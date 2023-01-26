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В страну хлынули поезженные праворульки из Японии — смотрим, какие везут в Новосибирск и сколько они стоят

Многие жители Новосибирска решили заказать себе «японку» без пробега по РФ

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Автовоз с машинами

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Сегмент праворульных автомобилей испытывает своего рода возрождение: за 2022 год через Владивосток ввезено 197 тысяч машин, в основном из Японии. Это на 72% больше, чем в 2021 году. Только за ноябрь ввезли 28 тысяч машин — праворульки расходятся преимущественно по Дальнему Востоку и Сибири. Многие жители Новосибирска решили заказать себе «японку» без пробега по РФ. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко отправился на одну из площадок для выгруза свежепривезенных машин — давайте узнаем, чему люди отдавали предпочтение и сколько стоят такие авто.

Выгруженные авто ждут

Выгруженные авто ждут

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Одна из разгрузочных площадок для прибывающих в город автомобилей находится в пригороде Новосибирска, в районе Северного объезда. Сюда прибывают автовозы с машинами со всех уголков страны, в том числе из Владивостока. Здесь автомобили выгружают, и они ждут своих владельцев. Помимо доставки автовозом существует и доставка по железной дороге контейнером, но она, как правило, дороже.

Honda Freed — один из хитов

Honda Freed — один из хитов

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Вот мы видим минивэн Honda Freed — один из хитов 2022 года у новосибирцев. Рядом другие минивэны, хетчбэки. Что же больше всего пользуется спросом в сегменте аукционных праворулек из Японии?

— Это такие модели, как Honda Freed, Toyota Corolla Fielder, Nissan Note, Toyota Alphard/Vellfire, Toyota Noah/Voxy. Людям интересна Toyota CH-R, Mazda СХ-5 — они до резкого повышения курсов стали стоить существенно дешевле, — говорит Алена Гулина, представитель компании «Сибирь-Япония».

Все представленные автомобили — не мелкокалиберные дешевые легковушки. Тут и богатые просторные минивэны типа Alphard, и кроссоверы — то есть люди осознанно идут на значительные траты, тщательно взвешивая соотношение цены и качества. И их не смущает «неправильный» руль.

Honda Freed

Honda Freed 2017 года

Honda Freed 2017 года

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Сколько же стоят такие автомобили уже здесь, в Новосибирске? Посмотрим сначала на минивэны Honda Freed (все машины, напомним, из Японии без пробега по РФ). Значительная часть предложений Honda Freed — это экземпляры 2010–2013 годов, первое поколение. Это небольшой (длина — 4215 мм, ширина — 1695 мм), но удобный минивэн с трансформируемым салоном и множеством полезных опций. Мотор 1,5 литра, коробка вариаторная, привод передний — стоят такие авто в диапазоне от 830 до 970 тысяч рублей.

Вторая группа Honda Freed — более свежие аппараты 2016–2019 годов, второе поколение. Тут идут уже гибридные варианты, а их стоимость составляет 1,2–1,4 миллиона рублей.

Toyota Corolla Fielder

Toyota Corolla Fielder 2018 года

Toyota Corolla Fielder 2018 года

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Это «Королла» в кузове-универсале с 1,5-литровым мотором на 103 силы, с полным приводом и вариатором. Длина универсала — 4400 мм, ширина — 1695 мм, объем багажника — 872 литра со сложенным задним рядом. Много предлагают машин 2017–2019 годов 3-го поколения, стоят они в диапазоне 1,1–1,4 миллиона рублей в зависимости от комплектации.

Nissan Note

Nissan Note 2017 года

Nissan Note 2017 года

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Хит от компании Nissan, субкомпактвэн, который выпускают с 2004 года. У нас широко представлены варианты 2017–2019 годов выпуска — это гибридные авто с передним приводом, автоматом или вариатором. Длина автомобиля составляет 4100 мм, ширина — 1695 мм. Стоимость — от 1 до 1,2 миллиона рублей.

Toyota Alphard/Vellfire

Toyota Alphard 2018 года

Toyota Alphard 2018 года

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Toyota Alphard (и его брат-близнец Vellfire) — большой (длина в последнем поколении — 4945 мм, ширина — 1850 мм) богатый минивэн, с кожей, трансформируемыми креслами, множеством опций и электронных помощников. В первой группе у нас машины второго поколения 2009–2012 годов, они стоят 1,7–2 миллиона рублей. Третье поколение 2017–2019 годов обойдется в сумму от 3,3 до 4 миллионов рублей.

Toyota Noah

/Voxy

Toyota Noah 2017 года

Toyota Noah 2017 года

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Toyota Noah (и его брат Voxy) — минивэн поменьше (длина — 4710 мм, ширина — 1730 мм) и попроще. У нас широко представлены экземпляры 2014–2017 годов, третье поколение. Эти авто идут с 2-литровыми моторами, могут быть гибридными, оснащаться передним или полным приводом. В зависимости от года и оснащения цена минивэна составит 1,5–1,7 миллиона рублей.

Toyota CH-R

Toyota CH-R 2017 года

Toyota CH-R 2017 года

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Компактный кроссовер, который продавался официально и с левым рулем. В праворульном варианте это машины с моторами 1,2 л или 1,8 л (гибрид), с передним или полным приводом, с вариатором. Предложения 2017–2019 годов оцениваются в 1,7–1,9 миллиона рублей, но есть варианты и дороже 2 миллионов рублей.

Mazda СХ-5

Mazda СХ-5 2018 года

Mazda СХ-5 2018 года

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И еще один кроссовер, хорошо знакомый нам по официальной леворульной версии. В японском варианте машина последнего поколения идет с моторами 2 или 2,5 литра, гидроавтоматом, передним или полным приводом. Стоимость авто 2017–2019 годов составляет 2–2,5 миллиона рублей.

Почитайте еще, как в Новосибирске показали китайский кроссовер — аналог Lexus RX. Смотрим, что предлагают за 4,6 миллиона рублей.

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ЯпонияАвто с пробегомПравый руль
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