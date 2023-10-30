«И налог огромный, и льгот нет»: многодетный владелец семейного кроссовера — о резком скачке транспортного налога

В Новосибирской области повысили транспортный налог. Новосибирец Александр Осьминко, владелец автомобиля Honda Pilot, отметил, что плата за автомобили мощностью от 200 до 249 лошадиных сил включительно не изменилась. Для машин до 249 л/с налог составляет 75 рублей, от 250 л/с — 150 рублей за 1 лошадиную силу. По мнению Александра, такой резкий скачок — странное решение. Читайте подробности в его колонке от первого лица.
У меня многодетная семья, детям 5, 13 и 16 лет. В 2018 году я купил большой автомобиль Honda Pilot, чтобы семьей можно было ездить с багажом, самокатами, велосипедами.
Автомобиль 2009 года выпуска, 257 лошадиных сил, куплен в Московской области за 930 000 рублей, что считаю относительно бюджетно даже для 2018 года. В итоге я вынужден платить налог 19 275 рублей, потому что в Новосибирской области нет льгот для многодетных владельцев автомобилей свыше 150 лошадиных сил. Или на чём мы должны ездить? На «Лада Ларгус» или на «Газели»?
Автомобиль выпускается с 2008 года в этом поколении. В 2012 году был рестайлинг, соответственно, если по российским законам 257 л/с попадает в удвоенную налоговую ставку, то производитель подстраивается под это. То есть они ничего не меняют в плане двигателя. Есть контроллер, который управляет двигателем, ему делают новую прошивку, чтобы он снизил мощность до заявленных 249 л/с. С 2012 года на машине так и сделали.
Фактически это все равно две одинаковых машины, с одинаковым двигателем, и даже мощность, если кажется, что разная, на самом деле одинаковая. 257 л/с есть только тогда, когда автомобиль работает на максимальных оборотах. В повседневной жизни это не используется.
Очень странное принято решение, что именно такой резкий порог, 249 л/с — одна ставка, 250 л/с — удвоенная. Между этими двумя автомобилями разницы фактически нет. Налог увеличивается вдвое также на границе 100 л/с (но там 12 и 25 рублей, это не так много в итоговой сумме).
Получается, что за автомобили с разницей в несколько лошадей налог растет несоразмерно увеличению мощности, и налог приходится платить огромный непонятно зачем, и льгот нет. Более того, я уверен, что в моем автомобиле за эти годы давно умерли эти «лишние» 8 лошадей, и реальная мощность двигателя никак не больше 249 лошадиных сил. Видимо, не разобрались в ситуации, и поэтому приняли такие законы.
Ранее НГС рассчитал, каким будет налог на самые популярные автомобили. Показываем в одной картинке.