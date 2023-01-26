В страну хлынули поезженные праворульки из Японии — смотрим, какие везут в Новосибирск и сколько они стоят

Вот мы видим минивэн Honda Freed — один из хитов 2022 года у новосибирцев. Рядом другие минивэны, хетчбэки. Что же больше всего пользуется спросом в сегменте аукционных праворулек из Японии?

— Это такие модели, как Honda Freed, Toyota Corolla Fielder, Nissan Note, Toyota Alphard/Vellfire, Toyota Noah/Voxy. Людям интересна Toyota CH-R, Mazda СХ-5 — они до резкого повышения курсов стали стоить существенно дешевле, — говорит Алена Гулина, представитель компании «Сибирь-Япония».