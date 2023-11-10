«Хотел сэкономить — и вот»: новосибирцу насчитали мощность эко-авто как у внедорожника — налог на него будет в 8 раз выше

Мужчина помнит, что при сверке номеров ему писали только мощность двигателя внутреннего сгорания — 98 лошадиных сил, но документ он не сфотографировал. Такие же данные он передал и своей страховой. А потом получил уведомление от Госуслуг.

Андрей предоставил в редакцию документы. В СТС действительно указано 169,9 лошадиных сил, а в розовом свидетельстве о регистрации нет никаких пометок о мощности двигателя.

Огромный транспортный налог

Новосибирец крайне возмущен таким решением и уже написал жалобу в ГИБДД: заявил, что раньше мощность гибридов всегда считалась по двигателю внутреннего сгорания. Ответ от ведомства пока не пришел. С запросом в ГУ МВД по Новосибирской области обратилась и редакция НГС — ответ мы опубликуем после получения.