В Новосибирске поднимают транспортный налог. Считаем, сколько вы заплатите за свою машину — от «Соляриса» до «Крузера»

Тема повышения транспортного налога на прошлой неделе всколыхнула тысячи новосибирцев: и так всё дорожает, так еще и повышается налог за пользование дорогами, состояние которых многие горожане считают неудовлетворительным. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко рассчитал примеры нового налога для самых распространенных автомобилей в Новосибирске, смотрите — было/стало.

Сложно найти человека, который бы одобрил повышение транспортного налога. В условиях резкого подорожания бензина чаша терпения у граждан переполняется. Люди возмущены действиями депутатов, задумавших увеличить поборы, и уже собирают подписи под петициями, требуют вообще отменить этот налог.