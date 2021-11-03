В Новосибирске поднимают транспортный налог. Считаем, сколько вы заплатите за свою машину — от «Соляриса» до «Крузера»

Тема повышения транспортного налога на прошлой неделе всколыхнула тысячи новосибирцев: и так всё дорожает, так еще и повышается налог за пользование дорогами, состояние которых многие горожане считают неудовлетворительным. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко рассчитал примеры нового налога для самых распространенных автомобилей в Новосибирске, смотрите — было/стало.
Сложно найти человека, который бы одобрил повышение транспортного налога. В условиях резкого подорожания бензина чаша терпения у граждан переполняется. Люди возмущены действиями депутатов, задумавших увеличить поборы, и уже собирают подписи под петициями, требуют вообще отменить этот налог.
Напомним, депутаты Законодательного собрания Новосибирской области одобрили в первом чтении повышение налога на автомобили в 1,2–1,7 раза, которое предложил министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко. По данным областного Минфина, за 2020 год в регионе было начислено
Renault Logan, до 100 сил
У «Логана» есть несколько версий мощности, самая доступная —
Hyundai Solaris, от 100 до 150 сил
Hyundai Solaris вместе со своим братом-близнецом Kia Rio — самый распространенный вариант в сегменте свежих автомобилей. За такой седан мощностью
Toyota RAV4, 150–200 сил
Но самое безобразие начинается с группы авто мощностью от 150 сил. К примеру, и без того ощутимая ставка в 30 рублей превращается в 50 рублей. Сейчас мы говорим о диапазоне 150–200 сил (тоже многочисленная группа), автомобили в возрасте до 5 лет включительно. То есть за
Toyota Land Cruiser 200 (дизель), 200–250 сил
В этом сегменте тоже всё зависит от возраста автомобиля. Если мы берем 2–
Старые Toyota Mark II, Subaru Forester и другие машины от 250 сил
В этом диапазоне мощности ставку решили не менять, вроде она и так высокая — 150 рублей за силу для новых авто, и 75 — для
Новые Mercedes-Benz AMG, Lamborghini Huracán и прочие «пушки-гонки» от 250 сил
Автомобили этой категории лидируют в списке самых дорогих в плане транспортного налога. Недавно мы рассказывали, как владелец Lamborghini Huracan 2017 года выпуска с двигателем мощностью