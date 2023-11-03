Большой уклон и снегопад: в мэрии объяснили, почему произошло массовое ДТП с 15 машинами

В мэрии Новосибирска заявили, что обрабатывали дорогу против гололеда, на которой столкнулись 15 машин. Авария произошла вчера, утром, 2 ноября.
В мэрии уточнили, что Холмский переезд, 3 — это частный дом, а улица Лобова идет вдоль и все произошло именно на ней.
— Обработку дорожного покрытия начали производить в ночь с 1 на 2 ноября в 5:00 силами подрядной организации и под контролем МКУ «Октябрьское». Обработка производилась 20% песко-соляной смесью, — ответили на запрос редакции НГС в мэрии Новосибирска со ссылкой на администрацию Октябрьского района. — Согласно видеозаписи происшествия, выложенной в сети интернет, водителями транспортных средств не соблюдены правила дорожного движения — не соблюдена дистанция.
Условиями, которые способствовали возникновению ДТП чиновники назвали — рельеф местности (подъем с большим уклоном) и непрекращающийся снегопад.
Автоэксперт также назвал возможные причины ДТП — гололед и летнюю резину, а также предположил, кто мог быть признан виновником.