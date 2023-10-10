«Аховая ситуация, нам опт не отпускают»: в Новосибирске заканчивается бензин и дизель — владельцы АЗС бьют тревогу

Новосибирские АЗС заявили о дефиците бензина и дизеля для автомобилей: на некоторых перестали продаваться некоторые марки топлива, другие предупреждают о возможном коллапсе и уходе с рынка. Таким образом, запрет экспорта топлива и дизеля из РФ дал лишь временный эффект стабилизации рынка. Дальнейшие его перспективы остаются туманными для владельцев автозаправок.
«И это может через час-два закончиться»
8 и 9 октября на ряде новосибирских автозаправочных станций начал исчезать из продажи бензин марки АИ-95. В его отсутствии на АЗС «Лукойл» и «Прайм» убедился журналист НГС. В то же время на АЗС «Тайм» закончился дизель. Это может стать лишь началом коллапса, говорят владельцы бизнеса.
По данным «Контур.Фокус», директором ООО «Прайм» выступает Алексей Панкеев, соучредителями числятся Владимир Тамурко и Геннадий Панкеев. На конец 2021 года выручка компании составила 1,9 миллиона рублей, чистая прибыль — 1,6 миллиона рублей. организацию основали в Новосибирске в 1994 году. Помимо розничной реализации топлива, организация осуществляет поставки нефтепродуктов со своей нефтебазы собственным парком бензовозов.
— С 1 сентября 2023 года Омский НПЗ сократил поставки АИ-95 для нашей сети в два раза. В октябре отгрузок ещё не было. Оказавшись в условиях дефицита, мы вынуждены приостановить продажи 95-го бензина на наших заправочных станциях. По АИ-92 и ДТ отгрузки продолжаются, но не полном объёме, — заявили НГС в «Прайме».
В «ЛУКОЙЛе» корреспонденту НГС сказали, что и вовсе прекращают работать в Новосибирской области. Также на ряде заправок здесь закончилось дизельное топливо.
— В Новосибирске действовала сеть франчайзинговых АЗС, но в настоящее время договор франшизы прекращен. Все АЗС «ЛУКОЙЛ» в Новосибирской области сейчас проводят ребрендинг, они будут работать под другой вывеской, — сообщили по телефону горячей линии «ЛУКОЙЛа».
О возможном уходе с рынка предупреждает и другая и сеть АЗС «Тайм».
— Пока мы еще торгуем марками АИ-92, АИ-95 и дизелем. Но это может через час-два закончиться, а может еще протянем. Вообще, аховая ситуация очень! Нам опт практически не отпускают, — заявил НГС директор сети АЗС «Тайм» Вадим Малахов.
ООО «Тайм» основано в Новосибирске в январе 2010 года, директор — Алексей Гарусов. Согласно информации «Контур.Фокус», за 2022 год компания получила выручку в 109 миллионов рублей и 2,2 миллиона чистой прибыли. Согласно информации «2ГИС», сеть имеет три АЗС в Новосибирской области.
НГС направил запрос с просьбой прокомментировать ситуацию на рынке топлива в пресс-службы «Газпромнефти» и «ЛУКОЙЛа». На момент публикации материала ответ не поступил.
Где есть дефицит
За последние три месяца цены на топливо и дизель для автомобилистов в Новосибирской области выросли на 5–6 рублей, утверждают владельцы АЗС. Из-за схожей динамики по всей России в конце сентября правительство временно запретило экспорт автомобильного топлива. После этого цены откатились примерно на месяц назад: сентябрьские сравнимы с октябрьскими.
По информации 2ГИС, всего в Новосибирске 286 автозаправочных станций, включая газовые. На момент публикации бензин марки АИ-95 перестал продаваться на 27-ми АЗС «Лукойла» и 17-ти АЗС «Прайм». Дизель закончился на АЗС «Тайм», их в Новосибирске три. Для наглядности мы привели информацию в одной картинке.
На АЗС «Энергия» журналиста НГС заверили, что дефицита топлива у них не наблюдается. Тоже самое редакции и в сетях заправок «Роснефти», Nafta24, Teboil.
Причины, меры и прогнозы
Участники рынка и эксперты делят причины дефицита топлива на две категории: локальные и глобальные. К локальным владельцы АЗС относят проблемы на НПЗ Омска (принадлежит «Газпромнефти») и проблемы с оптовыми закупками у крупных игроков рынка, в Новосибирской области большинство закупаются у той же «Газпромнефти».
Омский нефтеперерабатывающий завод (АО «Газпромнефть Омский НПЗ) — одна из крупных нефтеперерабатывающих компаний в России. Согласно данным с официального сайта компании, по итогам 2022 года, годовой объем переработки нефти составил более 21 млн тонн. По информации «Контур. Фокус», на конец 2021 года выручка компании составила — 57,3 млрд рублей, чистая прибыль — 11 млрд рублей. Уставный капитал — 41 453 531 рубль. Предприятие образовано 22 сентября 1993 года. Является участником 39 госзакупок, в 30 заключен контракт. Генеральный директор — Белявский Олег Германович.
НГС направил запрос по ситуации с пресс-службу «Газпромнефти», на момент публикации редакция не получила обратной связи. Предыдущий запрос НГС был и вовсе проигнорирован в нарушение закона «О СМИ».
В Краснодарском крае к резкому спросу и недостаточному объему запаса среди причин причислили турпоток. Например, в «Лукойл-Югнефтепродукт» в конце августа задержки объясняли загрузкой железнодорожных путей: слишком много поездов едут к морю, и из-за них срываются сроки поставки топлива.
Эксперт топливного рынка, заместитель директора компаний «ГЭЙНФУЛ» Анастасия Бунина назвала еще одну проблему, которая привела к локальному дефициту — неразбериха на рынке.
— Вертикально интегрированные компании шибко не поднимали цены, но биржа значительно поднялась. Независимые станции не могут купить топливо нигде, кроме как на бирже, — заявила Анастасия Бунина.
Что же до дефицита топлива, то к нему придется привыкнуть, считают опрошенные нашими коллегами из MSK1.ru эксперты.
В конце сентября правительство РФ ограничило экспорт топлива для перенаправления бензина на внутренний рынок. Кроме того, президент Владимир Путин предложил ограничить экспорт топлива и перенаправить бензин на внутренний рынок, а также призвал плотнее работать с компаниями, чтобы они понимали свою ответственность за рост цен на бензин.
6 октября ФАС России предписала российским нефтяникам снизить стоимость топлива на заправках на фоне сокращения оптовых цен. Антимонопольщики предупредили, что отсутствие реакции будут рассматривать как признак нарушения законодательства.
НГС направил запрос в новосибирское управление ФАС с целью узнать о проверках в сфере торговли топливом и предпринятых мерах для стабилизации рынка. Ответ будет опубликован после получения.
Ранее эксперты подробно разобрали так называемый план Путина по снижению цен на бензин.