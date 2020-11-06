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Новосибирец отдает по 290 тысяч за свой «Ламборгини». Изучаем список авто с гигантским транспортным налогом

Как думаете, сколько платят богатеи за роскошные автомобили? Мы составили любопытный топ-9

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Спорткар Lamborghini Huracan дорого обходится своему владельцу

Спорткар Lamborghini Huracan дорого обходится своему владельцу

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Новосибирец отдал за свой «Ламборгини» 290 тысяч налога

Налоговики подсчитали, сколько новосибирские автовладельцы должны заплатить за 2019 год, и предоставили эксклюзивно для НГС топ-9 самых дорогих и мощных машин, на которые начислены самые высокие ставки транспортного налога. Речь идет о сотнях тысяч рублей за одну машину, но еще интереснее информация по должникам — некоторые умудрились накопить более 1 миллиона рублей долга по транспортному налогу. Все подробности — в материале Дмитрия Косенко.

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На что потратить 287 550 рублей? Можно купить старенькую Honda Fit, а можно рассчитаться по транспортному налогу, если ты владелец спорткара Lamborghini Huracan 2017 года выпуска с двигателем мощностью 639 л. с. Именно этот автомобиль в 2019 году возглавил список машин, на которые начислен самый высокий налог.

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Спорткар Lamborghini Huracan

Спорткар Lamborghini Huracan

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Прошлогодний лидер, кроссовер Bentley Bentayga 2016 года выпуска с двигателем мощностью 608 л. с., сдвинулся на второе место со ставкой 273 600 рублей.

Третью и четвертую строчку рейтинга занимают «Мерседесы»: это Mercedes-Benz AMG GLS 63 (2017 год, 585 л. с.) с суммой налога 263 250 рублей и «Гелендваген» AMG G63 (571 л. с., 2016 г. в.) с суммой налога 256 950 рублей. Замыкает первую пятерку купе Bentley Continental GT V8 S (528 л. с., 2015 г. в.) со ставкой 237 600 рублей.

Mercedes-Benz&nbsp;AMG G63

Mercedes-Benz AMG G63

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В топ-9 также вошли автомобили:

  • Range Rover (525 л. с., 2018 г. в.) — 236 250 рублей;
  • Range Rover (524,96 л. с., 2018 г. в.) — 236 232 рубля;
  • Bentley Bentayga V8 Diesel (435 л. с., 2018 г. в.) — 195 750 рублей;
  • BMW M760Li xDrive (609 л. с., 2017 г. в.) — 182 700 рублей.

Напомним, откуда берутся такие космические суммы налога (хотя для владельца машины за 10 миллионов это, в сущности, копейки). При расчете ставки налога применяется повышающий коэффициент 3 согласно «Перечню легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей», который формирует Минпромторг России.

— В Новосибирской области при исчислении транспортного налога за 2019 год применен максимальный повышающий коэффициент 3 в отношении 108 легковых автомобилей. Из них 67 транспортных средств зарегистрированы на физических лиц, — уточняет заместитель руководителя УФНС России по Новосибирской области Андрей Снегирёв.

Исходя из статистических данных можно отметить, что благосостояние новосибирцев растет — в 2018 году было только 54 машины, которые облагались налогом на роскошь.

Как говорится, у кого-то бриллианты мелкие, а у кого-то хлеб черствый. Многие жители региона по тем или иным причинам не могут платить транспортный налог и копят большие долги — как правило, это предприниматели, владеющие несколькими машинами, автобусами, грузовиками или тракторами.

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Так, житель Октябрьского района задолжал за свой автопарк из шести единиц 1,2 миллиона рублей. Житель Заельцовского района за 53 транспортных средства должен 1 миллион рублей. В списке неплательщиков также владелец 4 транспортных средств (744 500 рублей), владелец 13 транспортных средств (857 000 рублей) и владелец 10 транспортных средств (662 600 рублей).

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А вы платите транспортный налог?

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    Авто с пробегомналоговая инспекциятранспортный налогналог на роскошь
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