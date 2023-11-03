Большой уклон и снегопад: в мэрии объяснили, почему произошло массовое ДТП с 15 машинами

— Обработку дорожного покрытия начали производить в ночь с 1 на 2 ноября в 5:00 силами подрядной организации и под контролем МКУ «Октябрьское». Обработка производилась 20% песко-соляной смесью, — ответили на запрос редакции НГС в мэрии Новосибирска со ссылкой на администрацию Октябрьского района. — Согласно видеозаписи происшествия, выложенной в сети интернет, водителями транспортных средств не соблюдены правила дорожного движения — не соблюдена дистанция.