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Прокуратура внесла представление мэру из-за уборки снега в Новосибирске

Надзорное ведомство выявило нарушения

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Устранение нарушений поставлено надзорным ведомством на контроль

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В Новосибирске прокуроры внесли представления мэру и руководителям дорожно-эксплуатационных служб. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, специалисты нашли нарушения при организации работ по очистке дорог и улиц города от снега и наледи.

В сообщении указано, что в октябре сотрудники прокуратуры объявили почти 250 предостережений о недопустимости ненадлежащей уборки улично-дорожной сети города. Их получили руководители органов местного самоуправления и дорожных служб.

— Вместе с тем, органы прокуратуры установили, что мэрия города и ее подведомственные учреждения надлежащим образом не исполнили обязанности по уборке улично-дорожной сети после обильных осадков, — заявили в ведомстве.

В результате прокурор внес представление мэру Новосибирска. Кроме того, еще шесть представлений внесли районные прокуроры руководителям дорожно-эксплуатационных служб города. Устранение нарушений по уборке дорог и улиц поставлено надзорным ведомством на контроль.

2 ноября во время снегопада в Новосибирске произошло массовое ДТП с участием 15 машин. Аварию оформили с материальным ущербом без пострадавших. В мэрии Новосибирска заявили, что обрабатывали дорогу против гололеда, на которой столкнулись автомобили.

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