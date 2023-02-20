Гибридные праворульки из Японии обложили огромным налогом — считаем, выгодно ли теперь их покупать

НГС недавно рассказывал, как в Новосибирске вырос спрос на автомобили с аукционов Японии, в том числе на гибридные машины с дополнительными электромоторами. Но для многих покупателей неприятным сюрпризом стало то, что при регистрации в ГИБДД учитывается не только мощность двигателя внутреннего сгорания, но и суммарная мощность электромоторов. Это ведет к резкому увеличению транспортного налога. Рассказываем о жалобах водителей и объясняем, почему так происходит.
— Теперь в ГАИ, когда ты будешь ставить на учет такой автомобиль, будут плюсовать и гибридную установку, и бензиновый двигатель. То есть, если у тебя с мотором 90 «лошадей» какая-нибудь гибридная тачка, а гибридная установка будет 150 «лошадей», вот 150 плюс 90 будет. Тип при мне был в ГАИ, ему просто говорят: «У вас у "Альфарда" будет много «лошадей», больше 300». Он говорит: «В смысле, вы че, угораете?» Это налог будет
— Ну всё, сейчас эти машины гибридные вообще встанут, люди не будут их брать. Осталось два региона, где не плюсуют: это Барнаул и Владивосток. Но даже если ты там поставишь, а потом приедешь и кому-нибудь продашь, здесь «лошадей» пересчитают. Приятель вообще в шоке, у него Lexus RX гибридный на продаже, у брата тоже три тачки на продаже. Он говорит: ну это всё, как их продавать? Ну всё, это конец! — негодует еще один читатель НГС.
Да, действительно, и такая методика не нова. Еще в 2021 году Минфин России выпустил документ, в котором указывалось, что необходимо учитывать максимальную мощность электроустановки машины, которую она может выдавать в течение 30 минут. Эту мощность следует прибавлять к мощности двигателя внутреннего сгорания. Таким правилом теперь руководствуются таможенная служба, ГИБДД и технические лаборатории, выдающие на автомобили свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС).
Если вы ввозите гибрид без пробега из Японии, вы получаете электронный ПТС (ЭПТС), в котором отдельно указаны мощность бензинового двигателя и мощность электроустановки (сумма всех электромоторов). Эти данные записаны в киловаттах, для перевода в лошадиные силы используйте коэффициент 1,36. В регистрационном отделении ГИБДД вам посчитают суммарную мощность бензина и электродвигателя для исчисления налога.
— Да, складывается. Вы складываете киловатты двигателя бензинового, плюс киловатты электродвигателя — сколько в ЭПТС написано. Далее складываете все киловатты, у вас получилась общая сумма. Умножаете на 1,36, и у вас получатся лошадиные силы, — объяснили в 4-м регистрационном отделении МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.
Допустим, вы не ввезли свежий гибрид, а купили его здесь на вторичном рынке. В его бумажном ПТС указана еще «старая» мощность — только бензинового двигателя. Но и тут вам не удастся снизить налог: в ГИБДД будут искать мощность электроустановки по ранее сформированным базам.
— Тоже суммируется мощность. Электрические киловатты найдут в «Одобрении типа транспортного средства», там прописана мощность электродвигателя, — отмечают в регистрационном отделение МРЭО.
«Одобрение типа транспортного средства» (ОТТС) — это документ, который выдается на все ввозимые в РФ модели автомобилей, в том числе он выдавался и на гибрид, купленный на вторичке. Электрическая мощность в ОТТС и в ЭПТС берется, как правило, из открытых каталогов производителей, так что с недостатком данных проблем нет.
В итоге выходит повышенная мощность, самое неприятное в этом — увеличенный транспортный налог. Его ставки, во-первых, зависят от возраста машины, а во-вторых, резко увеличиваются после отметки в
Возьмем примеры для нашей Новосибирской области. Допустим, у вас машина мощностью 120
И вот вы ввозите свежий гибрид возрастом до пяти лет, где вам к 120 силам ДВС прибавляют, скажем, 82 силы электроустановки. Итого: 202 силы —
Ну а если мы берем такой крупный автомобиль, как Toyota Alphard (например, 2018 года), то вместо 7600 рублей (как было бы за 152 бензиновых силы, по 50 рублей за силу) платим
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