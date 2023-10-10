«Аховая ситуация, нам опт не отпускают»: в Новосибирске заканчивается бензин и дизель — владельцы АЗС бьют тревогу

«И это может через час-два закончиться»





8 и 9 октября на ряде новосибирских автозаправочных станций начал исчезать из продажи бензин марки АИ-95. В его отсутствии на АЗС «Лукойл» и «Прайм» убедился журналист НГС. В то же время на АЗС «Тайм» закончился дизель. Это может стать лишь началом коллапса, говорят владельцы бизнеса.



По данным «Контур.Фокус», директором ООО «Прайм» выступает Алексей Панкеев, соучредителями числятся Владимир Тамурко и Геннадий Панкеев. На конец 2021 года выручка компании составила 1,9 миллиона рублей, чистая прибыль — 1,6 миллиона рублей. организацию основали в Новосибирске в 1994 году. Помимо розничной реализации топлива, организация осуществляет поставки нефтепродуктов со своей нефтебазы собственным парком бензовозов.

