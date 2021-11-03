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В Новосибирске поднимают транспортный налог. Считаем, сколько вы заплатите за свою машину — от «Соляриса» до «Крузера»

Сравниваем транспортный налог на конкретные машины — по-старому и по-новому

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За свежий дизельный Land Cruiser 200 заплатим около <nobr class="_">20 тысяч</nobr> рублей

За свежий дизельный Land Cruiser 200 заплатим около 20 тысяч рублей

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Тема повышения транспортного налога на прошлой неделе всколыхнула тысячи новосибирцев: и так всё дорожает, так еще и повышается налог за пользование дорогами, состояние которых многие горожане считают неудовлетворительным. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко рассчитал примеры нового налога для самых распространенных автомобилей в Новосибирске, смотрите — было/стало.

Сложно найти человека, который бы одобрил повышение транспортного налога. В условиях резкого подорожания бензина чаша терпения у граждан переполняется. Люди возмущены действиями депутатов, задумавших увеличить поборы, и уже собирают подписи под петициями, требуют вообще отменить этот налог.

Напомним, депутаты Законодательного собрания Новосибирской области одобрили в первом чтении повышение налога на автомобили в 1,2–1,7 раза, которое предложил министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко. По данным областного Минфина, за 2020 год в регионе было начислено 1,8 миллиарда рублей транспортного налога, увеличение ставок даст дополнительные 582 миллиона. Ну что ж, давайте посмотрим, сколько дополнительных денег выложит каждый автомобилист. Начнем с маломощных автомобилей (до 100 л. с.): это и «Рено-Логан», и «Лада-Гранта» и т. д. Это самая распространенная и самая бюджетная группа автомобилей.

Примеры налога на авто

Примеры налога на авто

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Renault Logan, до 100 сил


В группе до <nobr class="_">100 л. с.</nobr> ставки сами по себе невелики

В группе до 100 л. с. ставки сами по себе невелики

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У «Логана» есть несколько версий мощности, самая доступная — 82 л. с. По текущей ставке (6 рублей за 1 «лошадь») владелец такой машины платит 492 рубля в год. По новой ставке 10 рублей налог составит 820 рублей, рост — в 1,7 раза. Примерно такие же цифры будут у маломощной «Гранты».

Hyundai Solaris, от 100 до 150 сил


За корейского бюджетника доплатите около 600 рублей

За корейского бюджетника доплатите около 600 рублей

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Hyundai Solaris вместе со своим братом-близнецом Kia Rio — самый распространенный вариант в сегменте свежих автомобилей. За такой седан мощностью 123 л. с. сейчас нужно платить 1230 рублей (10 рублей за «лошадь»). По новой ставке 15 рублей получаем уже 1845 рублей, рост — в 1,5 раза. Еще терпимо, сами по себе ставки невелики.

Toyota RAV4, 150–200 сил


Ощутимо ударили по машинам от 150 сил — добавка около <nobr class="_">4 тысяч</nobr> рублей

Ощутимо ударили по машинам от 150 сил — добавка около 4 тысяч рублей

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Но самое безобразие начинается с группы авто мощностью от 150 сил. К примеру, и без того ощутимая ставка в 30 рублей превращается в 50 рублей. Сейчас мы говорим о диапазоне 150–200 сил (тоже многочисленная группа), автомобили в возрасте до 5 лет включительно. То есть за 2,5-литровый Toyota RAV4 (199 сил) сейчас вы платите 5970 рублей, а будете — 9950 рублей. Если машина постарше 5 лет, к примеру 9-летка, то ставки другие: старая — 22,5 рубля, новая — 37. И за 179-сильный RAV4 какого-нибудь 2012 года вы отдадите не 4027 рублей, а 6623.

Toyota Land Cruiser 200 (дизель), 200–250 сил


За свежий дизельный Land Cruiser 200 заплатим около <nobr class="_">20 тысяч</nobr> рублей

За свежий дизельный Land Cruiser 200 заплатим около 20 тысяч рублей

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В этом сегменте тоже всё зависит от возраста автомобиля. Если мы берем 2–3-летний Land Cruiser 200 с дизелем мощностью 249 л. с., то получаем 14 940 рублей налога по-старому (ставка — 60 рублей) и 18 675 рублей по-новому (ставка — 75 рублей). Если «Крузак» у вас уже несвежий, года так 2008-го (дизель 235 л. с.), то налог будет 8812 рублей (ставка — 37,5) вместо 7050 рублей (ставка — 30).

Старые Toyota Mark II, Subaru Forester и другие машины от 250 сил

За <nobr class="_">15-летний</nobr> Range Rover — <nobr class="_">29 700</nobr> рублей каждый год

За 15-летний Range Rover — 29 700 рублей каждый год

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В этом диапазоне мощности ставку решили не менять, вроде она и так высокая — 150 рублей за силу для новых авто, и 75 — для 10-летних и старше. Последние — самая досадная категория: ездишь на 20-летнем «нечто», а платишь десятки тысяч. К примеру за 280-сильный Toyota Mark II налог составляет 21 000 рублей. Со старым немецко-английским премиумом еще хуже: за древний 320-сильный BMW X5 (красная цена которого — 600 тысяч) каждый год надо отдавать 24 000 рублей. За 15-летний Range Rover мощностью 396 л. с.29 700 рублей.

Новые Mercedes-Benz AMG, Lamborghini Huracán и прочие «пушки-гонки» от 250 сил

Самые высокие налоги на авто

Самые высокие налоги на авто

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Автомобили этой категории лидируют в списке самых дорогих в плане транспортного налога. Недавно мы рассказывали, как владелец Lamborghini Huracan 2017 года выпуска с двигателем мощностью 639 л. с. заплатил в казну 287 550 рублей, а за Bentley Bentayga 2016 года выпуска с двигателем мощностью 608 л. с. отдали 273 600 рублей. Могут себе позволить.

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