибирской области объяснили, что вся информация о гибридном автомобиле содержится в документе, который подтверждает его соответствие требованиям техрегламента таможенного союза. Это может быть прописано в «одобрении типа транспортного средства» или в «свидетельстве о безопасности конструкции транспортного средства».
При оформлении машины сотрудники ГИБДД берут эту информацию из вышеназванных документов, в том числе и данные о мощности двигателей. Это вносится в электронный паспорт транспортного средства (ПТС).
В случае с гибридами суммируется мощность обоих двигателей.
— Независимо от порядка непосредственного участия в движении двигателей — последовательное, параллельное, совместное, отдельное — в соответствии с разъяснениями Минфина России следует учитывать суммарно указанные в техдокументах максимальную 30-минутную мощность электродвигателя и двигателя внутреннего сгорания, — подчеркнули в ГУ МВД по Новосибирской области.
В полиции добавили, что разъяснения Минфина, которые были даны в декабре 2021 года, «были поддержаны Верховный судом Российской Федерации». При этом если бензиновый двигатель используется в машине только как генератор и не участвует в процессе «приведения в движение», то считается мощность лишь электрического двигателя.
В Новосибирской области повысили транспортный налог. По мнению многодетного новосибирца Александра Осьминко, такой резкий скачок — странное решение.