В страну хлынули поезженные праворульки из Японии — смотрим, какие везут в Новосибирск и сколько они стоят

Сегмент праворульных автомобилей испытывает своего рода возрождение: за 2022 год через Владивосток ввезено 197 тысяч машин, в основном из Японии. Это на 72% больше, чем в 2021 году. Только за ноябрь ввезли 28 тысяч машин — праворульки расходятся преимущественно по Дальнему Востоку и Сибири. Многие жители Новосибирска решили заказать себе «японку» без пробега по РФ. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко отправился на одну из площадок для выгруза свежепривезенных машин — давайте узнаем, чему люди отдавали предпочтение и сколько стоят такие авто.
Одна из разгрузочных площадок для прибывающих в город автомобилей находится в пригороде Новосибирска, в районе Северного объезда. Сюда прибывают автовозы с машинами со всех уголков страны, в том числе из Владивостока. Здесь автомобили выгружают, и они ждут своих владельцев. Помимо доставки автовозом существует и доставка по железной дороге контейнером, но она, как правило, дороже.
Вот мы видим минивэн Honda Freed — один из хитов 2022 года у новосибирцев. Рядом другие минивэны, хетчбэки. Что же больше всего пользуется спросом в сегменте аукционных праворулек из Японии?
— Это такие модели, как Honda Freed, Toyota Corolla Fielder, Nissan Note, Toyota Alphard/Vellfire, Toyota Noah/Voxy. Людям интересна Toyota CH-R, Mazda СХ-5 — они до резкого повышения курсов стали стоить существенно дешевле, — говорит Алена Гулина, представитель компании «Сибирь-Япония».
Все представленные автомобили — не мелкокалиберные дешевые легковушки. Тут и богатые просторные минивэны типа Alphard, и кроссоверы — то есть люди осознанно идут на значительные траты, тщательно взвешивая соотношение цены и качества. И их не смущает «неправильный» руль.
Honda Freed
Сколько же стоят такие автомобили уже здесь, в Новосибирске? Посмотрим сначала на минивэны Honda Freed (все машины, напомним, из Японии без пробега по РФ). Значительная часть предложений Honda Freed — это экземпляры
Вторая группа Honda Freed — более свежие аппараты
Toyota Corolla Fielder
Это «Королла» в кузове-универсале с
Nissan Note
Хит от компании Nissan, субкомпактвэн, который выпускают с 2004 года. У нас широко представлены варианты
Toyota Alphard/Vellfire
Toyota Alphard (и его брат-близнец Vellfire) — большой (длина в последнем поколении — 4945 мм, ширина — 1850 мм) богатый минивэн, с кожей, трансформируемыми креслами, множеством опций и электронных помощников. В первой группе у нас машины второго поколения
Toyota Noah
/Voxy
Toyota Noah (и его брат Voxy) — минивэн поменьше (длина — 4710 мм, ширина — 1730 мм) и попроще. У нас широко представлены экземпляры
Toyota CH-R
Компактный кроссовер, который продавался официально и с левым рулем. В праворульном варианте это машины с моторами 1,2 л или 1,8 л (гибрид), с передним или полным приводом, с вариатором. Предложения
Mazda СХ-5
И еще один кроссовер, хорошо знакомый нам по официальной леворульной версии. В японском варианте машина последнего поколения идет с моторами 2 или 2,5 литра, гидроавтоматом, передним или полным приводом. Стоимость авто
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