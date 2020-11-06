Новосибирец отдает по 290 тысяч за свой «Ламборгини». Изучаем список авто с гигантским транспортным налогом

Налоговики подсчитали, сколько новосибирские автовладельцы должны заплатить за 2019 год , и предоставили эксклюзивно для НГС топ-9 самых дорогих и мощных машин, на которые начислены самые высокие ставки транспортного налога. Речь идет о сотнях тысяч рублей за одну машину, но еще интереснее информация по должникам — некоторые умудрились накопить более 1 миллиона рублей долга по транспортному налогу. Все подробности — в материале Дмитрия Косенко.