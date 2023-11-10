«Хотел сэкономить — и вот»: новосибирцу насчитали мощность эко-авто как у внедорожника — налог на него будет в 8 раз выше

В Новосибирске владелец гибридного автомобиля думал, что покупает экологичный и не такой дорогой транспорт, но сообщение из ГИБДД спустило с небес на землю. Toyota Prius вдруг превратилась как минимум в бодрую Toyota RAV4 со 170 лошадьми под капотом. Теперь новосибирца ждут внушительные транспортный налог и ставка ОСАГО. Как это получилось и что делать в такой ситуации, разбиралась корреспондент НГС.
«Хотел экономить на топливе»
Этим летом новосибирец Андрей Змейков решил купить гибридный автомобиль. Продал свою машину с обычным бензиновым двигателем и приобрел свеженькую «Тойоту Приус» 2019 года.
Гибридный автомобиль — автомобиль, у которого кроме двигателя внутреннего сгорания используется еще и электродвигатель.
— Покупал целенаправленно гибрид — хотел экономить деньги на топливе. И вот, — отметил новосибирец. — В свидетельстве о регистрации исчезла графа «мощность», ее теперь нет. Кому-то в особые отметки писали, а у меня нет даже этого. Сделано все специально и скрытно, и я только потом увидел, что мне насчитали 169,9 лошадиных сил.
Мужчина помнит, что при сверке номеров ему писали только мощность двигателя внутреннего сгорания — 98 лошадиных сил, но документ он не сфотографировал. Такие же данные он передал и своей страховой. А потом получил уведомление от Госуслуг.
Андрей предоставил в редакцию документы. В СТС действительно указано 169,9 лошадиных сил, а в розовом свидетельстве о регистрации нет никаких пометок о мощности двигателя.
Огромный транспортный налог
Новосибирец крайне возмущен таким решением и уже написал жалобу в ГИБДД: заявил, что раньше мощность гибридов всегда считалась по двигателю внутреннего сгорания. Ответ от ведомства пока не пришел. С запросом в ГУ МВД по Новосибирской области обратилась и редакция НГС — ответ мы опубликуем после получения.
Если оспорить решение о таком количестве лошадиных сил не удастся, то мужчину ждет внушительный транспортный налог. Он купил машину в 2023 году, поэтому ждать квитанции будет только осенью 2024 года. Но если считать по нынешним расценкам, то выходит более 8 тысяч рублей.
В декабре 2021 года Минфин России дал разъяснения по налогообложению акцизами автомобилей, оснащенных одновременно двигателем внутреннего сгорания и электрическим двигателем. В нем указано:
— При наличии в легковом автомобиле одновременно двигателя внутреннего сгорания и электрического двигателя, приводящих данное транспортное средство в движение, следует учитывать суммарно указанные в технической документации на легковой автомобиль максимальную полезную мощность системы электротяги при постоянном токе, которую система тяги может обеспечивать в течении 30-минутного периода времени, и мощность двигателя внутреннего сгорания.
Но с таким решением новосибирец не согласен.
— Минфин и его закон распространялся на юридические лица при таможне. Почему МВД и ГИБДД приняло это на себя — большой вопрос, — недоумевает Андрей. — Не все регионы по России это делают. Я узнавал у других автовладельцев, у них по 98 лошадиных сил считают. Нет никаких документов официальных. Мне ответили: «Команда сверху».
Сейчас мужчина изучает судебную практику по таким делам, чтобы оспорить решение о 170 лошадиных силах.
Что делать владельцам гибридов
Гибридные автомобили становятся популярнее с каждым годом. В Новосибирске, по данным экспертов, сейчас на 200 машин приходится как минимум один гибрид. Но после таких нововведений желающих их покупать точно поубавится.
— Таких автомобилей у нас немало. Сейчас начали суммировать им мощность двигателей — думаю, что по-честному было бы не делать этого, так как это отбивает желание покупать подобные машины. А такой транспорт более экологичный, — объяснил Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР).
Еще в феврале этого года стало известно, что правилом Минфина стала руководствоваться не только таможенная служба, но и ГИБДД и технические лаборатории, выдающие на автомобили свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС).
При ввозе новой машины оформляется электронная ПТС, где отдельно указывают мощность двигателя внутреннего сгорания и электрического. И ГИБДД складывает эти показатели, переводя киловатты в лошадиные силы с коэффициентом 1,36.
— Вы складываете киловатты двигателя бензинового, плюс киловатты электродвигателя — сколько в ЭПТС написано. Далее складываете все киловатты, у вас получилась общая сумма. Умножаете на 1,36, и у вас получатся лошадиные силы, — объясняли в начале года в 4-м регистрационном отделении МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.
Если у вас более старая машина, в которой указана мощность только бензинового двигателя, то все пересчитают по документу «Одобрение типа транспортного средства» (ОТТС). Он выдается на все ввозимые в РФ модели автомобилей — в том числе его выдавали и на гибриды, купленные на вторичном рынке.
— Покупать гибриды становится просто невыгодно. Такие автомобили, как и другие мощные машины, становятся предметом роскоши, — убежден юрист Сергей Егоров. — Если человек не готов платить такой транспортный налог, то ему просто нужно рассматривать другие модели машин.
В октябре в Новосибирской области автолюбители получили квитанции с новыми суммами транспортного налога. Ставки повысили еще в 2021 году, но новые цифры владельцы машин увидели только сейчас.