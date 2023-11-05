Прокуратура внесла представление мэру из-за уборки снега в Новосибирске

2 ноября во время снегопада в Новосибирске произошло массовое ДТП с участием 15 машин. Аварию оформили с материальным ущербом без пострадавших. В мэрии Новосибирска заявили, что обрабатывали дорогу против гололеда, на которой столкнулись автомобили.