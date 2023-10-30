«И налог огромный, и льгот нет»: многодетный владелец семейного кроссовера — о резком скачке транспортного налога

У меня многодетная семья, детям 5, 13 и 16 лет. В 2018 году я купил большой автомобиль Honda Pilot, чтобы семьей можно было ездить с багажом, самокатами, велосипедами.



Автомобиль 2009 года выпуска, 257 лошадиных сил, куплен в Московской области за 930 000 рублей, что считаю относительно бюджетно даже для 2018 года. В итоге я вынужден платить налог 19 275 рублей, потому что в Новосибирской области нет льгот для многодетных владельцев автомобилей свыше 150 лошадиных сил. Или на чём мы должны ездить? На «Лада Ларгус» или на «Газели»?

