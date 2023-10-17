В Новосибирске повысили транспортный налог. Считаем, сколько горожане заплатят за машину — от «Соляриса» до «Крузера»

В Новосибирской области автолюбители получили квитанции с новыми суммами транспортного налога. Ставки повысили еще в 2021 году, но новые цифры владельцы машин увидели только сейчас.
— Новые ставки применяются для автовладельцев, у которых машина в собственности с 2022 года. Потому что мы в 2023 году платим налог за то, чем владели в 2022 году, — объяснил Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР).
Долгое время в регионе ставки оставались неизменными. Сейчас на автомобиль с мощностью до 100 лошадиных сил плата за 1 лошадиную — 10 рублей. Если у машины мощность двигателя от 100 до 150 лошадиных сил, то ставка — 15 рублей. Смотрим, сколько заплатят за самые популярные марки.
Владельцы дорогих машин должны будут выложить немало денег.
С 1 января 2024 года станет значительно проще получить вычеты на обучение, лечение, покупку лекарств, добровольное страхование и оплату физкультурно-оздоровительных услуг. Но рассчитывать на «упрощенку» могут не все. Рассказываем, что конкретно изменится и для кого.