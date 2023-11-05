Прокуратура внесла представление мэру из-за уборки снега в Новосибирске

В Новосибирске прокуроры внесли представления мэру и руководителям дорожно-эксплуатационных служб. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, специалисты нашли нарушения при организации работ по очистке дорог и улиц города от снега и наледи.
В сообщении указано, что в октябре сотрудники прокуратуры объявили почти 250 предостережений о недопустимости ненадлежащей уборки улично-дорожной сети города. Их получили руководители органов местного самоуправления и дорожных служб.
— Вместе с тем, органы прокуратуры установили, что мэрия города и ее подведомственные учреждения надлежащим образом не исполнили обязанности по уборке улично-дорожной сети после обильных осадков, — заявили в ведомстве.
В результате прокурор внес представление мэру Новосибирска. Кроме того, еще шесть представлений внесли районные прокуроры руководителям дорожно-эксплуатационных служб города. Устранение нарушений по уборке дорог и улиц поставлено надзорным ведомством на контроль.