Гибридные праворульки из Японии обложили огромным налогом — считаем, выгодно ли теперь их покупать

— Ну всё, сейчас эти машины гибридные вообще встанут, люди не будут их брать. Осталось два региона, где не плюсуют: это Барнаул и Владивосток. Но даже если ты там поставишь, а потом приедешь и кому-нибудь продашь, здесь «лошадей» пересчитают. Приятель вообще в шоке, у него Lexus RX гибридный на продаже, у брата тоже три тачки на продаже. Он говорит: ну это всё, как их продавать? Ну всё, это конец! — негодует еще один читатель НГС.

Да, действительно, и такая методика не нова. Еще в 2021 году Минфин России выпустил документ, в котором указывалось, что необходимо учитывать максимальную мощность электроустановки машины, которую она может выдавать в течение 30 минут. Эту мощность следует прибавлять к мощности двигателя внутреннего сгорания. Таким правилом теперь руководствуются таможенная служба, ГИБДД и технические лаборатории, выдающие на автомобили свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС).