«На мою малолитражку вырос почти вдвое»: новосибирцы получили квитанции на оплату транспортного налога с огромными суммами

В Новосибирской области ставки по транспортному налогу повысили еще в 2021 году, но квитанции с новыми суммами новосибирцы получили только сейчас и были неприятно удивлены. Объясняем, почему сумма у многих выросла почти в два раза.
«Придется заплатить 700 рублей»
Новосибирцы должны заплатить налоги до 1 декабря, поэтому сейчас многие озадачились этим вопросом. Открыв квитанции, горожане удивились суммам.
— Налог на мою малолитражку вырос почти вдвое. Если в прошлом году я платила 420 рублей, то в 2023 мне придется заплатить уже 700. И дело не в том, что это дорого, а в том, что уж как-то резко и почти на 100%. Естественно я озадачилась и сразу вспомнила, что в налоговой работает старая знакомая. Позвонила и была неприятно удивлена. Это повышение оказалось правдой, — написала читательница НГС Елена.
Еще одна читательница НГС Анна пожаловалась на повышение почти в два раза.
— В прошлом году было 1200 рублей, сейчас уже 1800 рублей. Очень ощутимое повышение, — отметила Анна.
Ставки теперь, что в Москве, что в Новосибирске стали одинаковыми.
— Нашу Новосибирскую область приравняли к Москве. Хорошо живем в Новосибирске. Дороги хорошие, зарплаты большие, налоги соответствуют благосостоянию наших жителей, — недовольна Елена.
Ставки подняли
Каждый субъект Российской Федерации может сам устанавливать показатели для исчисления транспортного налога. Правительство Новосибирской области в прошлом году пересмотрело кратность — во сколько раз выше будет налог от той ставки, что указана в Налоговом кодексе страны.
В 2021 году были приняты новые ставки. Долгое время в регионе для машин с мощностью до 100 лошадиных сил плата за 1 лошадиную силу была в 6 рублей. Теперь — 10 рублей. Если у машины мощность двигателя от 100 до 150 лошадиных сил, то ставка за одну лошадиную силу теперь не 10 рублей, а 15 рублей.
— Новые ставки применяются для автовладельцев, у которых машина в собственности с 2022 года. Потому что мы в 2023 году платим налог за то, чем владели в 2022 году, — объяснил Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР). — Важно, конечно, и какого года автомобиль. Лет 10 ставки не менялись, поэтому сейчас то, что они подросли — просто дань времени. Кругом инфляция и не было возможности сохранять их.
Он добавил, что хоть ставки на маломощные автомобили серьезно изменились, но сумма в итоге выходит небольшой.
Налоговые ставки по маркам машин можно посмотреть в нашей инфографике.