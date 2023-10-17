«На мою малолитражку вырос почти вдвое»: новосибирцы получили квитанции на оплату транспортного налога с огромными суммами

«Придется заплатить 700 рублей»

Новосибирцы должны заплатить налоги до 1 декабря, поэтому сейчас многие озадачились этим вопросом. Открыв квитанции, горожане удивились суммам.

— Налог на мою малолитражку вырос почти вдвое. Если в прошлом году я платила 420 рублей, то в 2023 мне придется заплатить уже 700. И дело не в том, что это дорого, а в том, что уж как-то резко и почти на 100%. Естественно я озадачилась и сразу вспомнила, что в налоговой работает старая знакомая. Позвонила и была неприятно удивлена. Это повышение оказалось правдой, — написала читательница НГС Елена.