Новосибирец отдает по 290 тысяч за свой «Ламборгини». Изучаем список авто с гигантским транспортным налогом

Новосибирец отдал за свой «Ламборгини» 290 тысяч налога
Налоговики подсчитали, сколько новосибирские автовладельцы должны заплатить за
На что потратить
Прошлогодний лидер, кроссовер Bentley Bentayga
Третью и четвертую строчку рейтинга занимают «Мерседесы»: это Mercedes-Benz AMG GLS 63 (
В топ-9 также вошли автомобили:
- Range Rover (525 л. с., 2018 г. в.) — 236 250 рублей;
- Range Rover (524,96 л. с., 2018 г. в.) — 236 232 рубля;
- Bentley Bentayga V8 Diesel (435 л. с., 2018 г. в.) — 195 750 рублей;
- BMW M760Li xDrive (609 л. с., 2017 г. в.) — 182 700 рублей.
Напомним, откуда берутся такие космические суммы налога (хотя для владельца машины за
— В Новосибирской области при исчислении транспортного налога за
Исходя из статистических данных можно отметить, что благосостояние новосибирцев растет — в
Как говорится, у кого-то бриллианты мелкие, а у кого-то хлеб черствый. Многие жители региона по тем или иным причинам не могут платить транспортный налог и копят большие долги — как правило, это предприниматели, владеющие несколькими машинами, автобусами, грузовиками или тракторами.
Так, житель Октябрьского района задолжал за свой автопарк из шести единиц